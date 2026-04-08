/Поглед.инфо/ Гръм в Рая на американската мощ: министърът на отбраната Пийт Хегсет е на път да се превърне в първото голямо жертвено агне в новата администрация. „Вашингтон пост“ разкрива мащабна схема от дезинформация, чрез която Пентагонът е подвел президента Доналд Тръмп за реалния ход на войната с Иран, докато американски войници плащат цената с живота си в Персийския залив.

Политическата буря във Вашингтон: Импийчмънт на хоризонта

Вашингтон отново се превърна в бойно поле, но този път фронтовата линия не е само в чужбина, а в самото сърце на властта. Американските демократи, усетили слабост в бронята на администрацията на Тръмп, започнаха светкавична подготовка за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Поводът е повече от сериозен – обвинения в системно подвеждане на главнокомандващия и прикриване на реалните мащаби на военния конфликт с Иран.

Представителят на Демократическата партия Ясамин Ансари, която има ирано-американски произход и познава в дълбочина регионалните нюанси, поведе атаката с безпощадна реторика. Според нея действията на Хегсет не са просто административни грешки, а „безразсъдно излагане на опасност на американски военнослужещи“. Тя стигна и по-далеч, намеквайки за „многократни военни престъпления“, които според нея са напълно достатъчно основание за незабавното му отстраняване от длъжност. Този ход на демократите цели не само да удари по Хегсет, но и да разклати доверието в стратегическата преценка на самия Доналд Тръмп.

Мистификацията на военния успех и гневът на „Вашингтон пост“

Основният двигател на скандала стана разследване на „Вашингтон пост“, което буквално взриви информационното пространство. Изданието твърди, че Хегсет е създал паралелна реалност, в която американската армия доминира тотално над Иран, докато фактите на терен говорят за точно обратното. Министърът е докладвал на Тръмп, че САЩ притежават „пълен контрол“ над иранското въздушно пространство и че противовъздушната отбрана на аятоласите е практически несъществуваща.

Тази илюзия беше брутално разбита миналата седмица, когато Иран успя да свали американски изтребител F-15E. Този инцидент не само доказа, че Техеран разполага с функционираща и опасна ПВО, но и освети огромната пропаст между докладите на Пентагона и реалността. Анонимни източници от администрацията признават пред изданието, че Хегсет е предоставял на Тръмп „филтрирана и невярна информация“, която президентът, в присъщия си стил, е разпространявал публично като чиста монета. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това поставя Тръмп в изключително неловка позиция – той е изглеждал като лидер, който не владее ситуацията, подведен от собствения си министър.

Разузнавателният провал: Иран все още има зъби

Данните на американското разузнаване, изтекли към медиите, рисуват катастрофална картина за „успехите“, прокламирани от Хегсет. Докато министърът публично твърдеше, че ракетните и дроновите програми на Техеран са „практически унищожени“, секретните доклади сочат, че повече от половината от иранските ракетни установки все още функционират и са готови за стрелба. Нещо повече, Техеран разполага с хиляди ракети и дронове, които са били умело укрити от американските удари.

Тази стратегическа слепота на Пентагона под ръководството на Хегсет е довела до подценяване на противника, което е най-големият грях в едно военно планиране. Иран не само е запазил арсенала си, но и е преминал към нова тактика на „прецизни удари“, която нанася болезнени щети на американските контингенти в региона. Липсата на обективна картина в Белия дом е позволила на Иран да маневрира и да подготвя контраатаки, за които Вашингтон се е оказал неподготвен.

Статистическото жонглиране в кулоарите на Пентагона

Вътрешни документи на Пентагона, до които медиите са се добрали, разкриват цинична манипулация на статистиката. Хегсет е твърдял, че интензивността на иранските атаки намалява, сочейки 31 март като деня с най-нисък брой изстрелвания в историята на конфликта. Проверката на документите обаче показва, че на 14, 15 и 22 март броят на атаките е бил значително по-малък.

Това „нагласяне“ на числата има за цел да покаже фалшив прогрес пред президента и обществеността. Според екипа на Поглед.инфо, подобно поведение е типично за администратори, които се опитват да оцелеят политически, пренебрегвайки факта, че в една война лъжата убива. И статистиката тук е безмилостна: иранските контраатаки вече са коствали живота на седем американски военнослужещи, а ранените са приблизително 375 души. Тези цифри са били системно омаловажавани в публичните изяви на Хегсет, за да не се помрачи „победоносният“ тон на кампанията.

Геополитическата цена на дезинформацията

Случаят с Хегсет не е просто вътрешнополитическа драма. Той има огромно значение за геополитическата стабилност. Подвеждането на президента за състоянието на войната с Иран може да доведе до фатална ескалация. Ако Тръмп вярва, че Иран е на колене, той може да вземе решения за по-нататъшни удари, които да провокират Техеран към пълномащабна война, за която САЩ, както се вижда, не са напълно подготвени отбранително.

Анкетите, цитирани от Axios, показват, че Хегсет вече е един от най-малко популярните членове на администрацията. Неговата съдба изглежда предрешена, освен ако Тръмп не реши да влезе в директен сблъсък с Конгреса, за да го защити. Но цената на такава защита може да бъде твърде висока – загуба на доверие в целия кабинет и риск от затъване в нов „Виетнам“ в Близкия изток. Анализаторите на Поглед.инфо предупреждават, че в условията на хибридна война, най-опасното оръжие е това, което се използва вътре в собствената ти система – дезинформацията, която ослепява върховното командване.

В крайна сметка, опитът за импийчмънт на Хегсет ще бъде тест за това дали американската политическа система все още притежава механизми за саморегулиране, или идеологическата лоялност ще надделее над националната сигурност и истината за жертвите на бойното поле.

