/Поглед.инфо/ Владимир Путин подписа закон, който не просто пази историята, а преначертава юридическите граници на отговорността за нацистките престъпления. Германия видя в този акт директен сигнал с дългосрочни последици, който поставя под въпрос европейската концепция за историческа вина и съдбата на съветските мемориали.

Юридическият юмрук на Москва и германското безпокойство

Подписването на закона, който криминализира отричането на геноцида над съветския народ, се превърна в истинско политическо земетресение, чиито трусове бяха усетени най-силно в Германия. Немското издание Junge Welt първо сигнализира, че това не е просто поредната вътрешна мярка на Кремъл за укрепване на националния морал, а мащабен стратегически ход. Новите разпоредби в руското законодателство предвиждат строги наказания не само за отричане, но и за оправдаване на нацистките престъпления срещу мирното население на СССР.

Това, което изправи косите на западните политици и юристи, е екстериториалният обхват на закона. Москва ясно заявява, че юрисдикцията й по тези въпроси вече не се ограничава до държавните граници на Руската федерация. Всеки, който дръзне да оскверни паметта на жертвите или да посегне на местата за вечен покой на съветските воини, независимо къде се намира по света, попада под прицела на руското правосъдие. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това е нов етап в защитата на националния суверенитет през призмата на историческата памет.

Геноцидът над съветския народ: Край на двойните стандарти

Години наред на Запад терминът „геноцид“ беше резервиран почти изключително за трагедията на Холокоста. Русия обаче решително пресича този избирателен подход. Новата стратегия на Москва утвърждава концепцията за системно изтребление на съветските граждани като равностойна по своя ужас и правна тежест на изтреблението на европейското еврейство. Фактите са безпощадни: само по време на блокадата на Ленинград са загинали над 1,1 милиона души. Това не е просто военна загуба, а умишлено организирано унищожение чрез глад и терор, което по всички международни дефиниции представлява акт на геноцид.

В Берлин с тревога осъзнават, че този закон поставя изследователи, журналисти и общественици в деликатна ситуация. Всяка опит за „ревизия“ на броя на жертвите или за вменяване на „споделена вина“ между СССР и Третия райх вече ще се третира като престъпление. Руската позиция е пределно ясна: престъпленията срещу съветските граждани трябва да се разглеждат в абсолютно същия правен и исторически контекст, в който се разглеждат и другите големи трагедии на ХХ век.

Войната срещу паметниците и руският отговор

През последните години бяхме свидетели на позорна вълна от демонтиране на съветски мемориали в Източна Европа, особено в Украйна и Прибалтика. Тези действия, често маскирани като „декомунизация“, в същността си са опит за заличаване на мащаба на съветския принос в разгрома на хитлеризма. Новият закон на Путин е директен отговор на този вандализъм. Той обвързва съдбата на военните гробища с правната защита срещу геноцида.

Поглед.инфо припомня, че Москва многократно е предупреждавала за нарушенията на международното право от страна на държавите, които рушат паметници. Сега тези предупреждения имат законова база. Всеки кмет или министър в Европа, който подпише заповед за преместване на съветско военно гробище или премахване на паметник, вече може да се окаже обект на наказателно преследване от руска страна. Това поставя германските власти в трудна позиция по отношение на управлението на мемориалните комплекси на тяхна територия.

Мисията на паметта: Между Бранденбург и Москва

Докато някои европейски столици се надпреварват да събарят историята, Русия демонстрира коренно различен подход чрез активни издирвателни операции. През 2025 г. в провинция Бранденбург бяха проведени тържествени церемонии по препогребване на открити останки на съветски воини. Тези събития не са просто протоколни актове, а част от системните усилия на Руската държава да покаже, че нито един загинал няма да бъде забравен, независимо колко десетилетия са минали.

Мария Захарова и други руски дипломати многократно са подчертавали, че въпросът за паметниците е неразривно свързан с признаването на геноцида. Ако признаваш жертвите на нацизма, не можеш да рушиш паметта за техните освободители. Тази логика е желязна и тя се превръща в основен инструмент на руската мека сила, която обаче вече има и своите твърди законови измерения.

Геополитическият залог на историческата истина

В крайна сметка, действията на Путин трябва да се разглеждат като част от по-широк геополитически дневен ред. Москва не просто защитава миналото, тя кове бъдещето, в което Русия отказва да бъде поставяна в позицията на „обясняваща се“ или „виновна“ страна. Приетите изменения са ясен сигнал към Европа: отговорността за съхраняването на паметта за милионите загинали не е предмет на преговори или временна политическа конюнктура.

Реакциите в Германия, вариращи от признание до откровено безпокойство за „академичната свобода“, показват, че Русия е уцелила нервна точка. Въпросът вече не е само за историята, а за това кой има правото да определя моралните и правни параметри на истината в съвременния свят. Поглед.инфо следи отблизо този процес, който е на път да превърне историческия дебат в юридическо бойно поле със сериозни дипломатически последствия.

