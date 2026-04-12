/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентен геополитически трус, който заплашва да срути основите на глобалната икономика. Доналд Тръмп официално обяви пълна морска блокада на Ормузкия проток, поставяйки Иран и международните пазари в състояние на шок. По информация на РИА Новости, Вашингтон преминава към директна силова разправа, която вещае неизбежен сблъсък.

Енергийната хватка на Вашингтон: Краят на дипломацията и началото на диктата

Светът навлезе в зоната на най-висока турбулентност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, в характерния си стил на „дипломация чрез шок“, обяви решение, което мнозина смятаха за немислимо дори в епохата на най-острото противопоставяне. Съединените щати ще започнат да спират абсолютно всички кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Това не е просто поредната санкция или дипломатически натиск – това е акт на открита морска блокада, която по международното право често се тълкува като Casus Belli, или повод за война.

Ормузкият проток е стратегическата аорта на планетата. През този тесен воден път, разделящ Оман и Иран, преминава близо една пета от световното потребление на петрол и значителна част от втечнения природен газ. Заявявайки, че САЩ ще контролират преминаването на всеки съд, Тръмп практически слага ръка върху енергийния вентил на Китай, Индия, Япония и Южна Корея. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход цели не само капитулацията на Техеран, но и установяването на тотален американски енергиен диктат над Евразия.

Президентът Тръмп подчерта на пресконференция, че блокадата ще започне „скоро“ и че в нея ще участват и други държави. Фактът, че той отказа да назове кои са те, създава допълнително напрежение и подозрения за формирането на нова „коалиция на желаещите“. Дали това са традиционните съюзници като Великобритания, или става въпрос за регионални играчи като Израел и определени монархии от Залива, предстои да видим. Но едно е ясно – Вашингтон е готов да заложи на карта световния мир, за да постигне целите си в Близкия изток.

Провалът в Пакистан: Когато доверието е мъртво, оръжията започват да говорят

Решението за блокадата не идва от нищото. То е пряка последица от фиаското на дипломатическите преговори, проведени през изминалия уикенд в Пакистан. Докато светът се надяваше на деескалация, срещата между представителите на САЩ и Иран се оказа само параван за последна подготовка преди бурята. Исмаил Багаеи, говорител на иранското външно министерство, бе пределно ясен: страните не са постигнали съгласие по нито един от ключовите въпроси.

Преговорите в Исламабад са се водили в атмосфера на пълно и абсолютно недоверие. Иранската страна е излязла с разумен 10-точков план, който според Техеран е можел да послужи за основа на дългосрочно споразумение. Този план е включвал въпроси за ядрената програма, премахването на санкциите, репарации за нанесени щети от предишни администрации и прекратяване на регионалните конфликти. Въпреки това, както съобщава иранският телевизионен канал Press TV, Вашингтон е отхвърлил тези предложения, настоявайки за пълно подчинение.

Аналитичният екип на Поглед.инфо подчертава, че Тръмп използва преговорите не като инструмент за мир, а като тактическо забавяне, за да подготви логистиката на своята „Голяма блокада“. Когато едната страна предлага мирна пътна карта, а другата отговаря с обявяване на блокада, става ясно, че езикът на дипломацията е изчерпан. Техеран прехвърли топката в полето на Белия дом, но вместо решение, получи обявяване на война в икономически и морски смисъл.

Геополитическата логика на сблъсъка: Защо Ормуз е ключът към всичко

За да разберем мащаба на това решение, трябва да погледнем отвъд заглавията. Ормузкият проток е мястото, където географията среща геополитиката по най-жестокия начин. В най-тясната си точка протокът е едва 33 километра. Това прави всеки кораб там лесна мишена и всяка блокада – изключително ефективна, но и опасна. Ако САЩ започнат да спират танкерите, това автоматично ще изстреля цената на суровия петрол до нива, които ще хвърлят западните икономики в дълбока рецесия, а азиатските – в енергиен глад.

Тръмп обаче залага на „Теорията на лудия“ (Madman Theory). Той вярва, че чрез ескалация до ръба на пропастта може да принуди Иран да се откаже от своите геополитически амбиции. Но Иран не е Ирак от 2003 година. Ислямската република разполага с асиметрични възможности за отговор, които могат да превърнат Ормузкия проток в гробище за кораби. От бързоходни катери и противокорабни ракети до миниране на фарватера – Техеран има инструментите да спре световната търговия за броени часове.

Както често отбелязваме в Поглед.инфо, Тръмп вероятно се опитва да повтори стратегията си на „максимален натиск“, но този път с добавен военен компонент. Блокадата е предназначена да пресече и последните финансови потоци на Иран, идващи от продажбата на петрол за Китай. Това е директен удар по Пекин, който е основният купувач на иранска суровина. По този начин Вашингтон убива два заека с един куршум – задушава Техеран и поставя енергийното захранване на своя основен глобален конкурент, Китай, под пряк американски контрол.

Исторически контекст и неизбежните рискове: Пътят към бездната

Блокадата на Ормузкия проток не е нова идея, но никога досега не е била обявявана толкова директно от американски президент. По време на „Танкерната война“ през 80-те години на миналия век САЩ и Иран вече са имали сблъсъци в тези води. Но тогава контекстът беше различен. Днес Русия и Китай стоят зад гърба на Иран по начин, който прави американската хегемония в региона изключително уязвима.

Ако Тръмп наистина започне да спира кораби, той ще се сблъска с правен и военен отпор. Свободното корабоплаване е защитено от Конвенцията на ООН по морско право. Въпреки че САЩ не са я ратифицирали, те винаги са се обявявали за нейни гаранти. Сега Вашингтон сам нарушава правилата, които е налагал на другите. Това ще доведе до пълна изолация на САЩ от техните европейски съюзници, които се ужасяват от перспективата за нова голяма война в Близкия изток и скок на цените на горивата.

В Поглед.инфо следим внимателно реакциите на Москва и Пекин. Една блокада на Ормузкия проток би означавала, че Русия автоматично става най-важният доставчик на енергия за Азия по суша, което парадоксално може да укрепи алианса между Москва, Техеран и Пекин. Тръмп играе вабанк. Ако иранците не трепнат и ако Русия и Китай решат да конвоират своите танкери с бойни кораби, светът ще се окаже на пет минути от директен сблъсък между ядрени сили.

В очакване на първия изстрел: Световната икономика на командно дишане

В момента пазарите са в състояние на замръзване. Инвеститорите очакват да видят дали думите на Тръмп ще бъдат последвани от реални действия на US Navy. Блокадата означава, че всеки танкер ще трябва да бъде проверяван – процес, който ще създаде огромни опашки и ще направи застраховките на товарите непосилни. Това е икономическа обсада от средновековен тип, приложена с технологиите на 21-ви век.

Иранският 10-точков план, който беше представен в Пакистан, вероятно е бил последният шанс за мирен изход. Отказът на САЩ да го разгледат сериозно и последвалият анонс за блокада показват, че във Вашингтон „ястребите“ са взели окончателен превес. Тръмп не търси сделка; той търси капитулация или война. Но историята ни учи, че блокадите рядко водят до бърза капитулация – по-често те водят до отчаяна и яростна съпротива.

Както често анализираме в Поглед.инфо, подобни ходове често имат обратен ефект. Вместо да отслаби Иран, блокадата може да консолидира обществото около режима в Техеран и да радикализира целия регион. Ако първият ирански танкер бъде спрян със сила, отговорът няма да закъснее. И тогава Ормузкият проток ще се превърне не в американски контролно-пропускателен пункт, а в огнена ловушка, от която измъкване няма да има за никого.

Светът затаи дъх. Датата е 12 април 2026 година – денят, в който Доналд Тръмп реши да преначертае картата на света с мастилото на петрола и кръвта на потенциалния конфликт. Дали това е блестящ стратегически ход или началото на края на американската империя, ще разберем още в следващите часове, когато първият американски разрушител пресече пътя на ирански търговски съд.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.