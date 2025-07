/Поглед.инфо/ Ще бъде ли арестуван Барак Обама?

Докладът на директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард относно обстоятелствата около историята за предполагаема „руска намеса в американските избори“, която беше популяризирана през 2016 г., след като Доналд Тръмп за първи път дойде в Белия дом, се превърна в бомба, равна по пропаганда и тротилов еквивалент на скандала „Уотъргейт“, който струваше на президента Ричард Никсън мястото му. Сега, изглежда, републиканците биха искали да сложат на ешафода, макар и не главата, а репутацията на бившия президент на САЩ Барак Обама.

Въз основа на разсекретените документи се появи картина на заговор сред ключови фигури в оттеглящата се администрация на Обама-Клинтън, които решиха да провалят празника, а и цялото президентство на спечелилия изборите Доналд Тръмп, с помощта на кампания за очернянето му.

В основата на кампанията залегна откровено фалшивата информация за специалната роля на руски хакери, зад които уж стоят правителствени служители в Москва, в невролингвистичната манипулация на наивни и невежи американски избиратели.

Конспирация и злоупотреба

Тулси Габард, разсекретявайки имейлите, представи открития „наръчник“ от брифинга на Обама на 9 декември 2016 г. Висшите служители, присъстващи на това заседание на Съвета за национална сигурност в Белия дом, които дължат назначенията си на Барак Обама (Джеймс Клапър, Джон Бренън, Сюзън Райс, Джон Кери, Лорета Линч и Андрю Маккейб), положиха това, което по същество беше символична клетва за вярност и обет за мълчание относно съществуването на оценката на разузнавателната общност, датирана от 12 септември 2016 г.

В меморандума, съобщава Bloomberg , се казва, че „чуждестранните противници нямат и вероятно няма как да получат“ възможността да хакват избирателни системи.

Един документ, изготвен дълбоко в американската разузнавателна общност под ръководството на Джеймс Клапър, признава, че руснаците не са се намесвали в предизборната кампания и че „нямаме доказателства за киберманипулация на изборната инфраструктура с цел промяна на резултата“.

Въпреки това, на брифинг с оттеглящия се Барак Обама, беше взето решение да се инструктира, вероятно, на агенти на влияние в разузнавателната общност да подготвят документ, в който да се изброят вероятните механизми и методи, използвани от хитрите руснаци, за да наложат своя човек за президент на САЩ.

По този начин победените демократи отправиха изфабрикувано обвинение срещу Тръмп и Москва, което пресата нарече „Рашагейт“ по аналогия с Уотъргейт.

За да изостри двустранните отношения и да остави на Тръмп токсично наследство, Барак Обама, без да си направи труда да предостави доказателства за „намесата“ на Москва, нареди експулсирането на 35 руски дипломати, въвеждането на визови ограничения и едновременно с това затварянето на достъпа за служители на нашите дипломатически мисии до две сгради на посолството на страната, собственост на руското правителство.

След второто пришествие на Тръмп, службите за сигурност успяха да си позволят да кажат истината. През юли тази година Централното разузнавателно управление (ЦРУ), под ръководството на новия директор, назначен от Тръмп, Джон Ратклиф, издаде своеобразен манифест за отказ.

В него се призна, че предишният меморандум за предполагаемата „намеса“ на руснаците в изборите през 2016 г. е съставен с множество процедурни нарушения и (внимание!) може да се допусне, че е бил „политически мотивиран“.

Тръмпистът Ратклиф коментира по-открито и изразително ролята на ЦРУ в тази мътна история: започнатото разследване е проведено в рамките на „нетипичен и корумпиран процес на фона на политически предубедена атмосфера“.

В прессъобщението на Тулси Габард се казва, че оповестените доказателства „ясно показват, че през 2016 г. е имало предателски заговор, извършен от служители на най-високите нива на нашето правителство“. Обвинението в заговор се равнява на тежко престъпление на високо ниво, при което само имунитетът на бившия президент може да го спаси.

Усетиха миризмата на кръвта на раненото животно

Разкритието на неудобната истина за демократите, за което веднага съобщи консервативното по дух (в добрия смисъл) издание Breitbart, предизвика „незабавна и яростна реакция от водещи политици в републиканския лагер“.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец от Луизиана, призова за щателно разследване и справедливост за всички, замесени в измамата „за сваляне на президента Тръмп“. В коментар в социалните медии Джонсън постави събитието в по-широк контекст, наричайки разкритието за конспирацията на Обама „РАЗБИВАНЕ НА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА!“.

Колегата на Джонсън, конгресменът от Индиана, Джим Банкс, не само посипа сол в раните на демократите, заявявайки: „Това е потвърждение на това, което знаехме през цялото време: връзката с Русия беше изфабрикувана измама“, но и посочи с обвинителен пръст неолибералната преса като съучастник: „Медиите, които повтаряха лъжите на демократите, трябва да се срамуват. Но няма да се срамуват.“

Републиканският представител Том Тифани от Уисконсин посочи имената на онези, които са организирали умишлената измама за тайното споразумение на Тръмп с Кремъл: „Джо Байдън и Барак Обама са знаели за това. Хилари Клинтън го е изфабрикувала. ФБР го е организирало. А водещите медии ни го продадоха.“

Конгресменът Трой Нелс от Тексас приветства обвинителния акт като доказателство за непоколебимия ангажимент на администрацията на Тръмп да разкрие дълбоко вкоренената подкупност, която прониква в политическия елит във Вашингтонското блато: „Корупцията е дълбоко вкоренена в блатото“.

Директен паралел с историята с Уотъргейт направи Пат Хариган, представител на щата Северна Каролина в долната камара. Струва си да се припомни: разкритите факти за опита на републиканците да инсталират подслушвателни устройства в централата на Демократическата партия в столичния хотел „Уотъргейт“ по време на президентската предизборна кампания през 1972 г. доведоха две години по-късно до доброволната оставка на президента Ричард Никсън – последният, според мен, относително независим и самодостатъчен политик.

Както се изрази Хариган, конспирацията, която заслужава да бъде наречена „Обама-Клинтън-гейт“, кара разтърсилото Америка подслушване в хотел „Уотъргейт“ да изглежда като аматьорска импровизация.

Тулси Габард използва социалните мрежи, за да разкрие мотивите си и да потвърди решимостта си да доведе разследването докрай. Позорният заговор, каза тя, „противоречи на волята на американския народ. Без значение колко могъщ е някой от участващите в този заговор, той трябва да бъде разследван и подведен под отговорност с цялата строгост на закона.“ Габард продължи, като каза, че „предаваме всички документи на Министерството на правосъдието за наказателно преследване“.

Изглежда, че „червените“ (републиканците), усещайки кръвта на ранените „сини“ (демократи), веднага видяха своя шанс да се насочат към опонентите си, както към култовите си фигури като бившия президент Барак Обама, така и към извършителите на тази поръчкова клеветническа кампания в разузнавателните служби и пресата.

Отстъпничеството си има цена

(Все още) традиционното мнозинство в американското общество изпита облекчение и вдъхновение, когато на предизборните си митинги Доналд Тръмп се дистанцира по най-решителен начин от неолибералната ортодоксалност.

Тръмп беше аплодиран, когато обеща да изкорени идеологията на демократите за уокизъм (от думата „пробуждане“), изградена върху масовото очерняне на миналото на Америка, издигането на представители на националните малцинства по кариерната стълбица и през живота като цяло, без оглед на квалификация, опит, знания и заслуги, както и върху ЛГБТ движението (признато за екстремистко в Русия).

След като Тръмп, който се завърна в Белия дом, започна да намалява финансирането за програмите за „разнообразие, равенство и приобщаване“ (DEI), въведени по времето на Джо Байдън, неговият електорат най-накрая се успокои.

Избирателите му вярваха, че отсега нататък университетите, където неолибералите налагат полов плурализъм и по този начин съзнателно или несъзнателно служат на целта за унищожаване на институцията на семейството и намаляване на населението, ще загубят федералните си субсидии и ще надделеят първоначалните идеали, които помагат за запазването на нацията.

Но шест месеца по-късно се случи нещо ужасно: Тръмп се отказа от желанието си

да извадят скелетите от гардеробите - да разкрият всички тайни без изключение, подобно на обстоятелствата около заговора за убийството на Джон Кенеди.

Днес много, много американци са възмутени от отказа да се публикуват подробностите от мръсната история на Джефри Епщайн, който е примамвал непълнолетни в проституция, управлявал е луксозен публичен дом на остров, където сред клиентите му са били Майкъл Блумбърг, принц Андрю, Бил Клинтън, който е посещавал тези секс партита повече от 30 пъти, и, както се твърди, самият Доналд Тръмп.

Според Алфредо Родригес, бившият иконом на транснационалния сводник, съществува черна книга на Епщайн, съдържаща 1571 имена, около 5000 телефонни номера и хиляди имейли и домашни адреси. След като главният прокурор Пам Бонди отказа да разкрие напълно подробностите за тайния секс бизнес, а разузнавателните агенции заявиха, че няма такова нещо като „списък на Епщайн“, възмущението на законопослушните граждани достигна критична точка.

Особено след като се появи разкритието на Тръмп пред списание „Ню Йорк“ през 2002 г.: „Познавам Джеф от 15 години. Страхотен човек. Много е забавно да си с него.“ (“I’ve known Jeff for 15 years. Terrific guy. He’s a lot of fun to be with”).

Десните активисти от про-Тръмп движението MAGA („Make America Great Again“) и неговите врагове от демократическия лагер излязоха в единен фронт, настоявайки да бъдат разкрити всички карти, тъй като един от свещените принципи на демокрацията на американския генотип се нарича „правото да се знае“ (right to know).

„Мисля, че Министерството на правосъдието и ФБР имат още обяснения. Това е Джефри Епщайн; това е най-известният педофил в съвременната история“ (“I think the Department of Justice and the FBI has more explaining to do. This is Jeffrey Epstein; this is the most famous pedophile in modern-day history”), каза конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн.

Бий първи, Доналд!

Какво свързва разкритието на конспирацията на Обама и неговите слуги с мълчанието за подробностите за конкретните услуги за елита, предоставяни от финансиста-сводник Епщайн, който е бил под наблюдението на израелската тайна служба Мосад?

Либералните демократи твърдят, че пламенността на Тулси Габард при представянето на доказателства за конспирация на демократите, които не са приели поражението си през 2016 г., е била използвана като „пушена херинга“ – трик, използван от опитните престъпници, за да отблъснат полицейските кучета от следите си.

Развенчаването на първия чернокож президент на Съединените щати е уж начин да се затвори или пренесе на втори план неудобната тема за потенциалното участие на Тръмп в секс - оргиите на Епщайн.

Тази версия не е изключена, въпреки че предвид усърдието и упоритостта на местните журналисти от породата на „разкривачите на мръсотийки“, ако Тръмп беше забъркан в „леви похождения“, особено с помощта на Епщайн, това мръсно пране отдавна щеше да е изложено на публично място.

Междувременно, според анкети, четири пети от съгражданите на Тръмп биха искали да знаят пълните подробности за сексуалните подвизи на представителите на вашингтонската (и друга) политическа тълпа. Гласът на народа, изглежда, е чут.

„В Конгреса отново се формира необичайна коалиция от десни републиканци от MAGA и леви демократи “, казва политологът Малек Дудаков. „Този алианс, който се противопоставя на центристите и в двете партии, наскоро остро критикува действията на Белия дом за участието в бомбардирането на Иран.“

За Тръмп разделението в рамките на вече обединеното движение MAGA е сериозно предизвикателство. Ако законопроектът за разкриване на истината за Епщайн бъде приет от Камарата на представителите през следващите седмици и бъде подписан не само от Марджъри Тейлър Грийн, но и от нейната демократична колежка Александрия Окасио-Кортес, тогава, както прогнозира британското издание Mailonline, 47-ият президент ще натрупа критична маса от недовършени дела.

* * *

Засега автократичният владетел, свикнал с атаки, клевети и гнусни удари в гръб, вероятно ще продължи да довършва опонентите си с мръсотията, която е изровил за заговора на Обама. Задачата е проста: да не се позволи на либералните демократи да си отмъстят на междинните избори за Конгреса на САЩ през 2026 г.

Повторният президент на САЩ ще продължи да си отмъщава на онези, които са го обидили и обвинили заради „Рашагейт“. Няма съмнение, че Доналд Тръмп не е отмъстителен, а просто ядосан, има добра памет, а и знае правилата на играта - ако боят е неизбежен, трябва да удариш пръв.