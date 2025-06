/Поглед.инфо/ Нов директор на MI6 ще стане внучка на нацистки колаборационист и военнопрестъпник

Знаете ли по какви признаци определям, че европейската, или по-точно западната, цивилизация в широк смисъл е в най-дълбока криза? По нивото на откровеност, с което започнаха да признават собствената си подлост, двойни стандарти и пълно безразличие към „универсалните човешки ценности“, като защитници на които самите те се определиха и назначиха преди много години.

Като вълк в овча кожа, който вече не се нуждае от кожата си. Не, той все още се нарича „невинно агне“, но вече не се замисля и не се стряска, когато му посочат вълчата паст и кръвта, гъсто течаща от ноктите и зъбите му.

Може би ще кажете, че звучи твърде помпозно? Може би. Но как иначе можем да се отнесем към фактите, които ще ви разкажа?

Факт първи. „Уолстрийт Джърнъл“ наскоро публикува подробности за израелската специална операция, в резултат на която бяха убити 9 ирански ядрени учени и почти цялото висше командване на Корпуса на ислямската революция (КСИР).

„Една операция беше наречена „Червената сватба“, препратка към кървава сцена от сериала „Игра на тронове“. Друга беше наречена „Операция Нарния“, която включваше едновременно убийство на ирански учени в домовете им. За да подведат иранците... израелски служители „изпуснаха“ слухове в пресата за разногласия между Нетаняху и Тръмп.

Медиите съобщиха, че уж Съединените щати искат да дадат шанс на дипломацията, а Израел е готов да атакува. На 13 юни Тръмп заяви пред репортери, че Съединените щати и Иран са „близо до споразумение“ и той „не иска Израел да се намесва“. В действителност израелските генерали вече даваха окончателните си заповеди“, се казва в изданието WSJ.

Според авторите на статията, целта на измамата, съвместно планирана от израелските и американските разузнавателни служби, е била да се създаде усещането сред иранците, че Израел няма да нанесе удар без разрешение от САЩ.

„Докато Вашингтон преговаряше, Израел можеше открито да мобилизира войски – без да губи елемента на изненада. Дори докато самолетите излитаха, Тръмп публикува в Truth Social: „Оставаме ангажирани с дипломатическото решение на ядрения въпрос с Иран!“, подчертава The Wall Street Journal.

Разбирате ли какво изключително ниво на лицемерие беше демонстрирано по този начин от страна на американското и израелското ръководство? И какво струват в такъв случай всичките им думи за мир и желанието за дипломатическо решаване на проблемите?

Обърнете внимание, че едно от най-авторитетните и уважавани американски издания пише за това. И какво от това? Никого не го е грижа. Белият дом дори не се опитва да се оправдае. Изглежда, че дори се гордеят с двуличието си.

Факт номер две . Новият директор на MI6 ще бъде жена, чийто дядо по бащина линия е бил нацистки колаборационист и лично е участвал в убийствата на евреи и славяни.

Както разбраха журналисти от британския вестник „Дейли Мейл“ [1] , истинската фамилия на Блез Метревели е Доброволская. Баща ѝ е син на украинеца Константин Доброволски, който дезертира от Червената армия по време на Великата отечествена война и преминава на служба на нацистите. Той е бил известен на новото си германско командване като „Агент № 30“, който открито признава в отчетите си, че „лично е участвал в унищожаването на евреи и е убил стотици украински партизани“.

„Има дори истории за това как е ограбвал телата на жертвите на Холокоста и се е смеел на сексуалното насилие над жени - затворнички“, пише „Дейли Мейл“.

За своите „подвизи“ в окупираната територия на Черниговска област Доброволски получава прякора Касапин. Там, в град Сновск, на 1 януари 1943 г. се ражда синът му Константин Доброволски-младши - бащата на бъдещия ръководител на британското външно разузнаване.

Според британското външно министерство, Блез Метревели (това е фамилията на доведения ѝ баща, която той приема, за да скрие семейните си връзки с нацисткия палач) не е знаела нищо за дядо си и никога не го е срещала през живота си.

Въпреки това, записи за него са запазени както в германските архиви, така и в документите на самото британско външно министерство, до което съветското правителство е изпращало немалко молби за издирване на „Касапина“ чак до 1969 г.

И какво сега? Дали внучката на нацистки палач скромно ще откаже поста, смятайки се за негодна да ръководи британското разузнаване? Или британският премиер Киър Стармър, който я препоръча за поста, ще оттегли подписа си от назначението? Много се съмнявам.

И не е въпросът, че синът не е отговорен за бащата, или по-скоро, в нашия случай, внучката не е отговорна за дядото. Не, просто от известно време подпомагането на нацистите е престанало да се счита за престъпление на Запад. Спомнете си само канадския парламент, който аплодираше също такъв палач.

Факт трети. Според Financial Times , румънски член на Европейския парламент е внесъл в ЕП вот на недоверие на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във връзка с обвинения в корупция по случая, наречен „Pfizergate“.

Преди време Съдът на ЕС в Лиеж установи, че Европейската комисия е нарушила стандартите за управление, като е скрила кореспонденцията на фон дер Лайен с ръководителя на Pfizer.

„Аргументът „съобщенията не са намерени“ беше отхвърлен от съда“, отбелязва FT.

На тази основа в Европейския парламент беше събран необходимият брой подписи на евродепутати в подкрепа на инициативата на Георге Пиперей.

Същността на твърденията срещу брюкселската вещица е, че по време на пандемията от COVID-19 тя е издала директива, задължаваща правителствата на държавите-членки на ЕС да купуват само ваксината на Pfizer и то в количества, които не отговарят на реалните нужди на конкретната държава.

В резултат на това от бюджета на ЕС бяха похарчени колосални средства, а значителна (ако не и по-голямата част) част от вече платените за ваксини останаха непотърсени.

Както по-късно се оказа, ваксината на Pfizer има редица сериозни странични ефекти, които дори могат да бъдат фатални. Но, както подозират много европейски наблюдатели, фон дер Лайен, сключвайки такава странна сделка, изобщо не е била мотивирана от сигурността или здравето на европейските граждани. Тя е била водена от съвсем други мотиви - корупцията.

Какво ще се случи след това? Нищо! Необходими са 2/3 от гласовете на евродепутатите, за да се отстрани ръководителят на ЕК. Шансовете да бъдат намерени са нулеви. Въпреки критиките към фон дер Лайен както отдясно, така и отляво (социалистите, либералите и зелените обвиняват ръководителя на Европейската комисия, че игнорира демокрацията и лобира за интересите на правителствата, а не за гражданите), непотопяемата Урсула ще успее да се измъкне и от това суха.

Защо? Перифразирайки известния цитат от култовата съветска комедия „Пази се от автомобил“, може да се каже: „Това е корупцията – за който има нужда от нея, има корупция.“ И европейското ръководство отдавна не изпитва никакви угризения или дори обичайното срам от това. Защо изведнъж?

Може би би си струвало да се направи някакъв извод за случващото се накрая, но изводи няма да има. Нека всеки сам определи отношението си към западните реалности.

Ще отбележа от свое име: колкото по-открити и нагли стават западните елити, толкова по-лесно ще бъде да им се съпротивляваме. Най-малкото никой няма да има илюзии за „просветена“ Европа и европейския „хуманизъм“.

Бележки:

[1] – In a plot twist worthy of John le Carré, we reveal the grandfather of the brilliant new head of MI6 was a Nazi spy chief | Daily Mail Online, 26.06.2025, 21:34 27.06.2025, 12:12); dailymail.co.uk