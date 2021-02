/Поглед.инфо/ Турската държавна агенция Анадолу публикува в Туитър списък с евреи в новата администрация на Байдън и ги маркира с израелско знаме в антисемитски пост, който се основава на поредица от статии и изблици на коментатори в Турция, насочени към американски евреи, пише The Jerusalem Post.

В туит за "големия брой евреи в екипа на Байдън" агенция Анадолу уж твърди, че тази тема е получила "широко разпространение в израелската преса".

Всъщност историята с имената на хората, които имат еврейски произход в новата администрация на Съединените американски щати, се основава на статия от 20 януари в JTA.

Постът беше ясно предназначен да откроява еврейски членове на администрацията и включваше израелски и американски знамена, както кучешка свирка, която показваше на зрителите, че евреите в администрацията на Джо Байдън са някак си подозрителни и свързани с Израел.

Турските медии не са отделяли будисти, католици, мюсюлмани или други групи и не са добавяли знамена на чужда нация към публикациите си за тях.

Joyce Karam

#Turkey's Official News Agency is singling out Biden's Jewish cabinet members. Bewildering move to say the least.

ANADOLU AJANSI

@anadoluajansi

•Antony Blinken •Janet Yellen •Alejandro Mayorkas •Merrick Garland •Avril Haines •Ronald Klain Biden’ın ekibinde Yahudi kökenlilerin fazla olması İsrail basınında geniş yer buldu http://v.aa.com.tr/2132176

8:59 PM · Feb 3, 2021

Copy link to Tweet

В поста бяха специално отделени държавният секретар Антъни Блинкен, министърът на финансите Джанет Йелън, номинираният за главен прокурор Мерик Гарланд, секретарят по вътрешната сигурност Алехандро Майоркас, директорът на ЦРУ Аврил Хейнс, началникът на кабинета Роналд Клайн и други ключови служители като Уенди Шерман и Дейвид Коен.

"Външният министър Антъни Блинкен и министърът на финансите Джанет Йелън са водещите имена от еврейски произход, предпочитани от Байдън и добре известни на обществеността", се казва в статията на турската агенция.

Това идва след статия в сайта на социалните медия Clash Report на 24 януари, която често публикува про-турски туитове за турските военни успехи и пише, че евреите са били "прекалено представени" в администрацията на Байдън.

На 9 януари проправителственият крайнодесен вестник "Йени Шафак" публикува статия, в която се твърди, че евреите контролират Америка и администрацията на Байдън.

"Америка е морско свинче за еврейската сила, от което евреите произвеждат и легитимират своята хегемония по света", твърди турският вестник.

"Евреите използват Америка като морско свинче от близо век - няма такъв народ като американския народ, няма такава държава като американската държава ", се обявява в статията.

Въпреки че проправителствените медии в Анкара могат да кажат, че просто отчитат "броя" на евреите в правителството на САЩ, те не са имали подобни съобщения, насочени към администрацията на Тръмп.

Турското правителство на Реджеп Тайип Ердоган е против новоизбрания президент Джо Байдън и също така сравнява държавата Израел с нацистите.

Турция е домакин на Хамас, която според репортажи планира терористични атаки от територията на Турция. Управляващата партия в Турция и Хамас са свързани с Мюсюлманското братство.

Хамас и Братството от своя страна имат история на прокарване на антисемитски конспирации, включително тези, свързани с измамите на нацистите и за ционските мъдреци (визират се т.нар. "Протоколи на ционистките мъдреци" от началото на миналия век, бел.р).

Бившият лидер на Малайзия Махатис Мохамед, също съюзник на анти-израелските екстремисти и владетеля на Турция, прокара същите антисемитски концепции. Веднъж той каза на ислямско събрание, че евреите "управляват света чрез проксита". Освен това той твърди, че евреите стоят зад войни по целия свят.

Въпреки това, Мохамед получи покани от университетите в Колумбия, Оксфорд и Кеймбридж, а след това отрече Холокоста и обвини евреите, че са били "закачили носовете си" по времето на университетските му разговори.

Режимът на Турция все повече прокарва речта на омразата срещу малцинствата, като изтъква активистите за правата на хомосексуалистите като "девианти" и звучи все повече като ирански режим в антигей риторика.

Турция все по-често става свидетел на антисемитски конспирации, избутвани онлайн, отразяващи и заемащи от подобни социални медии и чат групи на места като Пакистан, които често посочват евреите като фигури за омраза.

Турски летен лагер през 2019 г. научи децата да крещят "смърт на евреите".

И все пак, Турция също си спомни наскоро за Холокоста и исторически е приютявала евреите през предишните векове.

Но докато сегашното ръководство на Турция често използва Холокоста като референция, то често обвинява Израел, че се държи като нацистите, и твърди, че европейските страни се отнасят към мюсюлманите както някога към евреите.

Турция е най-големият затвор за журналисти в света, така че фактът, че нейните проправителствени медии могат открито да печатат антисемитски статии, сочи към държавна подкрепа и одобрение.

Омразата към администрацията на Байдън, Израел, правата на хомосексуалистите, кюрдските активисти, студентите с леви нагласи и евреите изглежда се обединяват в една изпълнена на конспирация гледка в Анкара.

Превод: СМ

