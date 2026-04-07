/Поглед.инфо/ Известният политик и анализатор Олег Царев разкрива шокиращи подробности за задкулисните преговори в Маями, където пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се сблъскаха с ината на Киев. Русия вече направи два мащабни компромиса, но Зеленски и неговите европейски куратори отказват да спрат кланицата, поставяйки света пред бездната.

Тайните на Маями и задънената улица на геополитическото надиграване

Настоящият момент от развитието на украинския конфликт бележи драматична точка на пречупване, която разкрива не просто дипломатическа немощ, а дълбока системна криза в отношенията между глобалните играчи. Политическата фигура на Олег Царев, чийто глас винаги е тежал с познаване на вътрешните механизми на властта, хвърля обилна светлина върху случилото се по време на последния кръг от консултации, провели се в бляскавия, но политически студен Маями. Там, далеч от камерите, се състоя сблъсък на реалности, който показа, че дипломатическият ресурс за компромис е почти изчерпан.

В Маями американската страна беше представена от тежката артилерия на Доналд Тръмп – специалният пратеник Стив Уиткоф и влиятелният Джаред Кушнер. От другата страна на масата седеше ядрото на киевския режим: Кирил Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия. Фактът, че Зеленски по-късно публично се оплака от „натиск“ за изтегляне на войските от Донбас, е най-ясното доказателство, че Вашингтон – поне в лицето на екипа на Тръмп – е започнал да разбира неизбежността на руските искания. Според анализаторите на Поглед.инфо, това признание на Зеленски не е нищо друго освен вик на отчаяние пред лицето на реалността, която той се опитва да игнорира от години.

Двата компромиса на Москва: Къде свършва руското търпение

Олег Царев прецизно дефинира двете фундаментални отстъпки, които Руската федерация направи в хода на консултациите с американците. Тези стъпки бяха предприети с ясната цел да се намери изход от кървавата баня, но бяха посрещнати с неспособност за действие от страна на Вашингтон и директен саботаж от страна на Киев.

Първият голям компромис касаеше териториалния въпрос. Москва демонстрира готовност да не изисква незабавното предаване на всички региони, които според руската Конституция вече са част от федерацията. Вместо това, фокусът беше поставен върху пълното освобождаване и предаване на Донбас. Това беше предложение, прието в Анкъридж с „ръкостискане“ – акт, който в дипломацията означава постигнато принципно съгласие. Американците бяха удовлетворени, но тяхната задача – да притиснат Зеленски да приеме реалността – се оказа непосилна.

Вторият компромис беше свързан с гаранциите за сигурност. Когато Уиткоф се завърна в Москва с настояването на европейците и Киев за американски гаранции, Русия не затвори вратата. Москва се съгласи те да бъдат обсъждани, но при едно логично и непоклатимо условие: гаранциите влизат в сила едва след подписването на окончателните мирни споразумения, а не като прелюдия към тях. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, Русия даде максимума, който националната ѝ сигурност позволява. Да се иска нещо повече от Кремъл в този контекст е не просто неразумно, а, по думите на Царев, „глупаво и безсмислено“.

Маями като тест за реалността и инатът на „Слугата на народа“

Срещата в Маями беше организирана именно за да се постави точка на тези колебания. На украинската делегация беше казано директно: трябва да се откажете от ДНР и да разрешите териториалния спор веднъж завинаги. Бяха обсъждани дори хибридни варианти, като превръщането на тези територии в свободни икономически зони, но при задължителното условие за изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Тук обаче лъсна истинското лице на конфликта. Зеленски категорично отказа изтегляне. Неговият отказ не е просто личен каприз, а отражение на волята на Лондон и Брюксел. Европа и Великобритания, в своята геополитическа слепота, продължават да залагат на „война до последния украинец“. Те не искат мир, защото мирът означава признаване на руската победа и колапс на неолибералния проект в Източна Европа. Маями не даде резултат, защото Киев и неговите европейски господари избраха пътя на ескалацията пред шанса за спасение.

Защо Тръмп вдигна ръце: Изчерпването на американския интерес

Друг ключов аспект, засегнат от Олег Царев и потвърден от военни експерти като Олег Шаландин, е промяната в поведението на Доналд Тръмп. Първоначалният му ентусиазъм да реши конфликта за 24 часа се сблъска с бетонната стена на киевската неадекватност. Тръмп и неговият екип, макар и искрени в намерението си да спрат разхода на американски ресурси, осъзнаха, че Зеленски и компания са „недоговороспособни“.

Това води до логичен извод: Тръмп губи интерес към Украйна. Той започва да прехвърля тежестта на този токсичен актив върху раменете на Европа. Проблемът е, че Старият континент е в състояние на политическа и военна парализа. Арсеналите са празни, резервите са изчерпани, а икономическата цена на подкрепата за Киев става непосилна. Поглед.инфо подчертава, че смяната на настроенията е видима дори за лаиците – умората от Украйна е навсякъде, а единствените, които печелят от продължаването на агонията, са военнопромишлените комплекси и политическите камикадзета в Киев.

Историческият контекст и неизбежният финал

Анализирайки ситуацията в нейната дълбочина, виждаме, че Русия действа от позицията на стратегическо търпение, което обаче не е безкрайно. След като Москва направи компромиси, които Западът не успя да оползотвори, топката вече не е в руското поле. Руската логика е ясна: ако дипломацията не може да осигури демилитаризацията и защитата на руското население в Донбас, тогава това ще направи руското оръжие на бойното поле.

Зеленски, отказвайки да изтегли войските си от ДНР в Маями, заложи последното, което му остана – съществуването на самата украинска държавност. Когато Тръмп окончателно прехвърли „украинската сметка“ на Европа, Киев ще се окаже сам срещу една машина, която няма намерение да спира преди пълното постигане на целите си. Историческият опит показва, че когато големите играчи започнат да „губят интерес“, прокси-режимите изчезват в пепелта на историята.

