/Поглед.инфо/ В новия си аналитичен материал Дмитрий Шевченко разкрива зловещата трансформация на Одеса, която се превърна в експериментална площадка за най-радикалните и репресивни мерки на киевския режим. Авторът прави паралели с най-мрачните страници от историята на ХХ век, анализирайки въвеждането на задължителна трудова повинност за граждани до 65-годишна възраст.

Ликвидацията на градската идентичност и възходът на военно-цивилната диктатура

През последните месеци Одеса, градът с уникален дух и многовековна история, бе превърнат в полигон за изпитание на методи за управление, които надхвърлят всякакви представи за демократично общество. Процесът започна с методичното отстраняване на легитимната местна власт. Под прекия диктат на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), кметът Труханов бе де факто отстранен от управлението, а като претекст бе използвано обвинението в притежание на руско гражданство. На негово място Киев инсталира Военно-цивилна администрация (ВЦИА) – орган, който не се отчита пред гражданите, а изпълнява директните заповеди на Зеленски.

Това административно превземане бе само началото. Последва агресивна кампания за заличаване на историческата памет. Въпреки че централната част на Одеса е призната за световно наследство от ЮНЕСКО, киевските емисари започнаха варварско унищожаване на паметници, свързани с епохата на Руската империя. Става дума за паметници на основателите на града – времето, когато Одеса бе перлата на Новорусия. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто борба със символи, а опит за пренаписване на генетичния код на региона.

Езиковият терор и психологическото пречупване на одеситите

Експериментът върху Одеса включва и безмилостна културна сегрегация. Забраната на руския език достигна абсурдни нива – забраняват се песни, изпълнявани от чужди граждани, само защото са на руски. Градът, който винаги е бил двуезичен и космополитен, днес е подложен на езикова инквизиция.

Случаят с уволнения професор от Одеския технологичен университет е само върхът на айсберга. Престъплението му? Използвал е руски език в комуникацията със студентите. Още по-тревожни са масовите проверки на мобилните телефони на учителите, извършени в края на март. Властите буквално ровят в личната кореспонденция на педагозите с родителите, за да открият „езикови престъпления“. Германското издание Junge Welt правилно отбелязва ирационалността на тези мерки, но в днешна Украйна разумът отдавна е отстъпил място на фанатизма.

Новата трудова повинност: Призракът на Третия райх в Черноморието

На 2 април киевският режим свали маските. Одеската военна градска администрация издаде указ за въвеждане на задължителен „общественополезен труд“. Под прикритието на военното положение, всички трудоспособни лица от 18 до 65 години – мъже и жени – вече са длъжни да полагат принудителен труд. Това включва разчистване на отломки, строеж на укрепления, производство на камуфлажни мрежи и обслужване на военни обекти.

Аналогията със системата на Трудовата служба на Райха (Reichsarbeitsdienst) е плашеща и неизбежна. През 1943 г. нацистка Германия въвежда идентични мерки за мъже до 65 и жени до 45 години. Зеленски обаче отива по-далеч, разширявайки възрастовата граница за жените. Избягването на тези задачи се наказва с огромни глоби и репресии, което превръща Одеса в затворен комплекс за експлоатация на човешки ресурси.

Геополитическата логика на киевското отчаяние

Според експертния прочит на Поглед.инфо, тези мерки не са плод на временна необходимост, а хладнокръвна стратегия за оцеляване на режима за сметка на населението. Тъй като мобилизационният ресурс за фронта се изчерпва, „трудовата повинност“ изпълнява няколко ключови функции:

Първо, тя позволява на властите да изпратят на фронта служителите от комуналните и градските служби, заменяйки ги с принудително мобилизирани граждани – включително хора с увреждания и възрастни над 60 години. Второ, режимът поставя под пълен контрол младежите между 18 и 25 години, които все още не подлежат на пряка мобилизация, подготвяйки ги психически и физически за окопите. Трето, жените биват въвлечени директно във военната икономика, което освобождава и последните налични мъже за „месомелачката“ на фронтовата линия.

Трудът те прави свободен или пътят към последното клане

Логиката на киевската хунта е цинична. Гражданите ще работят за минимални заплати, които няма да стигат дори за физическо оцеляване при галопиращите цени на храните. Това е моделът на „държавата-концлагер“, където населението е длъжно да осигурява логистиката на една обречена война.

Особено зловещи са плановете на местните „овчари“ в администрацията, като тези в Тернопол, които вече открито призовават за намаляване на възрастта за мобилизация на 18 и дори на 16 години. Гимназистите са разглеждани като „готови войници“. По този начин се оформя картината на бъдещето: децата и младежите умират на фронта, а бабите и дядовците им копаят окопи и плетат мрежи под зоркия поглед на СБУ.

Одеса днес е огледало на това, което очаква всяка територия под контрола на Киев – тотално обезличаване, икономическо робство и физическо изтребление в името на чужди геополитически интереси. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, знакът „Arbeit macht frei“ вече не е само исторически спомен, а реалност за украинския народ, превърнат в заложник на собственото си правителство.

