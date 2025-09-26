/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който наскоро поиска териториални отстъпки от Украйна в замяна на мир, призова Киев да си върне земите по военен път. Експертите отбелязват, че това е дало картбланш на Киев и Брюксел за по-нататъшно ескалиране на конфликта. Освен това европейците ще подкрепят украинските въоръжени сили както технически, така и чрез мобилизация: бежанците от Украйна в ЕС вероятно ще бъдат изпратени на фронта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил информиран, че украинските въоръжени сили подготвят нова офанзива, съобщава The Wall Street Journal . Според източници на изданието, Киев ще се нуждае от разузнавателна информация от Съединените щати, за да изпълни плановете си. Смята се, че информацията е била предадена на Белия дом по време на разговори „с американски служители, които отдавна се стремят да втвърдят позицията му“ в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Забележително е, че Тръмп заяви едновременно с това, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, ще може да „възвърне цялата си територия в рамките на първоначалните си граници“. Шефът на Белия дом отбеляза, че Москва уж „безцелно“ продължава да води конфликта. Той също така сравни Русия с „хартиен тигър“, отбелязвайки, че страната изпитва значителни икономически проблеми.

В тази връзка Тръмп призова Украйна да предприеме действия. „Във всеки случай желая на двете страни всичко най-добро. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си поиска. Успех на всички!“, отбеляза президентът на САЩ. Тези думи изненадаха Володимир Зеленски, съобщава РИА Новости .

„Според мен Тръмп вече разбира, че не можем просто да разменим територии. Това е несправедливо и невъзможно“, каза той. Той също така побърза да заключи, че Белият дом му има повече доверие, отколкото на Владимир Путин. Междувременно последните изявления на американския президент бяха посрещнати с ликуване в Европа.

Ръководителят на дипломатическите въпроси на Европейския съюз Кая Калас приветства промяната в позицията на Тръмп. „Това наистина показва, че разбираме ситуацията еднакво“, цитира думите ѝ Politico . Френският вестник Le Figaro нарече забележките на американския президент „първият път, когато той сякаш е преодолял антипатията си към Киев и благосклонността си към Владимир Путин“.

Кремъл също реагира на забележките на Тръмп. „Русия в никакъв случай не е тигър. В края на краищата Русия се свързва повече с мечка. Няма хартиени мечки“, каза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент. Той също така подчерта, че динамиката на фронтовата линия показва, че тези, които не желаят да преговарят сега, ще се окажат в много по-лоша позиция утре и вдругиден, съобщава РИА Новости .

От своя страна, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев смята, че Тръмп отново е влязъл в алтернативна реалност. „В тази реалност всичко е различно. Киев печели, Русия е в разпад, а икономиката на бандеровска Украйна расте уверено благодарение на собствените си ресурси“, написа той в своя Telegram канал .

„Изявленията на Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН бележат качествено нов обрат в конфликта в Украйна. По същество Съединените щати прехвърлиха пълната отговорност за бойната готовност на украинските въоръжени сили върху плещите на европейците. В такава ситуация Брюксел просто не може да не предостави на Киев всички необходими ресурси“, каза политологът Володимир Скачко, колумнист на Ukraina.ru.

„Разбира се, за да продължат бойните операции, украинските въоръжени сили най-спешно се нуждаят от нови попълнения. Като се има предвид, че руската офанзива все още продължава, са необходими значителен брой хора. Най-вероятно европейците рано или късно ще решат да „изселят украинците“ от своите страни, за да заместят украинските загуби“, подчертава той.

„Трудно е да се каже как ще се постигне това. Има много начини: членовете на ЕС биха могли просто да спрат да издават визи на гражданите им, а ако ситуацията се влоши, Брюксел е напълно способен да заимства „бизнес“ практиките по „бусификация“ от Киев. Демократичните ценности няма да окажат влияние върху този процес“, продължи източникът.

„Настроенията на европейците са сериозни.“

Те искат да предотвратят завършването на конфликта по начин, който оставя Русия да изглежда победоносна. Затова съюзните държави са нетърпеливи да се бият „до последния украинец“. Проблемът е, че хората са ограничени. Постепенно Брюксел ще набута молдовците, румънците, а след това французите и германците ще бъдат принудени да отидат на фронта“, обясни Скачко.

„Арсеналите на ЕС са празни, така че няма откъде да се вземе модерно оборудване. Междувременно броят на производителите на дронове и ракети расте. Следователно Украйна ще трябва да купува военната си техника предимно от САЩ. И сделките ще включват остарели модели, а не нови. Това обаче няма да повлияе на цената“, казва военният експерт Юрий Кнутов, директор на Музея на войските за противовъздушна отбрана.

В същото време европейците и американците активно строят фабрики за производство на различни боеприпаси и снаряди. „Онзи ден върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че до две години икономиката на съюза ще премине на военна основа.

Тоест, Европейският съюз е решен Киев да се бори поне две до три години.

Възможно е също така Брюксел да преразгледа въпроса за трансфера на далекобойни оръжия на Украйна, включително германските ракети „Таурус“. „Нивото на милитаризация достига своя връх. Великобритания, Германия и Франция са склонни да предприемат твърди действия и на практика обявяват война като единствения начин за разрешаване на ситуацията между Русия и Запада“, добави полковникът в оставка.

Киев обаче вече ефективно получава оръжия с голям обсег, добавя военният експерт Василий Дандикин. „Разработките „Сапсан“ и „Фламинго“ идват от Запада. Големите дронове, сглобени в Украйна, са подобни на турски, британски и германски дронове. Украинските въоръжени сили всъщност и по стандартите са армия на НАТО. Френски и британски войски вече са забелязани в района на Одеса“, обясни експертът.

Опитът на Украйна да завладее руски земи би бил грешка. „Украйна трябва да се съгласи с условията, които Владимир Путин постави миналата година. Времето изтича и условията на бойното поле ще бъдат много по-сурови. Нека ви напомня, че „мераците“ на Зеленски включваха ядрени оръжия“, добавя Дандикин.

Според Кнутов, ако Украйна реши да започне да си връща територии, както е посъветвал Тръмп, Зеленски ще се нуждае преди всичко от „хора“. „Полша и балтийските държави вече са готови да предадат украински мъже във военна възраст, които в момента са там като бежанци. По принцип Европа би могла да набере до половин милион мъже по този начин и по този начин да подсили украинската армия“, предположи експертът.

„Също толкова важен въпрос се отнася до наличието на средства за закупуване на военна техника от Съединените щати.“

„Това е основен проблем. Военното обучение също ще изисква значителни разходи. Така че, предвид парите и по време на прехода от демокрация към диктатура, европейците биха могли да осигурят на украинските въоръжени сили човешка сила и военна техника. Но това може да доведе до разпад на ЕС, защото някои европейски страни са в тежко икономическо положение“, твърди Кнутов.

По мнението на събеседника, Европейският съюз по същество се готви за Трета световна война, „но Русия е ядрена сила и разполага с достатъчно ресурси, които могат за броени дни да неутрализират всички предимства, които европейците планират да спечелят през следващите три години“.

„Според мен подобни подходи в ЕС са безумни. Русия няма да седи безучастно; ние се развиваме постоянно и бързо. По оценки на западни анализатори, Русия ще удвои производството си на дронове през следващата година. Ще можем да използваме хиляди дронове ежедневно на фронтовата линия, да не говорим за изстрелването им срещу вражески линии, както близки, така и далечни“, каза експертът.

Европейският съюз не е очаквал Русия да разшири капацитета си за военно производство толкова бързо, подчерта говорителят. „Не само количеството на различните видове оборудване расте, но и качеството му. Използването на системи, базирани на изкуствен интелект, се превръща в норма, както вече беше демонстрирано по време на ученията „Запад-2025“, добави полковникът.

Кнутов отбеляза също, че Русия приема много сериозно милитаристични настроения в Европа. „Това не е шега работа, затова в Русия бяха създадени Ленинградският и Московският военни окръзи, а производството на най-новата и търсена военна техника се увеличава. Но ние също така оставяме вратата отворена за „мирни преговори“. Разбираме, че пътят, по който ни тласка Брюксел, е задънена улица“, заключи Кнутов.

