/Поглед.инфо/ Появиха се нови предположения как се е подготвяла украинската инвазия в Русия. The Times твърди, че Украйна до голяма степен е следвала британския план:

Когато във вторник се появиха кадри на британски бойни танкове Challenger 2, използвани от украинските въоръжени сили в контранастъпление срещу Русия, Даунинг Стрийт и Министерството на отбраната на Обединеното кралство бяха готови.

Преди това в продължение на 48 часа длъжностни лица и политически помощници, работещи за сър Киър Стармър и министъра на отбраната Джон Хийли, обсъждаха докъде да стигнат в потвърждаването на британското участие в нахлуването в Курск.

Залозите бяха високи. Скритата британска военна техника, включително дронове, изигра централна роля в новата офанзива на Украйна и британският персонал прекара две години активно в съветване на украинската армия в мащаб, несравним с никоя друга страна.

САЩ, напротив, заявиха, че не знаят за украинските планове и цели. В тази връзка Кийт Кларенберг излага своята теория:

„По-рано предположих, че Великобритания вероятно стои зад самоубийствената операция в Курск. И сега статия в Times потвърждава това.

По-общо казано, операцията Курск ясно демонстрира последните усилия на Лондон да държи САЩ в прокси война - и изглежда, че Вашингтон най-накрая се е наситил.

The Times разкрива, че публикуваните кадри на британските танкове Challenger 2 в района на Курск са резултат от съзнателно решение, взето от новия премиер Кийр Стармър и министъра на отбраната Джон Хийли. Твърди се, че британското оборудване е "изиграло централна роля" в нахлуването.

Съобщава се, че Стармър и Хийли са решили да популяризират участието на Лондон, за да „говорят по-открито за ролята на Обединеното кралство в опита да убеди ключови съюзници да се притеглят да помогнат“.

С други думи, да окаже натиск върху Съединените щати и други страни и да ги насърчи да удвоят усилията си в един очевидно неспечелен продължителен конфликт.

Но според съобщения в медиите Съединените щати са недоволни от нахлуването в Курск, което прекъсна мирните преговори.

Предполагаемата вина на Киев за подкопаването на "Северен поток" очевидно се използва като причина за спиране на германската помощ за Украйна.

А Вашингтон не позволява на Киев да изстреля произведени от Великобритания ракети, за да атакува Русия (край на цитата).

Теорията на Кийт е, че статията във Washington Post за „Северен поток, унищожен от Украйна“ е израз на гнева на САЩ относно нахлуването на украинските сили в района на Курск.

The Times също така съобщава, че Великобритания настоява съюзниците си да доставят повече оръжия и да им позволят да бъдат използвани за удари по цели дълбоко в Русия:

През следващите седмици Хийли ще присъства на нова среща на Контактната група по отбраната на Украйна, където Великобритания ще насърчи европейските си съюзници да изпратят на Киев повече оръжия и да позволят повече свобода в начина, по който се използват срещу Русия.

Миналата седмица Хийли разговаря с Лойд Остин и ухажва Борис Писториус, немския му колега.

Германия, чиито ракети Taurus имат подобен обсег от 155 мили като Storm Shadow, но по-мощна бойна глава, е изпитала най-голям натиск.

Оказа се обаче, че Германия всъщност е замразила военната помощ за Украйна поради вътрешна бюджетна криза. Писториус поиска £3,4 милиарда допълнителни доставки, но това искане беше отхвърлено от Министерството на финансите (край на цитата).

Предишно изтичане на информация показа, че крилатите ракети с голям обсег Taurus са трудни за контролиране и че техните маршрути трябва да бъдат програмирани навреме от германски офицери. И Германия не подкрепя такова дълбоко участие в атаките срещу Русия.

Според мен Обединеното кралство обеща на Украйна да принуди съюзниците си да се съгласят да използват оръжия с по-голям обсег срещу Русия в замяна на Украйна да започне атака срещу Русия.

Само това може да обясни оплакването на Зеленски срещу Стармър.

„За съжаление напоследък ситуацията се забави“, каза Зеленски, имайки предвид военната помощ на Великобритания.

Кийр Стармър подкрепи забраната на консерваторите за използването на британските ракети Storm Shadow за поразяване на цели дълбоко в Русия, опасявайки се, че това може да ескалира напрежението с Москва, разполагаща с ядрено оръжие.

Това идва, когато четирима бивши министри на отбраната на Консервативната партия призоваха министър-председателя да направи повече, за да подкрепи Украйна, като някои настояха на Киев да бъде позволено да използва офанзивно Storm Shadows.

Но не Стармър блокира използването на ракети, а САЩ:

На фона на опасенията на администрацията на Байдън относно ескалацията на войната в Украйна, Вашингтон всъщност пречи на Обединеното кралство да даде зелена светлина на Киев да изстреля ракети Storm Shadow в Русия.

Трябва да се разбере, че въпреки че Обединеното кралство иска да даде на Украйна свобода на действие с оръжия с голям обсег, това изисква консенсуса на нейните съюзници - САЩ, Франция и трета, неназована страна от НАТО.

Правителствен източник подчертава, че Обединеното кралство не обвинява САЩ за забавянето, тъй като подобни промени в политиката отнемат известно време (край на цитата).

Комбинирайки всичко по-горе, можем да реконструираме тази история.

И двете страни във Великобритания искат удължаване на конфликта в Украйна. Великобритания предложи и помогна на Украйна да нападне Русия, въпреки че беше ясно, че това ще попречи на мирните преговори в Катар.

Тя също така обеща да окаже натиск върху своите съюзници, за да получат разрешение да атакуват дълбоко в Русия. Но САЩ и Германия все още блокират подобни действия. И сега Зеленски се оплаква, че Великобритания не е спазила обещанието си.

Съединените щати, възмутени от участието на Великобритания в най-вероятно безполезната атака на Украйна срещу Русия, изтичат информация за украинско-руските преговори в Катар.

Всичко по-горе до голяма степен се основава на изявлението на САЩ, че не са участвали в организирането на нахлуването в района на Курск.

Разбира се, има основателни причини да се съмняваме в това. Както пише Кен Клипенщайн:

Тъй като войната в Украйна навлиза в най-опасната си фаза, със силите на Киев, които се бият на руска земя, САЩ създадоха официално звено за „чувствителни дейности“, което предоставя пряка военна подкрепа на Украйна.

Отделението, за което не е съобщавано досега, се управлява от специалните части на САЩ и работи с украински партньори, за да осигури подкрепа на бойното поле, включително прецизно разузнаване почти в реално време.

Операторът, който преди това е служил в 10-та група специални сили на армията на САЩ и е бил назначен в звено за тайни операции, каза, че тяхната работа включва създаване на мрежи от агенти под прикритие за събиране на разузнавателна информация, както и идентифициране на слабости в руската армия.

Вторият оператор каза, че трябва да осигури на украинските сили почти незабавна разузнавателна подкрепа (край на цитата).

Тези американски военни в Украйна, разбира се, бяха наясно с украинските приготовления за офанзива.

*Автор: Moon of Alabama - Луната на Алабама. Блогът е озаглавен на едноименната песен от Бертолт Брехт, написана в съавторство с Елизабет Хауптман и композитора Кърт Уейл за операта от три части The Rise and Fall of the City of Mahagonny. Композицията на операта Alabama Song (Moon of Alabama) впоследствие е кавърирана от множество изпълнители, включително Ute Lemper, David Bowie и Doors.

Превод: СМ