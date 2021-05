/Поглед.инфо/ Читатели на британския вестник Daily Mail разкритикуваха американския президент Джо Байдън за опита да разгърне "безполезна" война с Русия за Украйна и призоваха САЩ да се заемат с бизнеса си и да спрат да обграждат Русия от всички страни.

Много от читателите на британския таблоид се съмняват в способността на Байдън да разрешава проблемите с Русия, според InoSMI .

„Последният път, когато Джо и Барак Обама бяха на власт, те не направиха нищо с Русия. И наистина се съмнявам, че Джо този път ще направи нещо “, написа читател под прякора So tired of this.

„Ние бързо вървим към нова, безполезна война ... Би било разумно да поканим Русия в НАТО, за да избегнем конфликт“, смята AAK123.

Други потребители призоваха Съединените щати да се грижат за собствения си бизнес и да спрат да заобикалят Русия от всички страни, ако искат да "живеят още малко".

"Съединените щати имат няколко проблеми ... Ние сме Рим от ерата на разпадането", каза dc co.

Имаше и такива, които призоваха Байдън да проведе дебат с Путин без използване на слушалки и подкани.

„Путин знае как да отговаря на въпроси часове наред. Чудя се дали Байдън може да направи това поне два часа “, написа Томи.

„Байдън участва във всички конференции по предварително изигран сценарий. А Путин комуникира с хората два пъти годишно - без домашни заготовки. Това всъщност е всичко, което трябва да се знае “, подчерта Casaloco.

Потребителят Daveyboy17 призна, че американският президент може да започне инвазия в Аляска, защото смята, че "там все още има руснаци".

"Руснаците победиха Наполеон и Хитлер и не се съмнявам, че ще се справят с куп воини джендъри с косички" - каза Moonmad.

„Америка дори няма да сдържи Иран - дори не се надявайте. И ако се опита, Китай ще се застъпи за него, следван от Русия. САЩ са разрушени и разпръснати с ресурси “, каза Darren.

Припомнете си, че на 21 април президентът Владимир Путин в посланието си до Федералното събрание предупреди всички страни да не пресичат червените линии в отношенията с Русия, подчертавайки, че „организаторите на всякакви провокации срещу Русия ще съжаляват, тъй като не са съжалявали за нищо дълго време." По-късно президентският прес секретар Дмитрий Песков обясни , че Кремъл разглежда "червените линии" в отношенията между Москва и Запада.

Външният министър Сергей Лавров от своя страна предупреди за готовността на Москва да отговори на всякакви опити на САЩ да премине "червените линии", а също така потвърди готовността на Русия да живее в студена война. Американският политолог Дмитрий Дробницки в коментар на вестник VZGLYAD разкри значението на "твърдите сигнали" към Запада в посланието на Путин.

Превод: ПИ

