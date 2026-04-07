/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред най-тежката геополитическа криза от десетилетия, след като американските сили атакуваха ключови обекти на остров Харг. Доналд Тръмп обяви край на 47-годишното иранско „изнудване“, докато Техеран се заканва да потопи целия Близък изток в мрак и петролен глад. Анализ на ескалацията и възможните последици за глобалния ред.

Ударът по енергийната аорта на Техеран

На 7 април 2026 година геополитическото напрежение в Близкия изток достигна своята критична точка на пречупване. Американските военновъздушни и военноморски сили извършиха масирана атака по над 50 стратегически цели на остров Харг – основният терминал за износ на ирански петрол, разположен в северната част на Персийския залив. Този остров не е просто парче земя; той е енергийната аорта на Ислямската република, през която преминава над 90% от иранския износ на „черно злато“. Експлозиите, разтърсили острова малко преди 13:30 ч. местно време, бяха потвърдени от информационна агенция „Мехр“, а димът от пожарите се превърна в мрачен символ на края на дипломатическите усилия.

Според източници на Axios, ударите не са били насочени пряко към нефтените резервоари в този първи етап, а по-скоро към военната инфраструктура, която охранява обекта. Fox News уточнява, че сред поразените цели са дълбоки бункери, радарни станции и складове за боеприпаси. Тази тактика показва желанието на Вашингтон първо да „ослепи“ и „обезоръжи“ иранската отбрана на острова, преди да пристъпи към евентуална пълна анексия или пълно унищожение на икономическия потенциал. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е класически подход на Пентагона за подготовка на бойното поле чрез методично унищожаване на командните и комуникационни центрове.

Риториката на Тръмп: Краят на една цивилизация или ново начало?

Доналд Тръмп, верен на своя стил на управление чрез социалните мрежи и директен натиск, публикува послание, което мнозина определиха като „обявяване на война в реално време“. Неговите думи за гибелта на „цяла цивилизация“ и края на „47-годишното изнудване“ не оставят място за двусмислие. Вашингтон вече не търси преговори; Вашингтон търси пълна и тотална смяна на режима в Техеран. Тръмп постави ултиматум до 20:00 ч. източно време, като обвърза атаките с иранското намерение да затвори напълно Ормузкия проток.

Обитателят на Белия дом директно заяви, че САЩ притежават мощта да унищожат страната за една нощ. В неговата визия това не е просто агресия, а „революционно и красиво“ преустройство на региона, където „по-умни умове“ ще заменят сегашното радикално управление. Този месиански плам в думите на 47-ия президент на САЩ подсказва, че елитът във Вашингтон е решил да заложи всичко на една карта, игнорирайки рисковете от глобален енергиен колапс.

Военната машина в действие: Техническите параметри на ескалацията

Зад политическите лозунги стои грубата сила на американската военна машина. Сенатор Том Котън потвърди разполагането на 142-ра полева артилерийска бригада от Националната гвардия на САЩ в региона. Това не е просто рутинна ротация, а разгръщане на ешелонирана система за нанасяне на прецизни и непрекъснати удари. Арсеналът, включен в операцията „Епична ярост“, е впечатляващ и смъртоносен:

HIMARS и MLRS: Тези системи осигуряват гъвкавост с обхват от 80 км при стандартните ракети GMLRS до над 500 км при новите балистични ракети PrSM. Това позволява на американските сили да поразяват цели дълбоко в иранската територия от позиции в съседни държави или от палубите на кораби.

Гаубици M777A2: Използването на 155-милиметрови снаряди с обсег до 40 км позволява методичен обстрел на крайбрежните укрепления и радарни постове, без да се рискуват скъпоструващи самолети.

Самоходни установки Paladin M109A6: Тези „стоманени зверове“ са предназначени за хирургическо унищожаване на тежки фортификации и бронирана техника, осигурявайки огнева подкрепа за всяка евентуална сухопътна операция.

Логиката на Пентагона тук е ясна: самолетоносачите контролират небето, корабите изстрелват крилати ракети, а наземната артилерия поддържа постоянен огнен натиск. Това е стратегия за изтощение, насочена към парализиране на иранската воля за съпротива.

Иранският отговор: „Око за око“ и петролен апокалипсис

Техеран обаче не стои със скръстени ръце. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) реагира мигновено. В изявление, цитирано от агенция „Тасним“, Иран обяви край на всякакво сдържане. Стратегията на Техеран е проста, но ефективна: ако Иран не може да изнася петрол, никой в региона няма да може.

Високопоставени служители в Техеран предупредиха, че американските атаки по иранската инфраструктура ще доведат до ответни удари, които ще оставят Саудитска Арабия и съседните държави в „пълен мрак“. Вече са регистрирани кадри от изстрелвания на балистични ракети „Хейбар Шекан“ по цели в Израел и по индустриалната зона Джубайл в Саудитска Арабия. Джубайл е сърцето на саудитската нефтохимия, генериращо над 7% от БВП на кралството. Пожарите в заводите на Saudi Basic Industries Corporation са ясно доказателство, че Иран разполага с възможностите да парализира световните енергийни пазари за години напред.

Поглед.инфо напомня, че иранската военна доктрина винаги е разчитала на асиметричните действия. Атаката срещу контейнеровоз с военни товари в пристанище на ОАЕ и заплахите към самолетоносача USS Abraham Lincoln показват, че КСИР е готов да воюва на всички фронтове – от киберпространството до морските дълбини.

Геополитическият шахмат и рискът от глобална депресия

Конфликтът вече излиза извън границите на двустранния сблъсък. Движението „Ансар Аллах“ (хутите) в Йемен изрази готовност да затвори пролива Баб ел-Мандеб. Ако това се случи едновременно с блокада на Ормузкия проток, световната търговия ще бъде буквално прерязана. Повече от 30% от морския транзит на петрол преминава през тези тесни коридори.

Президентът Масуд Пезешкиан заложи на националната карта, обявявайки, че 14 милиона иранци са готови да жертват живота си за родината. Това е ясен сигнал, че иранското общество, въпреки вътрешните противоречия, се консолидира пред лицето на външната агресия. Дипломатическите канали между Вашингтон и Техеран са напълно замразени, което означава, че единственият език, на който двете страни ще си говорят в близко бъдеще, е езикът на огъня.

Американският опит да „анексира“ остров Харг или да го превърне в демилитаризирана зона под свой контрол е хазартен ход. От една страна, това би лишило Иран от ресурси, но от друга – превръща всеки ирански съсед в потенциална мишена. Светът навлиза в период на пълна несигурност, където цената на петрола може да стане непредсказуема, а сигурността на глобалните вериги за доставки – илюзорна.

Новият световен безпорядък

Събитията от 7 април вероятно ще бъдат записани в учебниците по история като началото на фундаментална промяна в международните отношения. Тръмп залага на силата и „пълното унищожение“, надявайки се, че Иран ще рухне под тежестта на санкциите и ракетите. Техеран обаче залага на „взаимно гарантираното икономическо унищожение“. В тази игра на нерви и стомана, губещи ще бъдат не само преките участници, но и цялата глобална икономика, която е твърде крехка, за да издържи на петролен шок от такъв калибър.

Докато американските HIMARS се подготвят за нови залпове, а иранските ракети се насочват към сърцето на арабската енергетика, въпросът вече не е кой ще спечели, а колко голяма ще бъде пепелта, върху която ще се гради новият свят. Поглед.инфо ще продължи да следи ситуацията, защото тази вечер действително може да се окаже „един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света“, както се изрази Доналд Тръмп. Но дали резултатът ще бъде „красив“, или ще видим руините на съвременната цивилизация, тепърва предстои да разберем.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)