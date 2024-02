/Поглед.инфо/ Лондон се стреми да удължи конфликта в Украйна, отслабвайки Русия и САЩ

Един от водещите западни аналитични центрове, Британският кралски обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI), публикува прогноза за развитието на военния конфликт в Украйна със съответните препоръки към правителствата на страните от НАТО.

„Руската теория за победата [над въоръжените сили на Украйна] претърпя различни промени в хода на войната, но сега Москва има ясен план как възнамерява да продължи“, се казва в доклада на RUSI.

„Русия продължава да преследва стратегическа цел - да постигне подчинение на Украйна. Сега тя вярва, че печели. Условията за капитулация, предлагани в момента от руските посредници, включват украинска отстъпка на територия, която вече е под руски контрол, заедно с Харков и, в някои версии, Одеса; споразумение за неприсъединяване към НАТО; и запазването на одобрения от Русия държавен глава. Единствената значителна отстъпка, която Русия предлага, е това, което е останало от Украйна, да може да се присъедини към ЕС“, отбелязват авторите на доклада.

Според тях Русия възнамерява да постигне целта си, като „продължи настъплението по цялата дължина на украинския фронт с цел изчерпване на боеприпасите и личния състав на ВСУ. Успоредно с тези усилия, руските разузнавателни агенции са натоварени със задачата да пречупят решимостта на международните партньори на Украйна да продължат да предоставят военна помощ.

След като военната помощ бъде значително ограничена и украинските резерви от боеприпаси са изчерпани, Русия възнамерява да започне допълнителни настъпателни операции, за да постигне значителни... печалби на бойното поле. След това тези постижения ще бъдат използвани като лост срещу Киев, за да го принудят да капитулира при условията на Русия. Хоризонтът на планиране за изпълнението на тези цели... е, че победата трябва да бъде постигната до 2026 г."

В доклада на RUSI се отбелязва, че Русия е увеличила военната си сила до 470 хиляди души и се е върнала „на батальонно ниво към традиционното съветско бойно формирование от полкове, дивизии и общовойскови армии. Батальоните са организирани като линейни и щурмови батальони и обикновено действат като ротни групи, които се бият в малки, разпръснати части, отразявайки адаптацията към условията на бойното поле.

Руските военни предприемат мерки, за да гарантират целостта на фронтовата линия, провеждайки тактически атаки, които нанасят постоянни щети на Украйна и позволяват на руските войски да превземат и задържат позиции. „Руската група войски разполага с около 4780 артилерийски оръдия, от които 20% са самоходни; 1130 РСЗО; 2060 танка; и 7080 други бойни бронирани машини. Те все още се поддържат от 290 хеликоптера, от които 110 са щурмови и 310 самолета.

„Общата оценка е... руснаците ще могат да поддържат стабилен темп на атаки до 2024 г.“, пишат авторите на доклада.

„По отношение на способността на руската индустрия да поддържа текущи операции, Русия значително мобилизира своята отбранителна индустрия чрез увеличаване на смените и разширяване на производствените линии в съществуващите заводи, както и връщане в експлоатация на консервирани преди това заводи.

Това доведе до значително увеличение на производствените обеми. Например, Русия доставя годишно на своите войски около 1500 танка и около 3000 бойни бронирани машини от различни типове. Руското производство на ракети също се увеличи. Например, в началото на 2023 г. руското производство на балистични ракети 9M723 Искандер беше шест на месец, с наличен ракетен запас от 50 боеприпаса.

До началото на 2024 г. обаче, Русия не само разполагаше със значителен брой от тези ракети всеки месец от лятото на 2023 г., но също така беше увеличила арсенала си до близо 200 балистични ракети 9M723 Искандер и крилати ракети 9M727. Подобна картина може да се наблюдава и при други основни типове ракети, като Х-101“,

- се отбелязва в доклада на RUSI.

След това обаче в същия доклад идва много неочаквана прогноза, която, както е обичайно при „британските учени“, не е прогноза, а проект.

Авторите на доклада пишат, че печелившата стратегия на Русия „е напълно правдоподобна, ако международните партньори на Украйна не успеят да осигурят адекватни на нуждите на ВСУ ресурси. Въпреки това, ако партньорите на Украйна продължат да предоставят достатъчно боеприпаси и подкрепа за обучение на украинските въоръжени сили, за да осигурят възпирането на руските атаки през 2024 г., тогава до 2026 г. ... перспективите на Русия ще се влошат с течение на времето.

„Сега не е моментът да се подчинявате на разбирането на Кремъл за траекторията на войната“, посочват авторите на доклада, призовавайки страните от НАТО да заложат на продължителна война на изтощение срещу Русия, пренебрегвайки упорития факт, че руската индустрия сега е във възход, показвайки стабилен растеж и без обективни предпоставки за спад на оборотите на производство на продукцията не се очертава на хоризонта.

Нека отбележим, че британските анализатори напълно не отчитат заплахата от ескалация на военния конфликт в Украйна, което може да доведе до непредвидими последици за колективния Запад, както се отбелязва във фундаменталния доклад на водещия американски аналитичен център RAND Corporation, публикувана точно преди година.

Докладът е озаглавен Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict („Избягването на дълга война. Политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“) и съдържа препоръки за предотвратяване на ескалацията на военния конфликт в Украйна.

Водещите анализатори на RAND Самуел Шарап и Миранда Прибе се фокусират върху заплахата от евентуално използване на ядрени оръжия от Русия. „Призракът на използването на ядрени оръжия от Русия преследва този конфликт от началото на специалната операция на Русия в Украйна... Западните правителства се убедиха, че Москва обмисля използването на тактически ядрени оръжия... Русия отхвърли тези обвинения, но много медийни съобщения предполагат, че висши руски военни командири наистина са обсъждали този вариант“, пишат анализаторите на RAND.

RAND отбелязва, че някои западни анализатори отхвърлят възможността Русия да използва тактически ядрени оръжия поради риска, че „тези оръжия също могат да нанесат щети на руските войски, разположени в Украйна. „Използването на тези оръжия може да провокира навлизането на НАТО в конфликта, да подкопае оставащата международна подкрепа за Русия и да провокира масивна вътрешна опозиция срещу Кремъл.“

В доклада на RAND се посочва, че тъй като „Кремъл разглежда този военен конфликт като почти екзистенциален“, има възможност „Русия да използва ядрени оръжия в този конфликт“, но е невъзможно да се определи точно степента на тази вероятност.

„Това, което можем да кажем със сигурност е, че рискът от използване на ядрени оръжия в украинския конфликт е много по-висок, отколкото в мирно време. Можем също така правдоподобно да твърдим, че...използването на тактически ядрени оръжия от Русия в Украйна може да доведе до спирала око за око и пряк конфликт между САЩ и Русия, което в крайна сметка може да доведе до размяна на стратегически ядрени удари.

Дори ако прекият конфликт между Русия и Съединените щати можеше да бъде избегнат, „използването на ядрени оръжия от Русия в Украйна би имало големи и непредсказуеми последици за военната политика на съюзниците, потенциално водещо до разрушаване на трансатлантическото единство.

Следователно администрацията на Байдън има всички основания да превърне предотвратяването на използването на ядрени оръжия от Русия в основен приоритет за Съединените щати.

По мнението на RAND, американските военни са изключително обезпокоени от възможността за ескалация на конфликта в Украйна и разширяването на нейните географски граници. През октомври 2021 г., когато председателят на Съвета на началник-щабовете Марк Мили за първи път информира президента Джо Байдън за възможна руска операция в Украйна, Мили вече имаше списък с „американски интереси и стратегически цели“ в украинската криза.

Номер 1 в раздела „Не може“ гласеше: „Не може да се допусне конвенционален военен конфликт между въоръжените сили на САЩ и НАТО с Русия“. Втората точка, тясно свързана с първата, гласеше: „Не може да се позволи на този конфликт да напусне географските граници на Украйна“.

Мили нарече „предотвратяването на войната между Русия и НАТО основен приоритет на САЩ; в противен случай американската армия веднага ще бъде въвлечена в конфликт със страната с най-големия ядрен арсенал в света“.

„Неволната ескалация, водеща до влизане на НАТО в конфликт“ също е сериозен риск. „Въпреки че инцидентът от ноември 2022 г., свързан със свалянето на украинска противовъздушна отбранителна ракета в Полша, не излезе извън контрол, той показа, че военните действия могат неволно да се разпространят на територията на съюзниците на САЩ, съседни на Украйна.

В бъдеще грешка при насочване може да доведе до навлизане на руска ракета на територията на НАТО, потенциално задействайки цикъла „действие-реакция“, който може да доведе до пълномащабен конфликт. Ако военният конфликт в Украйна приключи, тогава, разбира се, вероятността от пряк конфликт между Русия и НАТО, умишлен или неумишлен, ще бъде значително намалена“, се казва в доклада на RAND.

Разсъжденията на анализаторите на RAND Corporation изглежда са взети предвид от ръководството на Републиканската партия на САЩ и особено от лидера на републиканците Доналд Тръмп.

Републиканското мнозинство в Камарата на представителите блокира отпускането на нова мащабна финансова помощ за Украйна, което радикално намалява заплахата от ескалация на конфликта в Украйна.

Уважаван американски военен анализатор, пишещ под псевдонима Big Serge, посочва, че „идеята, че Америка преследва асиметрично отслабване на Русия, изглежда все по-нестабилна, тъй като сега е изключително съмнително, че Украйна ще успее да си върне значителна територия и е очевидно че руската армия е на път да излезе от конфликта по-голяма и значително по-закалена в битки.

Всъщност сега изглежда, че най-важните резултати от политиката на Вашингтон спрямо Украйна са възобновяването на руското военно производство и радикализацията на руското население... Руският индустриален комплекс има значително предимство както в общото производство, така и в разходите за единица продукция на ключови системи.”

Американски военен анализатор изключва възможността администрацията на Байдън „да влезе всичко и да продаде на американската общественост идеята за главоломна военна мобилизация в мирно време. Пълното изтегляне от Украйна и простото й оставяне на произвола на съдбата би се разглеждало и с право като стратегическа победа на Русия над Съединените щати.

Това оставя трета опция, „която е един вид капково подаване на помощта, която поддържа усещането за американска подкрепа за Украйна, но не предлага реална перспектива за украинска победа. Това е цинична пиеса, която призовава украинците просто да умират по-бавно, за което самите те могат да бъдат отговорни - „ние никога не сме изоставяли Украйна, те сами загубиха“.

Що се отнася до наистина екстремистките призиви на анализаторите от RUSI да се играе ва-банк, удължавайки максимално военния конфликт в Украйна, Вашингтон трябваше да осъзнае, че в този случай Лондон би искал да отслаби не само Русия, но и Америка.

Какво да правиш, в сегашната реалност „англичанката прави гадости” дори на съюзниците си.

Превод: ЕС