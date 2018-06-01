/Поглед.инфо/ Когато Доналд Тръмп решава дали да блокира продажбата на бойни самолети F-35 за Турция, той трябва да знае, че от ситуация, при която съюзнически страни се заплашват един друг, обикновено печелят само враговете, съобщава турският всекидневник Daily Sabah. Това означава, че погрешното решение за недоставка на бойни самолети, ще зарадва не само Иран, но и хуситите и терористите от т.нар. Ислямска държава и "Боко Харам", се посочва в публикацията.

Сенатът на САЩ използва F-35, за да оказва натиск върху Анкара, продължава Daily Sabah. Американските сенатори се опитват да предотвратят закупуването на тези изтребители от Турция.

Някои европейски страни изглежда предпочитат Турция да има лоши отношения със Съединените щати, надявайки се, че това ще попречи на Анкара да си сътрудничи с Европа по каквито и да било въпроси.

„Да се надяваме, че президентът Тръмп ще приеме решение за доставката на самолети за Турция, като вземе предвид стратегическите реалности, без да отчита нарастващата антитурска реторика във Вашингтон” заключава статията.

(рус.ез.)

DS: отказ США продавать F-35 Турции порадует не только её злопыхателей в Европе, но и террористов

Когда Дональд Трамп будет принимать решение о том, блокировать продажу Турции боевых самолётов F-35 или нет, он должен помнить, что от ситуации, при которой союзные страны угрожают друг другу, выигрывают лишь общие враги, сообщает Daily Sabah. То есть неверное решение по поставке истребителей обрадует лишь Иран, хуситов и террористов из ИГ и «Боко Харам», уточняет издание.

Сенат США использует самолёты F-35 для того, чтобы надавить на Анкару, сообщает Daily Sabah. Американские сенаторы пытаются помешать закупке Турцией этих истребителей.

Между Вашингтоном и Анкарой действует множество соглашений и контрактов в сфере оборонного сотрудничества, передачи военных технологий и продажи вооружений. Одной из самых важных совместных оборонных программ стало приобретение турецкими ВВС 116 истребителей F-35 стоимостью $100 млн за самолёт. Планировалось, что первая партия боевых машин поступит 21 июня.

Однако один из комитетов сената США принял законопроект, предусматривающий меры по недопущению закупки Анкарой этой техники. Этот документ в нескольких шагах от того, чтобы стать законом, говорится в статье. Пока остаётся непонятным, какое решение по законопроекту примет палата представителей американского конгресса и подпишет ли его президент Дональд Трамп.

«В любом случае очевидно, что в Вашингтоне есть люди, которые надеются использовать программу закупки истребителей F-35 как инструмент давления на Турцию», — подчёркивает Daily Sabah.

Члены американского конгресса, составившие этот законопроект, считают «слишком рискованной» передачу Турции технологий F-35, поскольку последняя решила закупить российские ЗРК С-400. Другими словами, они считают Анкару «проблематичным» членом альянса и ссылаются на то, что выбранное Турцией направление уже не совпадает с долгосрочными стратегическими интересами США.

«Непросто понять, знает ли конгресс, в чём сейчас заключаются долгосрочные стратегические интересы США, поскольку стратегические взгляды их нынешнего президента предсказать невозможно, — иронизирует издание. — Например, невозможно понять: Соединённые Штаты — это друг или противник России. Если взглянуть лишь на то, что делает Трамп, то США — это страна, которая сейчас служит российским интересам больше, чем любое другое государство. При таких обстоятельствах странно винить Турцию за её попытки иметь сбалансированные отношения с Россией».

Членам американского конгресса, полагает издание, лучше стоит сделать над собой усилие, чтобы разобраться, почему Турции необходимо приобрести ЗРК С-400. Если они поступят таким образом, то узнают, что союзники Анкары по НАТО в прошлом с большой неохотой размещали на турецкой территории ЗРК Patriot, а потом довольно спешно его убрали. Кроме того, действующий в Европе противоракетный щит не защищает всю территорию Турции. Поэтому абсолютно нормально, что страна пытается найти необходимые ей вооружения в других местах, говорится в статье.

Турецко-американским отношениям наносят вред прежде всего США. Это не означает, что Анкара больше не поддерживает стратегических целей НАТО. Самым последним доказательством этого стали военно-морские учения Североатлантического альянса, которые прошли в Чёрном море при активном участии турецкой стороны.

«Мы не знаем, хотят ли США подтолкнуть Турцию к России или нет. Это жизненно важный вопрос, на который непросто дать ответ», — указывает Daily Sabah.

Однако, похоже, что некоторые европейские страны предпочли бы, чтобы у Турции были плохие отношения с Соединёнными Штатами, поскольку они надеются, что это помешает Анкаре сотрудничать с Европой по каким бы то ни было вопросам, уверено издание.

«Будем надеяться на то, что президент Трамп примет решение по Турции с учётом стратегических реалий, а не с учётом усиливающейся антитурецкой риторики в Вашингтоне. Он должен помнить, что лишь общие враги выиграют от ситуации, при которой союзные страны угрожают друг другу», — говорится в статье.

Другими словами, подытоживает Daily Sabah, неверное решение по продаже F-35 обрадует лишь Иран, ИГ*, хуситов или террористическую группировку «Боко Харам»**.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ.

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