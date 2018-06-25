/Поглед.инфо/ Независимо от това какво е "идеологическото послание" на телевизия RT, нейната стратегия за разпространение на съдържанието й в интернет определено е изключително ефективна, пише в блога си Edgy Labs – главен изпълнителен директор на компания в щата Тексас, специализирана в оптимизиране на търсенето така, че потребителите в мрежата да могат да се превърнат в клиенти (Search Еngine Оptimization - SEO). Както той отбелязва в блога си, RT залага на интернет и младежите, а това значи и на бъдещето.

Поколението на 2000-те години все повече се интересува от политиката. Повечето младежи следят новините в мрежата и не се страхуват да оспорват установените гледни точки.

Russia Today (Русия днес) или RT, е медийна компания, която напълно разбира силата на поколението от 2000-те. И независимо от идеологическите й послания, маркетинговите й послания показват: RT разбира колко политически активни са младите хора. Днес, благодарение на технологиите и системите за предаване на данни, мащабите на обмяна на информация стават неограничени. Оттук, може да се наблюдават и промените в начина на получаване, потребяване, предаване и възприемане на информацията.

(рус.ез.)

Edgy Labs: чему медиа-компании могут поучиться у Russia Today

Вне зависимости от того, каков «идейный посыл» RT, его стратегия распространения контента в интернете определённо отличается крайней эффективностью, пишет блог техасской SEO-компании Edgy Labs. Как отмечается в публикации блога, RT делает ставку на интернет и молодёжь — а значит, и на будущее.

Поколение миллениалов всё лучше разбирается в политике. Большинство молодых людей следит за новостями в сети и не боится бросать вызов устоявшимся точкам зрения.

Russia Today, или RT, — медиакомпания, которая прекрасно осознаёт силу поколения 00-х. И какой бы ни был её идейный посыл, её маркетинговые стратегии показывают: там понимают, насколько политически активна молодёжь.

Сегодня благодаря технологиям и системам передачи данных масштабы обмена информацией стали безграничными. Отсюда можно наблюдать разительные перемены в том, как информация получается, потребляется, передаётся и воспринимается.

С помощью интернета и социальных сетей компании могут доносить информацию непосредственно до своей целевой аудитории. С другой стороны, аудитория желает иметь круглосуточный доступ к высококачественному контенту. В результате произошедшего в мире сдвига потребители стали более требовательными.

Хотя интернет повлиял на то, как взаимодействует со СМИ большинство людей, в авангарде нового движения стоит молодое поколение. Именно группа в возрасте от 16 до 24 лет сделала социальные СМИ обычным явлением. И именно это движение вытолкнуло новые медиаплатформы на передовую журналистики и маркетинга.

В одной из наших недавних статей мы рассматривали вопрос о том, как много компаний сегодня разворачивают собственную маркетинговую стратегию в социальных СМИ, а целевой аудиторией многих маркетологов становятся молодые люди в возрасте 16-24 лет. Столь существенные перемены заставили нас задуматься: могут ли миллениалы использовать свою силу, чтобы управлять политикой, и стоит ли им вообще давать слово в обществе, в котором они уже выступают как активные участники.

На этот раз мы хотим получше разобраться, как Russia Today, или RT, стала одной из крупных компаний, которые осознали, насколько большое влияние может иметь молодёжь на политику. Также мы разберёмся, как успешная маркетинговая стратегия RT в цифровой сфере использует особенности поведения миллениалов в сети, чтобы добиться своих целей.

Что такое Russia Today?

Если вы не в курсе, Russia Today, или RT, — это международная российская телевизионная и новостная сеть. Запуск проекта, финансируемого российским правительством, состоялся в 2005 году, главной задачей стало — продемонстрировать «российскую точку зрения на события в мире».

RT транслирует всё: от круглосуточных новостных выпусков до ток-шоу и спортивных событий — на русском, английском, арабском, немецком и французском языках. Проект вполне можно было бы описать как российский эквивалент телеканалов, действующих в рамках «мягкой силы», вроде BBC, France 24 и CCTV.

Каждую неделю RT смотрят порядка 382 млн зрителей, кроме того у него есть свои аккаунты в соцсетях и успешный канал на YouTube. Однако в то время как вокруг политических задач RT ходит немало споров, платформам канала в интернете уделяется куда меньше внимания.

Каким образом RT ориентируется на молодёжь?

Онлайн-платформы RT каждую неделю просматривают миллионы.

Лейтмотивом контента канала в интернете выступают вопросы. Весь смысл онлайн-кампании, которую разворачивает RT в социальных сетях, заключается в том, чтобы посеять недоверие к общепризнанным мейнстримным СМИ и новостным ресурсам.

В описании основного аккаунта RT в Instagram сказано: «RT передаёт новости, о которых мейнстримные СМИ предпочли бы не рассказывать. Задавайте больше вопросов». В то же время родственный аккаунт канала, ICYMI (речь идёт об аккаунте проекта «Если вы вдруг это упустили» с Полли Бойко. — ИноТВ), с гордостью утверждает, что он предлагает «взгляд со стороны на затерявшиеся в трещинах «главных историй недели» детали, которые вы упустили из виду».

Их страницы в соцсетях обращаются к тем, кто не доверяет, кто задаёт вопросы и кто ощущает, что их не понимают люди вокруг.

В сети RT обосновался как альтернативный источник новостей, к которому могут обращаться молодежь.

RT пользуется интернет-культурой, чтобы налаживать связь с молодыми людьми. Тот курс, который они взяли в Instagram, они продолжают и в остальных своих аккаунтах в соцсетях. Ассортимент контента варьируется от свежих и неотцензурированных мыслей по поводу мейнстримных новостей до прямых эфиров с протестных акций, перемежающихся ехидными мемами и трендовыми хештегами.

Свои щедро приправленные «гифками» статьи они продвигают через «истории» Instagram, пользуясь при этом хештегами, чтобы собирать реакции своего сообщества. Они следят за интернет-трендами и потешаются над ними в комментариях.

Заголовки в таблоидном стиле притягивают внимание и так и просятся в статус очередной «интернет-бомбы». Их радикальный подход к новостным темам отторгает свойственный традиционной журналистике уважительный тон. Онлайн-контент RT выделялся бы очень сильно, окажись он на страницах какого-нибудь авторитетного издания — зато в наших новостных лентах в Facebook он смотрится очень органично.

Создавая контент, специально адаптированный под интернет, RT как бы обращается к никогда не выходящей из сети молодёжи, говоря ей: «Мы в теме».

Особенно ясно понять, какова целевая аудитория Russia Today, можно на его каналах в YouTube. В Russia Today, очевидно, очень хорошо понимают, что к следующему году доля видео во всём сетевом контенте достигнет потрясающего показателя в 80%. Практически все ведущие канала моложе 35 лет и обычно остроумны и саркастичны. Они не боятся потешаться даже над самыми серьёзными новостными темами. В их новостных сегментах на YouTube также используются эмодзи, выводимые прямо на экран — а это может быть только расчётом на молодёжь, «зависающую» в смартфонах.

RT определённо знает свою нишу вдоль и поперёк. Вне зависимости от того, какой идейный посыл он несёт, его стратегия по ориентированию новостей на возрастную группу от 16 до 24 — дальновидна и эффективна.

Почему Russia Today ориентируется на молодёжь?

По всей видимости, Russia Today идёт в ногу с трендами. В России в период между 2012 и 2015 годами количество интернет пользователей выросло на 61%. Но такой рост происходит не только в России.

Люди в возрасте от 16 до 24 лет смотрят телевизор на 26% меньше, чем представители других поколений. Можно со всей уверенностью сказать, что многие молодые люди по всему миру полностью заменили телевидение YouTube. Нынешняя молодёжь взрослела, имея доступ к неограниченному числу источников информации, тогда как телевидение предоставляло гораздо более ограниченный взгляд на действительность. Когда люди получают информацию в интернете, они ощущают, что выбирают её сами — а значит, с гораздо большей вероятностью ей верят.

Так, в России через YouTube распространялось одно из расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Это стало началом абсолютно нового антикоррупционного движения, в котором в основном участвует именно молодёжь. Именно с ним и приходится конкурировать RT. И на RT поняли, что для того, чтобы обратиться к этой мощной возрастной категории напрямую, необходимо было изменить маркетинговую стратегию.

В 2017 году по всей России прошла волна антикоррупционных протестных акций. В крупнейшей за последние пять лет демонстрации основную часть участников составили ученики старших классов школы и студенты университетов. Ядро протеста — это молодые люди. Очевидно, что активная позиция — это неотъемлемая часть подрастающего поколения России.

Людей в возрасте от 16 до 24 лет привлекает протест — несмотря на то, что им угрожают отчисления, допросы в полиции и даже акции запугивания со стороны агентов спецслужб. Как отмечает социолог Елена Омельченко, исследования показывают, что в российских университетах растёт социальная и политическая активность.

Впрочем, молодые люди составляют значительную долю не только среди тех, кто борется за перемены, но и в той группе, которая поддерживает текущее положение дел. Согласно соцопросу, проведённому «Левада-центром», деятельность Путина на президентском посту положительно оценивают 86%россиян в возрасте от 18 до 24 лет, а 67% из них считают, что Россия движется в правильном политическом направлении.

Молодые люди гораздо активнее участвуют в политике, чем думают многие. Они представляют собой движущую силу политики и хотят, чтобы их голоса были услышаны. СМИ очень важно пытаться привлечь внимание этой социальной группы. И на RT — согласны вы с этическими принципами этого канала или нет — это понимают.

Молодые умы готовы к тому, чтобы кто-то их сформировал. Эксплуатирует ли это канал, или же просто пользуется этим в своих интересах — по-прежнему неясно. Тем не менее, приходится признать: маркетинговые стратегии у RT мощные.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели