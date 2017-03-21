/Поглед.инфо/ Защо дни преди президентските избори в САЩ ФБР възобнови разследването по делото срещу Хилъри Клинтън, но запази мълчание, че се води следствие за връзките на Тръмп с Русия?

Нещата изведнъж станаха лоши, след като директорът на Федералното бюро за разследване Джеймс Коми и Майк Роджърс от Националната агенция за сигурност направиха изявления пред специалната комисия на Конгреса. По думите на Коми, от юли миналата година се провежда разследване за възможен сговор на предизборния щаб на Тръмп с Русия с цел да се повлияе на изборите през 2016 г. Твърде странен обрат, като се има предвид, че по време на първото публично обсъждане за евентуална руска намеса в изборите през 2016 г. в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на американския Конгрес, шефът на ФБР направи много ясно изявление: "Що се отнася до предполагаемото подслушване на туитърите на президента, при мен няма информация в потвърждение на тези туитъри". Роджърс добави, че не знае някой да е поискал от британците или от другите съюзници, да организират подслушване на телефоните на Тръмп...

(рус.ез.)

Мнение Guardian о связях Трампа с Россией: здесь есть о чем задуматься

Почему за несколько дней до президентских выборов ФБР объявило о возобновлении расследования по делу Хиллари Клинтон, однако хранило молчание о том, что ведет следствие по связям Трампа с Россией?

Когда сотрудники Трампа выступят в Вашингтоне, и публично опровергнут заявления о том, что предшественник нынешнего президента его прослушивал, это будет плохая новость для Белого дома. Но чем дольше директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми (James Comey) и Майк Роджерс (Mike Rogers) из Агентства национальной безопасности выступали в комитете конгресса, тем хуже все становилось. По словам Коми, с июля прошлого года проводится расследование на предмет возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией с целью оказания влияния на выборы 2016 года. Избирательная машина Трампа продолжает поливать сегодняшний Белый дом помоями.

Однако Дональд Трамп с беззаботностью бурбонского монарха не желает обращать внимание на факты. Он также не хочет отказываться от ложных обвинений и отвечать за свое притворство. Трамп готов продолжать свою постыдную деятельность. Когда его собственные спецслужбы указали ему на то, что он лжет, президент попытался выдвинуть странные контрдоводы в своем аккаунте в Твиттере. Эти заявления еще больше подорвали его и без того сомнительный авторитет.

Выступая в комитете палаты представителей по разведке во время первых публичных слушаний о российском вмешательстве в выборы 2016 года, босс ФБР сделал совершенно четкое и ясное заявление: «Что касается твитов президента о предполагаемом прослушивании, то у меня нет информации в подтверждение этих твитов». Роджерс добавил, что не знает никого, кто просил бы британцев или других союзников об организации прослушивания телефонов Трампа, опровергнув тем самым дикие утверждения президента. А потом разорвалась бомба, когда ФБР впервые подтвердило, что ведет расследование на предмет возможного сговора между штабом Трампа и Москвой с целью оказать влияние на исход президентских выборов. С учетом того, что президент лишился советника по национальной безопасности, а его генеральный прокурор был вынужден заявить самоотвод из-за связей с Москвой, ставки сегодня как никогда высоки. Администрации Трампа вряд ли удастся выйти из российской тени, но похоже, что пока президента не очень сильно беспокоит собственная репутация.

Президенту известно, что многие ведущие республиканцы опровергли связи между Россией и штабом Трампа еще до начала своей работы. Налет узкопартийной пристрастности может окрасить любое решение комитета конгресса — как оправдательное, так и обвинительное. Вот почему необходим независимый орган наподобие Комиссии 11 сентября, который сможет самостоятельно изучить отношения и контакты Трампа с Москвой. Он долгие месяцы поднимал на смех предостережения американских спецслужб о российских кибератаках с целью вмешательства в американский демократический процесс и неоднократно хвалил Владимира Путина. Прозвучавшие показания также вызывают вопросы о том, почему за несколько дней до президентских выборов Коми хранил молчание и ничего не говорил о проведении следствия по связям Трампа с Россией, но в то же время объявил о возобновлении расследования по факту использования Хиллари Клинтон частного почтового сервера. Клинтон не без оснований обвиняет ФБР в том, что оно потеряло Белый дом. Нет ничего указывающего на то, что ей следует предъявить обвинение. Что касается Трампа, то нам неизвестно, что происходило между его штабом и Москвой. Мы не знаем, какие доказательства могут быть предъявлены. Но нам известно, что избирательная машина действующего президента находится под следствием ФБР, которое пытается выяснить, не было ли тайного сговора с враждебной иностранной державой с целью победить на президентских выборах. Если американским законодателям будут представлены доказательства правонарушений в столь серьезных вопросах, Уотергейт покажется политическим розыгрышем.