/Поглед.инфо/ На фона на протекционистките планове на Доналд Тръмп и склонността му към едностранно прекратяване на международни споразумения, у европейците може да възникне изкушение да сключат съюз с Китай, съобщава френския вестник Le Temps. Според автора на публикацията обаче, в дългосрочен план такъв подход няма да доведе до желаните резултати поради липсата на откритост и надеждност на китайския партньор.

От тази гледна точка, най-доброто решение за Европа е да намери свой собствен път между двата „полюса”, убеден е авторът на статията Фредерик Коле.

"Протекционистките планове на Доналд Тръмп заплашват да предизвикат търговски войни на всички континенти," пише той.

Днес ние сме свидетели на промяна в съотношението на силите, съюзите и световната икономическа динамика. Новият президент на САЩ, провежда политика обърната на 180 градуса в сравнение с политиката на своя предшественик, прекратява международни споразумения, дискредитира многополюсния свят и заплашва и без това ненадеждното равновесие, което гарантира мира в света. При тези обстоятелства Европа може да се изкуши да премине на другия бряг, в търсене на нови съюзници. И все повече като алтернатива на американското господство изглежда Китай - надежден партньор в областта на търговията. Така, изправена пред заплахата, която олицетворява Доналд Тръмп, Ангела Меркел отпътува за Пекин, където, заедно със Си Дзинпин ще потвърдят общата привързаност към многополюсния свят и икономическата глобализация."

Доколкото и европейците, и Китай, са заинтересовани да защитят свободния пазар, да съхранят споразуменията за климата и иранската ядрена сделка, изкушението, вероятно е в това, да бъде изградена нова ос "Европа - Китай", за да се даде отпор на Вашингтон, счита Коле. Според него обаче, такова решение едва ли ще помогне на европейците да постигнат желаните от тях цели.

(рус.ез.)

Le Temps: союз с Китаем для Европы не панацея от американского произвола

На фоне протекционистских планов Дональда Трампа и его склонности к одностороннему разрыву международных соглашений у европейцев может возникнуть соблазн заключить союз с Китаем, отмечает Le Temps. Однако, по мнению издания, в долгосрочной перспективе этот путь не принесёт желаемых результатов из-за недостаточной открытости и надёжности китайского партнёра. С этой точки зрения, лучшим решением для Европы будет поиск собственного пути между двумя «полюсами», убеждён автор статьи.

«Протекционистские планы Дональда Трампа грозят спровоцировать торговые войны на всех континентах», — полагает обозреватель Le Temps Фредерик Колле. По убеждению автора, сегодня мы присутствуем при смене соотношений сил, альянсов и мировой экономической динамики. Новый президент США, проводя политику «разворота на 180°» по отношению к своему предшественнику, разрывает международные соглашения, дискредитирует многополярный мир и угрожает «и без того ненадёжному равновесию», обеспечивающему мир во всём мире.В этих обстоятельствах у Европы есть соблазн «прибиться к другому берегу» в поисках новых союзников, считает журналист. И всё больше альтернативой американскому доминированию кажется Китай — надёжный партнёр в области торговли. Так, столкнувшись с угрозой, которую олицетворяет Дональд Трамп, Ангела Меркель отправилась в Пекин, чтобы вместе с Си Цзиньпином вновь подтвердить общую для двух государств приверженность «многополярному миру и экономической глобализации».

Поскольку и европейцы, и Китай заинтересованы в защите свободного рынка, в сохранении соглашений по климату и иранской ядерной сделки, соблазн, вероятно, будет в том, чтобы сформировать новую ось «Европа — Китай» с целью дать отпор Вашингтону, замечает Колле. Однако, на взгляд автора статьи, это решение вряд ли поможет европейцам достичь желаемых целей.

Во-первых, при всех анонсированных ограничениях со стороны США, а также признаках готовности к большей открытости со стороны Пекина на сегодняшний день американский рынок остаётся гораздо более открытым, чем китайский. При этом, отмечает журналист, американский протекционизм может продержаться не более одного президентского срока, в то время как китайский — неотъемлемая часть политической системы государства.

«Между Соединёнными Штатами и Китаем: европейцы — и Швейцария в их числе — должны найти собственный путь», — уверен обозреватель Le Temps. И даже если сегодня предпочтительнее заключить «союз по расчёту» с Китаем, в установлении международных норм более надёжным партнёром будут всё же США, «как только выровняется отклонение под названием Трамп».

На сегодняшний день главным вызовом для Европы становится единство перед лицом двух «полюсов», полагает журналист. Ведь если победит логика протекционизма, проповедуемая популистами (в частности в Италии), «мы станем свидетелями торговой войны всех против всех», предостерегает автор. И в этом случае победителей не будет, уверен Колле.

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