/Поглед.инфо/ През януари изтича срока на Джанет Йелен като президент на Федералната резервна система на САЩ (ФРС), а нов мандат тя едва ли ще получи, поради възраженията на Доналд Тръмп. Според Джанет Йеллен Федералният резерв е добър, а Тръмп – лош: ФРС не можела да провежда ефективна парична политика, поради "отбора на Тръмп", който нямал понятие за последователна фискална политика (очевидно се визира Министерството на финансите, ръководено от Стивън Мнучин). Но кого оглежда Тръмп за на ФРС?

Счита се, че най-големи шансове има Гари Кон, инвестиционен банкер, повече от четвърт век работил в банковия холдинг Goldman Sachs. През декември 2016 г., Тръмп го покани за свой съветник по икономическата политика и същевременно – за директор на Националния икономически съвет. Кон прие предложението, подаде оставка от банката, като след като получи "премия" в размер на 284 милиона долара.

В екипа на Тръмп са и няколко лица, също дошли от Goldman Sachs. Освен министъра на финансите Стивън Мнучин, тук са Стивън Бенън, който оглави предизборния щаб на Тръмп; Дина Пауъл – старши съветник на президента по икономическите инициативи.

Ако през януари 2018 г. Гари Koн стане шеф на ФРС, може да се каже, че парично-кредитната и финансовата система на САЩ ще бъде управлявана изключително от мафията Goldman Sachs. А този, който управлява парично-кредитната и финансовата система на страната, всъщност управлява страната. В този случай, Америка, заедно със своя президент, ще се окаже под пълния контрол на Goldman Sachs.

(рус.ез.)

Мафия Goldman Sachs продвигается к безраздельному контролю над Америкой

Раз в полгода председатель Федеральной резервной системы США отчитывается перед Конгрессом США. 12 июля председатель ФРС Джанет Йеллен выступила перед конгрессом с очередным таким отчётом. Многие уверены, что это последнее выступление дамы: в январе истекает срок её пребывания на посту председателя Федерального резерва, а на новый срок она не будет назначена, так как этому противится Дональд Трамп.

Трамп на протяжении прошлого года несколько раз высказывался в пользу повышения ключевой ставки Федерального резерва. Во-первых, потому, что считал, что низкой ставкой (она была ниже 1 процента) Федеральный резерв подыгрывает действующему Бараке Обаме, Демократической партии и ставленнику партии Хиллари Клинтон. Во-вторых, Трамп опасался, что решения о повышении ставки будут перенесены на послевыборное время, когда он станет хозяином Белого дома, и тогда Федеральный резерв может подставить ему подножку на самом старте его президентской карьеры.

Он оказался прав: Федеральный резерв повысил ставку уже в декабре 2016 года, ещё одно повышение произошло в марте текущего года, а третье – в середине июня. Каждый раз повышение происходило на одну «ступеньку», равную 0,25 процентных пункта. На сегодняшний день ставка находится в диапазоне 1-1,25%. Пока эти решения ФРС не привели ни к каким серьёзным последствиям для американской экономики, но нынешний президент чувствует себя заложником Федерального резерва.

Думаю, что особенно напрягло Трампа решение последнего (июньского) совета управляющих ФРС, согласно которому этот институт будет постепенно разгружать свой баланс от гигантского объёма ценных бумаг, который он всосал в себя с финансового рынка в ходе реализации программы «количественных смягчений». В результате активы Федерального резерва разбухли с 0,7-0,8 трлн. долл. (накануне кризиса, 2007 год) до 4,5 трлн. долл. в октябре 2014 года. Скоро будет уже три года, как Федеральный резерв занимается так называемым реинвестированием в ценные бумаги: происходит срок погашения бумаги, находящейся на балансе ФРС, под погашенную бумагу выпускается новая на такую же сумму. Имеет место простое воспроизводство активов Федерального резерва. И вот ФРС приняла решение о сокращении своего портфеля долговых бумаг (ипотечных бумаг и казначейских облигаций), который на самом деле являет собой финансовый пузырь. Однако ликвидация пузыря таит опасности.

Во-первых, через механизм «сообщающихся сосудов» начнётся ускоренное надувание «пузырей» на финансовом рынке Америки (они там и так имеются, но станут ещё больше, что повышает риск их прорыва).

Во-вторых, часть бумаг, находящихся сейчас на балансе ФРС, - низкого качества, почти «мусорные», но числятся по номиналу. В случае их реализации по рыночным ценам неизбежно будут зафиксированы убытки. Федеральный резерв, который принято называть «кредитором последней инстанции», станет убыточной организацией. Что такое «убыточный» Центробанк, никто еще толком осознать не может. Какими могут быть краткосрочные и долгосрочные последствия такой «убыточности» и для ФРС, и для всей Америки, никто предсказывать не берётся.

В своем выступлении 12 июля Йеллен повторила, что будет продолжать курс на повышение ключевой ставки, но осторожно, с учётом экономического положения страны, особенно такого показателя, как уровень безработицы. Если верить официальной статистике, в июне безработица в Америке составила 4,4%, это почти самый низкий уровень за последние 16 лет. Инфляция также находится на приемлемом уровне – 2 процента. Из этого следует, что у Федерального резерва есть все основания для новых повышений ставки. В своём выступлении Джанет Йеллен никаких конкретных планов и графиков не дала, но, что, по нашему мнению, более важно, она подтвердила намерение начать сброс ценных бумаг с баланса ФРС.

Ещё один момент выступления Йеллен, на который обратили внимание комментаторы: Федеральный резерв хороший, а Трамп плохой. Было сказано, что ФРС не может проводить эффективную денежно-кредитную политику по той причине, что «команда Трампа» (видимо, имеется в виду в первую очередь министерство финансов, возглавляемое Стивеном Мнучиным) не имеет внятной фискальной политики.

Примечательно, что Трамп после своего прихода в Белый дом резко снизил критику Федерального резерва и лично Джанет Йеллен. Возникло ощущение, что президент может отказаться от своих предвыборных угроз уволить даму с поста председателя ФРС и поддержать её кандидатуру на второй срок. Однако к началу лета такое благорасположение Трампа по отношению к Йеллен стало исчезать.

Думаю, Трампу не понравились критические замечания Джанет Йеллен по поводу инициированных командой нового президента поправок к закону Додда-Франка. Этот закон был принят по горячим следам финансового кризиса 2007-2009 гг. по инициативе тогдашнего президента Барака Обамы. Его ещё называют законом об реформировании банковской системы США; он предусматривает ужесточение контроля со стороны финансовых регуляторов над американскими банками в целях недопущения кризиса, подобного тому, который начался десять лет назад. Были частично восстановлены существовавшие некогда ограничения для американских банков использовать средства клиентов для рискованных (спекулятивных) операций на рынках ценных бумаг. Трамп решил вообще ликвидировать этот раздражающий ростовщиков и спекулянтов Уолл-стрит закон, вымарав из него все серьёзные ограничения для проведения рискованных операций. А в июне был предпринят шаг, который означал практически полную отмену закона Додда-Франка: конгресс проголосовал за закон о финансовом выборе (Financial Choice Act). Данный акт предоставляет банкам возможность отказываться от некоторых правил при достаточном размере капитала и отменяет правило Волкера, запрещающее банкам спекулятивную торговлю. Законопроект был принят палатой 233 голосами «за» и 186 голосами «против». Джанет Йеллен предупредила о возможных катастрофических последствиях подобных законодательных инициатив.

Те комментаторы и аналитики, которые годами следят за каждым словом председателей ФРС и умеют переводить их на понятный всем язык, утверждают, что Джанет Йеллен в своём выступлении в конгрессе однозначно исходила из того, что она не будет назначена на пост председателя на второй срок.

В последний месяц было несколько утечек информации из администрации Трампа, свидетельствующих, что глава государства ищет нового кандидата на пост главы ФРС. Назывались некоторые имена. Например, Дэвид Малпас — бывший ведущий экономист инвестиционного банка Bear Stearns и давний деловой партнёр Дональда Трампа. Ещё один претендент на пост главы ФРС - Кевин Уорш, который был членом совета управляющих ФРС в 2006–2011 годах. Кроме того, аналитики называли имена Джеффри Лэкера — главы Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда, Ричарда Фишера – главы ФРБ Далласа и Джеймса Булларда - главы ФРБ Сент-Луиса.

Однако наибольшими шансами занять кресло председателя управляющих ФРС США обладает Гэри Кон. Это американский инвестиционный банкир, более четверти века проработавший в банковском холдинге Goldman Sachs Group. Там он начал карьеру с должности простого менеджера, дослужившись до поста президента и главного операционного директора (с 2006 года). В декабре 2016 года получил от Трампа приглашение занять должность старшего помощника по экономической политике 45-го президента США и директора Национального экономического совета. Кон предложение принял, уволился из банка, получив при этом «премию» в 284 миллиона долларов.

Национальный экономический совет (The National Economic Council - NEC) - правительственное агентство, входящее в состав администрации. Именно в недрах NEC рождается экономическая политика Америки. По своей значимости этот совет можно, наверное, поставить на третье место среди институтов экономического блока американской власти после ФРС и Казначейства США. Председателем NEC является сам президент США, а директор отвечает за текущую работу совета. Постоянные члены NEC - вице-президент США, государственный секретарь, министры финансов, торговли, сельского хозяйства, труда, энергетики, транспорта, а также министр жилищного строительства и городского развития США. Без преувеличения можно сказать, что Гэри Кон на протяжении последнего полугодия был главным дирижёром финансово-экономического блока правительства США. Председателя совета управляющих ФРС также можно сравнить с дирижёром, управляющим банковской системой и финансовым рынком США.

В течение истекшего полугодия нужной координации в действиях двух «дирижёров» не наблюдалось. Трамп наверняка будет пытаться преодолеть нынешнюю какофонию в отношениях между ФРС и правительством путём назначения лояльного ему Гэри Кона на пост председателя Федерального резерва.

Кон – не вполне стандартный кандидат. Он практик, имеющий богатый опыт работы на финансовых рынках, но его представления о денежно-кредитной политике являются, по мнению экспертов, поверхностными, у него нет даже формального образования в этой области. Тем не менее, как отмечают американские эксперты, кандидатура Кона не вызовет больших возражений в Конгрессе США. Главное, чтобы Кон сам проявил желание занять кресло председателя ФРС.

Особое внимание акцентируется на том, что Кон – человек Goldman Sachs. Я уже писал, что в команде Трампа работает несколько человек из этого банка. Наиболее видной фигурой из них (помимо Кона) является Стивен Мнучин, занимающий кресло министра финансов. Мнучин провёл в стенах Goldman Sachs 17 лет – с 1985 по 2002 год. В 90-е годы получил статус партнёра банка, что считается большим достижением. Затем стал топ-менеджером Goldman Sachs по вопросам информационного обеспечения.

Ещё один человек из мафии Goldman Sachs - Стивен Бэннон. В банке Goldman Sachs он работал с 1984 по 1990 год; на финальной фазе предвыборной кампании (с августа 2016 г.) возглавлял штаб Трампа. Можно также упомянуть Дину Пауэлл, 12 января 2017 года Дональд Трамп объявил о назначении её своим старшим советником по экономическим инициативам. Эта деятельная дама в свое время создала и возглавила благотворительный фонд банка Goldman Sachs.

И вот теперь мафия Goldman Sachs может установить контроль над Федеральным резервом. Отчасти она его уже установила. Речь идет об Уильяме Дадли, выходце из Goldman Sachs, который в настоящее время возглавляет Федеральный резервный банк (ФБР) Нью-Йорка. В 1986-2007 гг. Дадли - главный экономист, затем партнёр и управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs. С 27 января 2007 года по настоящее время – президент ФРБ Нью-Йорка. Замечу, что ФРБ не «равный среди равных» среди 12 федеральных резервных банков, составляющих ФРС США. На ФРБ Нью-Йорка приходится примерно половина всех активов и пассивов (обязательств) всего Федрезерва. Кроме того, только ФРБ Нью-Йорка имеет право осуществлять международные операции. Между прочим, свои международные резервы центробанки других стран размещают исключительно на счетах ФРБ Нью-Йорка.

Если в январе 2018 года Гэри Кон станет главой ФРС, то можно сказать, что денежно-кредитной и финансовой системой США будет управлять исключительно мафия Goldman Sachs. А тот, кто управляет денежно-кредитной и финансовой системой страны, управляет страной. В этом случае Америка вместе с её президентом окажется под полным контролем Goldman Sachs.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели