/Поглед.инфо/ Британският премиер Тереза Мей стартира двугодишна процедура за излизане на Великобритания от ЕС. Въпреки това, все още остават много въпроси, на които трябва да се намерят отговори. Според г-жа Мей „Брекситът” предполага, че Обединеното кралство не е длъжно "да плаща огромни суми" на ЕС, обаче може "да направи определени вноски", за да вземе участие в редица програми.

Неотдавна бившият британски посланик в ЕС Иван Роджърс заяви, че изходът от ЕС може да струва на страната около 60 милиарда евро (63 милиарда долара). Според Центъра за европейски реформи, сумата може да надхвърли 73 милиарда евро. Измежду многобройните въпроси, на които засега няма отговори, не е ясно как ще изглежда границата през Ламанша и колко време ще отнеме на преминаващите, за да я пресекат? Необходима ли ще е виза? Ами таксите за роуминг? Великобритания ще се придържа ли към политиката на "открито небе", в рамките на която да бъдат възможни чести и евтини полети между Великобритания и Европа?

(рус.ез.)

Неизвестный Brexit: о чем молчит Тереза Мэй

Совсем скоро премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из ЕС.

Однако, по-прежнему остается немало вопросов, на которые стоит найти ответ, прежде чем будет запущена статья 50 Лиссабонского договора. Когда конкретно пройдет запуск статьи 50?

Великобритания должна формально уведомить Брюссель о намерении выйти из ЕС. Только после этого можно начинать процедуру проведения переговоров. Однако, наиболее вероятная дата уведомления пока остается загадкой.

Высшие правительственные чиновники считают, что Мэй выступит с заявлением 9 марта или 10 марта на саммите ЕС в Брюсселе.

Какова структура переговоров по вопросу Brexit?

Главный переговорщик Мишель Барнье дал понять, что вначале будет обсуждаться процедура развода, затем формат новых взаимоотношений, в самом конце – процесс перехода.

Как отметил британский коллега Барнье Дэвид Дэвис, времени слишком мало, поэтому возможно проведение одновременных переговоров для заключения соглашения к октябрю 2018 года.

Это позволит уложиться в двухлетний срок, даст возможность проголосовать законодателям в Лондоне и Страсбурге.

Сколько будет стоить «развод»?

Brexit подразумевает, что Великобритания не должна будет «выплачивать огромные суммы» ЕС, однако, сможет «делать определенные вклады» для того, чтобы принять участие в ряде программ, заявила Мэй.

Задолго до того как она дойдет до этой стадии, Великобритании придется выплатить немалую сумму, чтобы погасить свои обязательства, такие как пенсионные взносы госслужащим и взносы на финансирование долгосрочных проектов ЕС.

Бывший посол Великобритании в ЕС Иван Роджерс заявил, что плата за выход может составить около 60 млрд евро ($63 млрд). Центр европейских реформ заявил, что сумма может даже превысить 73 млрд евро.

Центр европейских реформ заявил, что сумма может даже превысить 73 млрд евро.

Что насчет иммиграционных правил?

Судьба граждан ЕС в Великобритании прояснится по мере проведения переговоров. Возможные варианты, которые рассматривают министры, подразумевают выплату британским компаниям 1000 фунтов ($1240) в год за каждого работника, нанятого из стран ЕС, а также определение максимально возможного числа европейских мигрантов в год.

Министры заявляют, что в Великобритании всегда будут рады принять на работу высококвалифицированных финансистов, чтобы сохранить за Лондоном статус мировой финансовой столицы.

Что насчет граждан ЕС, проживающих в Великобритании? Мэй заявила, что хочет обеспечить гарантию прав 3 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании и 1,2 млн британцев, живущих в составе блока. Большинство стран ЕС с этим согласны, однако, не станут проводить переговоры, пока не будет запущена статья 50.

Как долго будет длиться переход?

Учитывая, что переговоры будут длиться два года, Мэй настроена на «поэтапный процесс реализации». Компаниям нужен длительный период времени для адаптации к новой реальности. Финансовая индустрия считает, что на это потребуется минимум три года. Дэвис отмечает, что процесс займет один-два года.

Какое торговое соглашение будет заключено?

Мэй хочет заключить «смелое и амбициозное соглашение о свободной торговле» с ЕС. Однако, совершенно непонятно, что входит в это понятие.

Станут ли частью этого финансовые услуги? Как будут лицензироваться банки со штаб-квартирой в Великобритании для проведения операций в странах ЕС?

Сможет ли Лондон проводить клиринг торговых операций в евро? Великобритания не просит сохранить членство страны на едином рынке, но какой именно вид доступа к единому рынку хочет Мэй – непонятно. Как будет работать таможенная система?

Brexit может нанести удар по соглашениям о свободной торговле Великобритании со странами за пределами Европы.

Мэй считает необходимым заложить основу для заключения двустороннего соглашения с США.

Об этом она сообщила во время недавнего визита в Вашингтон, где провела встречу с новым президентом США Дональдом Трампом.

С бывшими партнерами по ЕС Мэй хочет сохранить преимущества «гладкого» движения товаров через границы в рамках нового «таможенного соглашения». Это позволит избежать срывов цепочек поставок для предприятий.

Кто будет следить за соблюдением новых торговых правил?

Для любого нового соглашения о свободной торговле должен быть разработан механизм разрешения споров.

Правительство перечисляет ряд возможных вариантов разрешения споров между Великобританией и ЕС, в том числе создание арбитражных комитетов на основе торгового соглашения между ЕС и Канадой.

Для Великобритании может быть разработана совершенно новая модель. Что Мэй готова предложить ЕС?

Великобритания может предложить небольшие наличные суммы, чтобы компенсировать потери бюджета от выхода.

Мэй также отметила, что, если переговоры застопорятся, текущую совместную работу по вопросам безопасности, разведки и военного сотрудничества можно было бы остановить. Однако, действительно ли она так считает? Будет ли сложнее путешествовать?

Великобритания, проводя границу с членом ЕС Ирландией, хочет избежать жесткого барьера, сохранив «Единое иммиграционное пространство».

Однако, остается неясным, как будет выглядеть граница через Ла-Манш и сколько времени потребуется на то, чтобы ее пересечь? Потребуются ли визы? Что насчет платы за роуминг? Будет ли Великобритания придерживаться политики «открытого неба», в рамках которой возможны частые и недорогие рейсы между Великобританией и Европой?