/Поглед.инфо/ Неотдавна чешкият президент Земан се изказа по кримския проблем и предизвика световно вълнение. Думите му могат да противоречат на политиката на чешкото правителство, но не противоречат на историческите факти. И никакво решение на украинското правителство или на парламента в Киев не може да промени историческите факти. А те са следните:

През античността и средновековието полуостровът се владее от различни племена и владетели, докато след победата в Руско-турската война (1768-1774г.), по времето на руската императрица Екатерина II Велика, полуостровът изцяло преминава под контрола на Руската империя. Постепенно се създава морска инфраструктура на пристанище Севастопол, която трябва да защитава християнска Европа от проникването на исляма.

През октомври 1921 г. Ленин го присъединява към Руската съветска федеративна социалистическа република (РСФСР) и полуостровът получава статут на автономна ССР.

(рус.ез.)

Позиция Земана, или Кому принадлежит Крым?

То, что президент Земан всегда отличался оригинальностью воззрений, всем известно. Однако вместо того, чтобы поверхностно его осуждать, лучше задуматься над тем, что он говорит, а не как он это делает. Недавно он высказался на тему крымского вопроса и вызвал в мире шумиху. Обратимся к вопросу Крыма без эмоций, с холодной головой и, главное, на основе исторического контекста.

За свою историю полуостров Крым пережил невероятные пертурбации и политические «кульбиты». Даже само название Крым до сих пор связано с клубком противоречий. Первоначальное древнегреческое название звучало как Таврика, и там проживали некие киммерийцы (древний кочевой народ). Якобы с их названием и связано позднейшее наименование «Крым». Эта гипотеза, скорее, притянута за волосы. Достоверных источников не существует.

Впоследствии полуостров захватили монголы, и якобы назвали его «керим» (крепость). Как говорит другая версия, название Крым появилось от этого. После захвата этого региона татарскими ордами, вероятно, появилось обозначение Qrim (скала). Но как в названии полуострова появился звук «ы», ни одна версия не объясняет. Так что неразбериха с Крымом по-прежнему продолжается.

Население и сам полуостров стал вассальным государством Османской империи и, таким образом, подчинялся турецкому султанату. Стали происходить невероятно ужасные вещи. Некоторые историки предполагают, что во время так называемых крымско-татарских набегов в период с 15 по 18 век были взяты в плен и проданы в рабство до трех миллионов людей, среди которых были в основном украинцы, русские, а также белорусы и поляки. В 1663 году крымские татары со своими турецкими союзниками вторглись даже в Моравию. Тогда они забрали в рабство около 12 тысяч чехов и мораван…

Конец всему этому положила русская императрица Екатерина II Великая после победы в Русско-турецкой войне (1768-1774). Османская империя была повержена, а Крымское ханство полностью перешло под контроль Российской империи. В 1783 году Крым присоединился к ней и формально. Постепенно была создана военно-морская инфраструктура порта Севастополь, которая должна была защитить христианскую Европу от проникновения ислама.

Здесь мы подходим к первой важной опорной точке. Со времен императрицы Екатерины II Великой (1783 год) полуостров Крым был частью Российской империи. В октябре 1921 года Ленин присоединил его к Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР), и полуостров получил статус Автономной Крымской ССР.

То есть с 1783 по 1921 год полуостров Крым оставался частью России, невзирая на то, каким был правящий режим. В. И. Ленин даже предоставил Крыму автономию, чего прежде не бывало…

Причина нынешних проблем кроется в произошедшем 19 февраля 1954 года, когда по инициативе бывшего тогда Генеральным Секретарем ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан из компетенции Российской СФСР в административное ведение Украинской ССР. Это вторая важная опорная точка: с 1783 года по 1954 Крым оставался частью России.

Однако внимание! Все было не так просто. Передача Крыма Украине произошла в честь трехсотой годовщины так называемой Переяславской рады. Это событие было годовщиной присоединения Украины к Российской империи, закрепленного подписями атамана украинских запорожских казаков Богдана Хмельницкого и русского царя Алексея Михайловича Романова. Поэтому 1654 год считается датой присоединения Украины к России.

Резюмируем. С 1783 года Крым принадлежал России, и административное введение в состав Украинской Республики с 1954 года на самом деле ничего не меняет. Ситуация такая же, как если бы я в замке владел автомобилем (владелец) и передал бы его попользоваться замковому кастеляну (держатель). Кастелян ни при каких обстоятельствах не может претендовать на владение автомобилем, потому что он не является полноправным владельцем, хотя и пользуется машиной.

Крым никогда не принадлежал Украине и на протяжении более 200 лет являлся суверенной территорией России!

Не понимаю, какими глупыми должны быть юристы Путина, чтобы не суметь этот совершенно ясный и прозрачный факт отстоять на международном форуме! Наверное, они того же поля ягоды, что и советники президента Земана. Они из тех некомпетентных индивидов, которым голова дана только на то, чтобы носить шапку (или шляпу). «Договор Переяславской рады» де-факто действовал, пока Украина была частью России, то есть СССР.

В июле 1990 года Украина провозгласила независимость. С того момента новое государство больше не являлось частью Российской Федерации. Вместе с этим аннулировалось и право Украины на административный надзор за полуостровом Крым, а владельцем Крыма киевские правительства не были никогда.

Если президент Земан сказал что-то вроде того, что Украина должна потребовать от России какую-то компенсацию, то это заявление главы Чешской Республики можно назвать по-настоящему великодушным. Россияне ничего подобного делать не обязаны — ни с нравственной, ни с формальной точки зрения. Когда владелец забирает то, что ему давно принадлежит, его нельзя считать «вором»!

Слова Земана могут противоречить политике чешского правительства, но они не противоречат историческим фактам, если президент не считает присоединение Крыма нарушением международного права. Ни одно решение украинского правительства и киевского парламента не может ничего изменить в исторических фактах, как бы нам того ни хотелось…

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