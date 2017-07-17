/Поглед.инфо/ Русия не трябва да се притеснява от увеличаването на натовските войски по западните й граници. Сценарият за отблъскване на "руска инвазия" е само обяснение за гражданите на Запада, които няма да разберат, ако им се каже истината, че ученията на НАТО всъщност тренират отразяване на възможно нападение на марсианци.

Няма шега! Такова изявление бе направено от военния експерт Петер Босдорф за немската преса, възразявайки на многобройните публични критики за американското военно присъствие в Европа. Въпреки че американските танкове се появиха в Полша и Прибалтика, те не били заплаха за сигурността на Русия, защото се подготвят срещу нападение на марсианците. Много убедително, нали? Ако бях европеец, щях да въздъхна с облекчение и дръпна завесата, за да не виждам как веригите на "Ейбрамс" „забърсват” паркирания до дома ми "Фолксваген".

/рус.ез./

СМИ Германии: «Не беспокойтесь, НАТО готовится к атаке марсиан»

России не стоит переживать из-за наращивания натовского контингента вдоль её западных рубежей. А сценарии по отражению «российского вторжения» на учениях отрабатываются только потому, что западные обыватели, дескать, не поймут, если НАТО будет учиться отражать атаку марсиан.

Соответствующее заявление сделал военный эксперт Петер Босдорф, комментируя многочисленную критику американского военного присутствия в Европе для немецкой прессы. По его словам, американские танки внушают уверенность восточным партнёрам по НАТО, которые опасаются за свою безопасность после начала украинского гражданского конфликта в 2014 году.

Иными словами, Польша и Прибалтика являются привилегированными членами НАТО. Альянс делает всё, чтобы были спокойны прибалтийские и польские элиты. Мнениями европейских обывателей и России, которые устали от натовского бряцания оружием, можно пренебречь.

При этом НАТО якобы открыто к сотрудничеству с Россией в области безопасности. Это, видите ли, Россия нарушила «правила игры» и теперь «мяч на её стороне». Альянсу же необходимо показать, что он обороноспособен, а не «бумажный тигр».

Попробую резюмировать всю эту кашу, которую наговорил западный «военный эксперт», пытающийся оправдать усиление американского присутствия в Европе. Танки США появились в Европе из-за того, что Россия нарушила «правила игры на Украине», чем испугала Польшу и Прибалтику. Однако хоть американские танки там и появились из-за России, российской безопасности они не угрожают, а готовятся к вторжению марсиан.

Весьма убедительно. Будь я европейцем, я бы облегчённо вздохнул и зашторил занавеску, чтобы не видеть, как «Абрамс» давит гусеницей мой, припаркованный у дома «Фольксваген». В конце концов, от этих марсиан можно всего ожидать, пусть НАТО готовится.

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