/Поглед.инфо/ ДВОРЦОВИ ТАНЦИ - концерт спектакъл, XVI фестивал "Изкуството на барока"



26 ноември 2022 г., Аула на СУ "Св. Климент Охридски"

Фестивален бароков ансамбъл в състав:

София Проданова – цигулка

Константин Кожухаров – обой

Ерик Босграаф - блокфлейта

Бояна Майналовска - цигулка, виола

Зефира Вълова – цигулка

Гергана Делийска – цигулка

Евгения Бауер – виола

Линда Манчева – вилончело

Габриела Цветанова – контрабас

Николай Стойков – чембало

Явор Генов – барокова китара, лютня

С участието на балетна трупа и млади танцьори от Балетна школа „Маша Илиева“

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