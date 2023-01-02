/Поглед.инфо/ ДВОРЦОВИ ТАНЦИ - концерт спектакъл, XVI фестивал "Изкуството на барока"
26 ноември 2022 г., Аула на СУ "Св. Климент Охридски"
Фестивален бароков ансамбъл в състав:
София Проданова – цигулка
Константин Кожухаров – обой
Ерик Босграаф - блокфлейта
Бояна Майналовска - цигулка, виола
Зефира Вълова – цигулка
Гергана Делийска – цигулка
Евгения Бауер – виола
Линда Манчева – вилончело
Габриела Цветанова – контрабас
Николай Стойков – чембало
Явор Генов – барокова китара, лютня
С участието на балетна трупа и млади танцьори от Балетна школа „Маша Илиева“
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