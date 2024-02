/Поглед.инфо/ Начинът, по който американските мейнстрийм медии атакува Тъкър Карлсън за комуникацията му с руския президент, може да се нарече с дума, която някога беше въведена в политическия лексикон от самия Путин: те се "подмокриха".

Време за непослушание

Всички водещи американски медии сякаш бяха загубили оковите си. Те, или по-скоро техният основен клиент - местната либерална върхушка - не могат да простят подобно откровено неподчинение. Да отидеш в Москва и да интервюираш най-лошия „тиранин“ в света Путин е равносилно на престъпление срещу човечеството.

Защо интервюто на Тъкър Карлсън с Владимир Путин е важно за американците? Факт е, че Карлсън не се вписва в мейнстрийма на либералните медии. Той критикува демократите и „дълбоката държава“ зад тях от позицията на „едноетажна Америка“, която изповядва традиционни ценности и която водещите американски медии непрекъснато захранват с либерална дъвка.

Те са натъпкани до гадене и повръщане, съдейки по изявленията на американските не-мейнстрийм интернет ресурси, маргинализирани са и напъхани „под дющемето“ от властта и централната преса. Тъкър Карлсън е информационен детокс, глътка въздух за американците.

Tucker Carlson Network

Тъкър Карлсън вече не е просто популярен телевизионен водещ. Той е, да кажем без патос, владетелят на умовете на значителна част от американския електорат. Видео блогът, създаден от Карлсън след напускането на канала Fox News, Tucker Carlson Network (TCN), успешно се конкурира с всички съществуващи излъчващи и кабелни телевизионни канали в Съединените щати. Това е, както самият Карлсън казва във въведението на TCN към сайта на блога, „алтернатива на остарелите медии“.

А ето и причината, както обяснява самият Карлсън, да създаде своя видео блог:

В такова общество демокрацията не може да функционира. Избирателите не могат да узнаят за какво гласуват. Хората разбират, че са манипулирани и са възмутени от това. Населението става гневно и параноично. Нещата се разпадат. Има само едно решение за пропагандна спирала като тази, в която живеем, и то е да говорим истината за важните неща ясно и без страх.

И затова Карлсон е опасен за истеблишвънта. Той е толкова изявен с мнението си, че не може да бъде накаран да мълчи, като го изхвърлите от ефира на известна телевизия. Самият той вече е феномен в международното информационно пространство, американският истаблишмънт не може да го отметне като досадна муха. И такъв информационен „бунтовник“ интервюира Путин! Кошмар! Всичко е загубено! Дръжте ме седмина!

Американският истаблишмънт се страхува от информация, която не може да контролира. Силата му се основава до голяма степен на парите, които контролира, както и на пропагандата на медиите, които купува. И още не е ясно кое е по-силно. Неслучайно много американски консервативни фигури наричат вестниците The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и подобни издания „платени дъски за обявления на ЦРУ“.

„Топят“ го конкретно

Ето защо водещите американски медии - всички като един - се опитват да омаловажат значението на интервюто и да обърнат всичко наопаки. Но вълнението, което създаде американският истаблишмънт около интервюто на Путин с Карлсон, само подхранва интереса към него.

Bloomberg като цяло намеква, че Карлсън се нуждае от това, за да стане вицепрезидент при Тръмп :

54-годишният Карлсън използва своята влиятелна медийна платформа, за да постави под съмнение подкрепата на САЩ за Украйна, да защити Кремъл и да подкрепи Тръмп... Тръмп, който се кандидатира за преизбиране през ноември, каза, че би разгледал Карлсън като възможен кандидат за вицепрезидент .

Почти всички американски медии се опитват да пренасочат вниманието от факта на интервюто на Путин към факта, че в Русия, според тях, свободната преса е преследвана и американските журналисти са репресирани.

Правителството на Путин радикално ограничи способността на западните журналисти да отразяват Русия и хвърли в затвора кореспондента на Wall Street Journal Евън Гершковиц за повече от 10 месеца по обвинения в шпионаж, които той, неговият работодател и правителството на Съединените щати категорично отричат.– пише The New York Times .

Същата идея, сякаш следвайки инструкция отгоре, се повтаря от The Washington Post :

Путин силно ограничи контактите си с международни медии, откакто започна войната в Украйна през февруари 2022 г. Руските власти наложиха репресии срещу медиите, принуждавайки някои независими руски медии да затворят, блокирайки други и нареждайки на редица чуждестранни репортери да напуснат страната...

Агент на Кремъл

Цялата американска преса, опитвайки се предварително да неутрализира ефекта от интервюто с руския президент, се опитва да представи Карлсон като „агент на Кремъл“.

New York Times обвинява журналиста, че работи срещу интересите на САЩ и Украйна, тъй като „интервюто идва в критичен момент за войната в Украйна“.

Карлсън, подобно на републиканския кандидат за президент Доналд Тръмп, е скептичен към продължаващата американска подкрепа за Украйна в борбата й срещу руското посегателство и подкрепя усилията на Путин да се позиционира като глобален знаменосец на традиционните ценности - като противопоставяне на правата на ЛГБТ. - подчертава New York Times, основавайки се на извратеното разбиране, че тази теза уж много ще навреди на Путин, Тръмп и Карлсон.

Едно интервю в Кремъл може да бъде взаимноизгодно и за Карлсон, и за Путин. Карлсън загуби най-известната си платформа в консервативните медии, когато беше уволнен от Fox News миналата година. И Путин (в лицето на Карлсон) загуби най-известния пропагандатор на своите антиукраински тези в САЩ, – счита The New York Times. И сега, така да се каже, Путин и Карлсон са възобновили взаимодействието.

Той е предател - цитира вестникът конгресмена Адам Кинзингер , който има предвид Тъкър Карлсън.

По-лошо от змийска отрова

Най-истеричен е основният рупор на американския истаблишмънт CNN, който явно губи монопола си върху информацията в САЩ и чужбина.

"Тъкър Карлсън е в Русия, за да интервюира Путин. Той вече изпълнява заповедите на Кремъл", озаглави статията на своя уебсайт CNN .

Интервюто на Тъкър Карлсън с Владимир Путин все още не е публикувано в интернет, но той вече получава заповеди от руския авторитарен режим. - продължава да развива идеята CNN.

Оказва се, че „Карлсън предсказуемо и нечестно оклевети (западната) преса“. CNN нарича Карлсън „десен екстремист, който възхвалява автократите през последните години“. Той е обвинен, че "твърди, че англоезичните медии са корумпирани и лъжат аудиторията си, като разпространяват пропаганда от най-грозен вид".

Точно в точката!

Изглежда, че Тъкър Карлсън няма да има много топъл прием, когато се върне в САЩ. Някои американски медии решиха изобщо да се дистанцират от него. Fox News, „родният“ телевизионен канал на Карлсън, е напълно мълчалив. Нито дума за това, че бившият им най-популярен водещ е в Москва и интервюира Путин. Ревност?

Междувременно не всички във Вашингтон скърцат със зъби за „предателството“ на Тъкър Карлсън. Подкрепящата Тръмп член на Конгреса Марджъри Тейлър Грийн, републиканка от Джорджия, похвали новината, като каза:

Демократите и техните пропагандисти треперят от перспективата Тъкър Карлсън да интервюира Путин.

Кратко и точно.

Превод: ЕС

