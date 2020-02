/Поглед.инфо/ Джон Болтън за пръв път наруши мълчанието, след като завърши импийчмънта на Доналд Тръмп. Бившият съветник по националната сигурност на президента на Съединените щати призна, че по време на службата си в Белия дом е бил готов да се примири с много неща „за насърчаване на правилните политики за Америка“, съобщава The Guardian.

След завършването на процеса на импийчмънт срещу Доналд Тръмп, бившият съветник по националната сигурност на Белия дом Джон Болтън наруши мълчанието за първи път. Говорейки в университета Дюк в Северна Каролина, той „сподели разочарованията си и разпали любопитството относно съдържанието на новата си книга“, пише The Guardian.

В същото време, когато стана дума за бившия му шеф, Болтън се опита да не навлиза в подробности. Политикът само намекна, че е ограничен в думите си, отбелязва изданието.

Болтън напусна Белия дом през септември след разминаване във външната политика. Демократите го призоваха да говори в процеса на импийчмънт. Но въпреки заявената готовност да свидетелства, той така и не говори в Конгреса.

Независимо от това „сянката му надвисна над процеса“. Причината бяха откъси от предстоящите мемоари на бившия съветник, в които той твърди, че Тръмп е щял да спре да изпраща помощ в Украйна, докато нейното правителство не започне да разследва дейността на демократите, включително на Джо Байдън.

Болтън каза, че все още не може да коментира туитовете на президента за него, тъй като книгата му все още преминава проверка в Белия дом. „Той (Тръмп - ИноТВ) туитва, но не мога да говоря за това. Това честно ли е?“ - попита риторично събралите се политикът.

Болтън също беше попитан какво е да организира среща между Тръмп и Путин в Хелзинки през 2018 г. „Бях готов да се примиря с много неща, за да развивам правилните политики на Америка“, отговори той. „Не искам да ме запишат като мъченик. Знаех, струва ми се, знаех с какво се захващам“, добави политикът.

Според някои данни Болтън и неговите адвокати се борят с Белия дом за книгата, която трябва да бъде публикувана под заглавие The Room Where it Happened („Стаята, където всичко се случваше“) следващия месец. Твърди се, че администрацията на Тръмп е загрижена относно включването на класифицирана информация в мемоарите.

Болтън не отговори на въпроса за отношението си към телефонния разговор на Тръмп със Зеленски, отпращайки към глава 14 на книгата, която все още не е публикувана. Политикът даде също да се разбере, че Белият дом подлага работата му на поправки."Това е опит за написване на историята ... нека видим какво ще се получи с тази цензура", каза той.

Извън университета десетки протестиращи се събраха на митинга „Народът срещу Джон Болтън“. Организаторите на митинга нарекоха бившия съветник „архитект на войната в Ирак, исламофоб и военен престъпник“ и критикуваха учебното заведение за това, че е поканило политика като „почетен докладчик“, изтъква The Guardian.

