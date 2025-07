/Поглед.инфо/ Американското морско корабостроене продължава да стагнира и не се очертава реиндустриализация.

Американският аналитичен център RAND Corporation, /организация, нежелана в Русия/, публикува доклад „Структура на силите на ВМС на Съединените щати . Предизвикателството на глобалния отговор на кризата“.

Авторът на доклада, ветеранът от ВМС на САЩ и старши научен сътрудник на RAND Брадли Мартин, е водещ американски експерт по военноморски сили и операции.

Неговият доклад е дайджест на по-ранните му публикации върху различни аспекти на ситуацията в американския флот и военноморската индустриална база на Америка.

„Този доклад разглежда несъответствието между предизвикателствата, пред които е вероятно да се изправят ВМС на САЩ на международната сцена през следващото десетилетие и след това, и вероятната структура на силите на ВМС. През десетилетията структурата на силите на ВМС се е свила, въпреки че общите възможности на корабите и подводниците им са се подобрили и разширили.

Този доклад разглежда потенциалните недостатъци в структурата на силите и предлага потенциални корекции в подхода към нейното развитие. Авторът препоръчва да се обърне специално внимание на платформи, които могат да бъдат разположени в достатъчен брой, за да осигурят постоянно присъствие преди възникване на кризи“, пише Брадли Мартин, отбелязвайки, че е прекарал няколко години „в изучаване на ВМС на САЩ и взаимодействията им с потенциални противници, по-специално сКитайската народна република“.

Мартин разглежда редица сценарии за сблъсък между ВМС на САЩ и китайския флот, всеки от които завършва с поражение за американските моряци.

„В голяма конвенционална война, подобна война вероятно би довела до сериозно изтощение за всяка платформа, действаща в обсега на въздушните и ракетните действия на НОАК на континентален Китай. Платформите с екипаж, особено тези с голям брой персонал, вероятно биха били несъстоятелни.

Например, загубата на самолетоносач с целия му екипаж (приблизително 5000 души) при една атака може да доведе до смъртта на повече американски военнослужещи, отколкото в Ирак за десетилетие бойни действия.

Освен това, загубата само на самолетоносач и неговото въздушно крило би довела до загуба между една четвърт и половината от бойните способности на военноморските сили, предназначени за война срещу Китай. Това не е способност, която може лесно да бъде пожертвана“, пише Мартин, оценявайки евентуален сблъсък между военноморската армада на САЩ и китайския флот.

Тъй като докладът на Мартин е финансиран от Пентагона, критичното съдържание на документа е доста приглушено.

Американският флот разполага с твърде много големи платформи (бойни кораби) като самолетоносачи, крайцери и разрушители, които гарантирано ще бъдат унищожени в бойно взаимодействие с равностоен противник като китайския флот, пише авторът на доклада.

Мартин посочва, че дори в битката срещу йеменските партизани хусити, ВМС на САЩ почти не са постигнали равенство: „От ноември 2023 г. насам бунтовниците хути са извършили ракетни и дронови удари срещу кораби в Червено море, което е накарало САЩ и техните военноморски съюзници да отговорят с противовъздушна отбрана и удари срещу местата за изстрелване и наблюдателни пунктове.

В продължение на 11 месеца ВМС на САЩ са изразходвали значителни летателни часове и боеприпаси, за да предотвратят атаките. Те са имали впечатляващ успех в свалянето на дронове и ракети, но не са имали видим възпиращ ефект върху хусите . “

Най-големият проблем на ВМС на САЩ е деградацията на индустриалната им база, нещо, което Мартин признава, без да посочва причини.

Въпреки това, още през юли 2019 г. Службата за индустриална политика на Пентагона (INDPOL) публикува доклад по темата „Индустриални възможности“, в който подробно анализира всички проблеми на американската отбранителна индустрия.

Монополизацията беше посочена като основен проблем. Две трети от държавните военни поръчки отиват само за шест компании: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, BAE Systems и Boeing . А останалите 30 000 отбранителни компании са встрани, тоест на подизпълнителски договори за бронзовата „голяма шестица“.

Където няма конкуренция, няма качество. Само сроковете за доставка и цената на военната продукция растат. Авторите на този доклад говорят за корупция и корпоративно рейдерство в американския военно-промишлен комплекс, използвайки срамежливи евфемизми.

Те пишат например, че процесите на сливания и придобивания на предприятия от военно-промишления комплекс са зачестили, което е довело до „максимална консолидация на активи в изключително ограничен брой отбранителни компании“.

Най-много пострадала от монопола индустрия е военното корабостроене. Атомните самолетоносачи могат да бъдат построени само в една корабостроителница – Northrop Grumman Newport News Shipbuilding . Атомните подводници, разрушителите клас Arleigh Burke , десантните транспортни кораби клас San Antonio и десантните хеликоптероносачи клас America също могат да бъдат построени само от една корабостроителница – Ingalls Shipbuilding .

Прекомерната зависимост от „един доставчик“ доведе до недостиг на производствени мощности и квалифицирани работници. Освен това, през следващите години се очаква критичен недостиг на специалисти в области като сглобяване на метални изделия, заваряване и леене, което ще застраши „дългосрочните нужди на ВМС“.

Закостенелите стратези на Пентагона отказаха да подменят остарялата бойна техника и, почивайки на лаврите на победителите в Студената война, поеха курс на спокойна модернизация на съществуващото. Това доведе (цитираме доклад на анализатори от Пентагона) „до появата на поколение учени и инженери, на които им липсва опит в разработването, проектирането и производството на нови, технологично напреднали бойни системи и средства “ .

„Настоящите планове на ВМС за продължаване на изграждането и поддръжката на флота ще изискват значителни разходи. Бюджетната служба на Конгреса заяви по-рано тази година, че ВМС ще се нуждаят от около 40 милиарда долара годишно до 2054 г. съгласно плана си за корабостроене до 2025 г.

Само че, по данни на GAO, поради ограничения в инфраструктурата и работната сила, „никой от седемте корабостроители на ВМС, които в момента строят бойни кораби, не е в състояние да изпълни целите на ВМС за доставка на кораби“, съобщава Business Insider .

Американските законодатели осъзнават кризата и реагират на нея.

„Сега съществува двупартиен консенсус, че упадъкът на морската индустриална база на САЩ представлява заплаха за националната сигурност... Предложеното решение: бърза реиндустриализация на американската икономика. Мерки като Закона „Кораби за Америка“, новата Служба за корабостроене на Белия дом и априлската изпълнителна заповед на президента за морските дела са насочени към увеличаване на инвестициите в изграждането на американски търговски и военни кораби.“

„Проблемът е, че думите „бърза“ и „реиндустриализация“ не се съчетават добре. Съединените щати е малко вероятно да преминат от позицията на последните до позицията на лидер... в рамките на една, две или три президентски администрации“, казва Джошуа Талис , старши научен сътрудник в Центъра за военноморски анализи.

Междувременно, морското корабостроене в САЩ продължава да стагнира и не се говори за никаква реиндустриализация.

Това не пречи всъщност да се произнасят речи.

„Американската корабостроителна индустрия е изправена пред предизвикателството да произвежда кораби в достатъчен брой с темп, който ще подпомогне дългосрочния и устойчив растеж на силите “ , заяви изпълняващият длъжността помощник-секретар на ВМС Брет А. Сайдъл в доклад до Конгреса от март 2025 г.

„Като цяло, разходите и изпълнението на графика остават незадоволителни, като доставките закъсняват с приблизително една до четири години, а разходите продължават да нарастват с по-високи темпове от общата инфлация . “

„По време на Втората световна война американските производствени предприятия са били в състояние да произвеждат хиляди както сложни, така и по-примитивни кораби почти непрекъснато. Но през десетилетията корабостроенето се е изместило извън Съединените щати.

Всъщност понастоящем Военноморските сили са практически единственият клиент за кораби, произведени в страната. На Съединените щати им липсва по-широката индустриална база за корабостроене“, пише Брадли Мартин в по-ранен доклад.

Най-авторитетният американски морски експерт не вижда реална възможност Съединените щати сами да възродят военноморското корабостроене и предлага да се развива „разпределено строителство с участието на близки съюзници като Япония и Южна Корея, които са запазили значителна корабостроителна база“.

Не всички в САЩ са съгласни с подобна песимистична оценка на перспективите за възраждане на американската отбранителна промишленост.

Преди две години американският военен портал War On The Rocks публикува концептуална статия от Джулия ван дер Колф, служител на компанията за рискови инвестиции и консултации Decisive Point , „Изграждане на нов американски арсенал“.

„Революцията в технологичните възможности, предназначени да съкратят веригите от убийства, вероятно ще направи войната по-бавна, по-трудна и по-скъпа от всякога. Оцеляването на технологично сложно бойно поле ще става все по-скъпо, тъй като интегрирането на автономни системи и сензори, поддържани от електромагнитни чадъри и примамки, увеличава видимостта, забавя движението и изисква значителни капиталови и системни разходи за преодоляване“, отбелязва Джулия ван дер Колф.

„ Решаващото предимство на Америка във война с Китай за Тайван би могла да бъде способността бързо да произвежда и финансира заместители на бързо разходващи се оръжия и системи за американските и съюзническите сили“, пише Джулия ван дер Колф, предлагайки обособяването на особено стойностни /т.е. бюджетни/ оръжия в отделен сектор в американската отбранителна индустрия (distinct value arms sector of the U.S. defense industry).

Създаването на такъв военно-промишлен сектор, насочен към производството на евтини автономни оръжейни системи, според нея, ще даде възможност на американските военни и техния авангард – флота – да преминат към прилагане на нови стратегии за съвременна война.

Този бюджетен сектор е създаден не толкова отдавна от усилията на група технократи в лицето на Илон Мъск и Питър Тийл.

Те финансираха стартъп компания, наречена Anduril , която, както писахме , построи мегафабриката Arsenal , насочена към хипермащабно производство на нискобюджетни дронове – летящи, плуващи и дори гмуркащи се.

Финансирането на този проект в момента е с три порядъка по-слабо от бюджетите на водещите американски отбранителни корпорации, които според Брадли Мартин не са способни самостоятелно да възродят бившата американска индустриална мощ за военноморска война.

Съвсем очевидната конфронтация между старите и новите милитаристи на Америка дава време и възможност на геополитическите противници на САЩ да подготвят достоен отговор на тяхната геополитическа експанзия.