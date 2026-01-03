/Поглед.инфо/ Държавният департамент на САЩ удължи предупреждението си за извънредно положение за американците в Русия и силно препоръча на своите граждани незабавно да напуснат руска територия, съобщи Fox News, позовавайки се на документи на ведомството.

„Американските граждани, намиращи се в Русия, трябва да я напуснат незабавно“, предупреждава Държавният департамент.

В доклада се отбелязва също, че способността на американските дипломати да оказват помощ на своите съграждани е ограничена поради съкращенията на персонала.

На 31 декември руският посланик в САЩ Александър Дарчиев заяви в изявление от дипломатическата си мисия, че 2025 г. отваря вратата за възможността за възстановяване на отношенията между Москва и Вашингтон.

Превод: ПИ