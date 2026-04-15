/Поглед.инфо/ Владимир Прохватилов разкрива шокиращите подробности около мисията „Артемида II“, които останаха скрити зад паравана на официалната пропаганда. Докато светът празнува кацането на четиримата астронавти, експертите алармират за системни повреди в кораба „Орион“, които зловещо напомнят за трагедиите с „Чалънджър“ и „Колумбия“. Вашингтон отново залага човешки животи в името на геополитическия престиж и бързите резултати.

Привидното тържество и скритите скелети в гардероба на НАСА

На 11 април 2026 година мисията на НАСА „Артемида II“ приключи своето 10-дневно пътешествие около Луната с успешно кацане в Тихия океан. Екипажът в състав Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен бе посрещнат като герои, а американската машина за пиар заля световното информационно пространство с фанфари за „връщането на Америка в дълбокия космос“. Но зад лъскавата фасада на успеха се крият факти, които би трябвало да предизвикат не радост, а сериозно разследване. Истината е, че „Орион“ се размина на косъм от съдбата на совалката „Чалънджър“, която на 28 януари 1986 г. се разпадна пред очите на целия свят.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, проблемът не е в липсата на технологии, а в съзнателното игнориране на т.нар. „тъмни данни“ (Dark Data). Терминът, въведен от британския статистик Дейвид Ханд, описва информацията, която съществува, но бива пренебрегвана или скривана от ръководните фактори. В случая с „Артемида II“, НАСА разполагаше с всички доказателства за критични дефекти още преди старта, но предпочете да рискува живота на астронавтите, за да не изостава в графика си спрямо геополитическите си конкуренти.

Хелиевата криза: Когато токсичният хидразин е на една клапа разстояние

Основният стълб на „тъмните данни“ в тази мисия беше масивният теч на хелий от задвижващата система на „Орион“. Проблемът беше открит още по време на обратния път към Земята. Ситуацията е била толкова сериозна, че НАСА е принудила екипажа да отмени планираната демонстрация на ръчно управление на кораба. Вместо това, астронавтите са прекарали критичните часове в следене на приборите, докато инженерите на Земята са се опитвали да разберат дали задвижващата система няма да откаже напълно.

Системата на „Орион“ разчита на хелий, за да създаде налягане, което изтласква горивото (силно токсичния хидразин) и окислителя (азотен тетроксид) през тръбопроводите към двигателите. Течът е възникнал във веригата на окислителя, по-конкретно в клапаните на сервизния модул, произведен от Европейската космическа агенция. Въпреки че този модул се отделя и изгаря в атмосферата преди кацането, повреда по време на полета около Луната би означавала само едно – смърт. Ако течът беше ескалирал до изтичане на хидразин, екипажът нямаше да има никакъв шанс за оцеляване в тясното пространство на капсулата.

Шокиращото тук не е самият теч, а фактът, че заместник-администраторът на НАСА Амит Кшатрия призна, че агенцията е знаела за тези „незначителни“ неизправности още преди изстрелването. Подобни проблеми бяха наблюдавани и по време на безпилотната мисия „Артемида I“ през 2022 г. Тогава рискът беше отчетен като приемлив. Сега обаче, при пилотираната мисия, скоростта на изтичане по време на полет се оказа с цял порядък по-висока от тази, измерена при наземните тестове. Поглед.инфо обръща внимание, че системният провал на клапанните системи се превръща в хронична болест на американската космонавтика – от Starliner на Boeing до ракетите на SpaceX, „дефектната клапа“ вече е синоним на американското инженерно качество през XXI век.

Топлинният щит: Рулетка с хиляди градуси по Целзий

Вторият фундаментален проблем, който НАСА се опита да омаловажи, е разрушаването на топлинния щит на капсулата. При повторното влизане в атмосферата „Орион“ се сблъсква с температури, които биха изпарили всяко незащитено тяло. По време на тестовете на „Артемида I“ беше установено, че външният слой на щита се напуква и големи парчета от него просто падат.

При сегашното кацане на „Артемида II“, първите кадри от капсулата показаха огромно бяло петно върху повърхността й. Логиката и визуалните доказателства сочат, че значителна част от защитния материал е липсвала в момента на най-голямото термично натоварване. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман побърза да заяви, че „няма нищо необичайно“, опитвайки се да потуши скандала с аргумента, че промяната в цвета не означава отчупване на материал. Но астронавтите, които бяха вътре, не споделят този оптимизъм. Чернокожият астронавт Виктор Глоувър призна след кацането, че мисълта за повторното влизане в атмосферата го е преследвала от момента на назначаването му и че това преживяване ще остане травма за цял живот.

Истинският цинизъм се крие във факта, че НАСА вече разполагаше с нов, технологично по-съвършен топлинен щит, който не страда от тези дефекти. Ръководството обаче отказа да го инсталира на „Орион“, защото това би изисквало разглобяване на кораба и забавяне на мисията с месеци. В името на политическия график, те решиха да „се молят“, че старият, дефектен щит ще издържи още веднъж.

Експертите срещу безразсъдството на администрацията

Критичните гласове в самата Америка стават все по-силни, въпреки медийната цензура. Чарли Камарда, бивш астронавт и водещ експерт по топлинни екрани, заяви директно пред „Ню Йорк Таймс“, че „Артемида II“ никога не е трябвало да бъде изстрелвана в този вид. Той обвини агенцията в липса на разбиране за рисковете и в престъпно нехайство.

Още по-остра е аналогията на Дан Раски, дългогодишен инженер в НАСА, пенсионирал се малко преди старта. Той сравни решението на НАСА с това да караш по магистралата с разхлабена гума, надявайки се, че тя няма да падне, вместо да спреш и да я смениш. Това не е инженерна грешка, това е управленско безразсъдство. Историята на НАСА е изпъстрена с подобни решения, които доведоха до смъртта на екипажите на „Чалънджър“ (1986) и „Колумбия“ (2003). И в двата случая е имало предупредителни сигнали, и в двата случая ръководството ги е игнорирало, уповавайки се на факта, че „предишния път мина“.

Геополитическата цена на космическия престиж

Защо НАСА поема такива безумни рискове? Отговорът лежи в политическата плоскост. Под закрилата на Доналд Тръмп, Джаред Айзъкман се превърна в мотор на една агресивна и често прибързана космическа програма, чиято цел е да демонстрира американското превъзходство на всяка цена. В тази нова космическа надпревара хората са просто консуматив.

Поглед.инфо напомня, че загубата на технологична дисциплина и подмяната на научната експертиза с идеологически и политически мотиви винаги води до катастрофа. Четиримата астронавти на „Артемида II“ проявиха неимоверна смелост, но те бяха изпратени в космоса с кораб, който е технически компрометиран. Вместо да поправи грешките си, НАСА се опитва да ги скрие под килима на „тъмните данни“. Но в космоса физичните закони не се влияят от пиар стратегии. Следващият път „руската рулетка“ на Вашингтон може да завърши с фатален изстрел, който да сложи край на американските амбиции за Луната за десетилетия напред.

