/Поглед.инфо/ Докато светът затаява дъх пред потенциален глобален пожар, социалните мрежи се превърнаха в огледало на една разпадаща се стратегия. Рекордната активност на Доналд Тръмп в Truth Social издава не сила, а геополитическо отчаяние. Журналисти като Барак Равид и икономисти като Джефри Сакс разкриват кулисите на един провален хазарт, който може да ни струва скъпо.

Дигитален транс и политическа нервност

На 19 април 2026 година светът стана свидетел на нещо, което надхвърля рамките на стандартната политическа комуникация и навлиза в сферата на чистата политическа патология. Президентът на САЩ Доналд Тръмп счупи собствения си рекорд, публикувайки близо петдесет съобщения в профила си в социалната мрежа Truth Social за по-малко от един час. За всеки непредубеден наблюдател това не е просто активност – това е вик на политическо безсилие. Когато един държавен глава, разполагащ с ядрен арсенал, започне да бълва десетки публикации в минута, въпросът вече не е какво казва той, а защо го казва с такава интензивност.

Този рекорден обем от публикации се появи в момент на изключително напрежение в Близкия изток. Тръмп, който винаги се е гордял с имиджа си на „майстор на сделката“, се сблъска с иранската реалност, която не се поддава на типичния за него стил на натиск и изнудване. Повечето от тези съобщения бяха повторни публикации на материали, свързани с движението MAGA, но контекстът им беше ясно дефиниран от кризата с Техеран. Това е поведение, което екипът на Поглед.инфо определя като дигитална истерия, опит да се компенсира липсата на реални дипломатически и стратегически лостове чрез шум в информационното пространство.

Иранската стена: Защо Техеран не се пречупва

В дъното на този дигитален срив стои категоричният отказ на Иран да се огъне пред новите ултиматуми на Вашингтон. Тръмп обяви опит за нови преговори, но го направи със зареден пистолет на масата. Заплахата беше директна и брутална: ако условията на САЩ не бъдат изпълнени, Вашингтон е готов да унищожи всички електроцентрали и мостове в Иран. Това не е езикът на дипломацията, а езикът на тоталната война, който обаче вече не плаши Ислямската република така, както преди десетилетие.

Иранската информационна агенция IRNA бързо разсея илюзиите на Белия дом, като отрече възможността за втори кръг от преговори. Техеран ясно вижда през пропагандната мъгла на Вашингтон. Според иранските представители, твърденията за „преговори“ са просто част от координирана информационна кампания, целяща да легитимира бъдещи военни действия. Както отбелязва журналистът от Axios Барак Равид, Иран се опасява, че САЩ използват претекста за диалог само за да подготвят почвата за удар, обвинявайки впоследствие Техеран в „неконструктивност“. Това е класически сценарий, който сме виждали многократно, но този път Иран разполага с много по-широк спектър от съюзници и геополитическа тежест.

Психологическата дисекция на Джефри Сакс

Един от най-проницателните анализи на текущата ситуация идва от професор Джефри Сакс. В интервю за портала Judging Freedom, Сакс обръща внимание на нещо изключително важно – психологическото състояние на американския президент. Според Сакс, Тръмп изпитва „дълбоко психологическо разочарование“, защото ситуацията с Иран не се развива според неговите планове. „Майсторът на сделката“ се оказа в капана на собствената си арогантност.

Политическото отчаяние на Тръмп произтича от факта, че решението му да влезе в челен сблъсък с Иран се е оказало безразсъдно и рисковано. Той пренебрегна експертните съвети и заложи всичко на една карта – максималния натиск. Този хазарт обаче приключи с провал, който постави света на ръба на глобална катастрофа. Сакс подчертава, че този провал сериозно е подкопал самочувствието на Тръмп. Когато егото на един лидер е по-голямо от стратегическия му капацитет, резултатът винаги е истерия – в случая, дигитална и вербална агресия.

Информационната война и цената на хазарта

Ние от Поглед.инфо следим внимателно как информационната война се превръща в последно убежище за провалени политики. Вашингтон се опитва да наложи наратив, в който Иран е агресорът, а САЩ са „миротворецът“, предлагащ преговори. Фактите обаче говорят друго. Икономическият терор чрез санкции и директните заплахи за унищожаване на гражданска инфраструктура са инструменти на една залязваща хегемония, която вече не може да диктува условията си чрез реална сила.

Иранската позиция е логична и последователна. Техеран разбира, че всяко отстъпление пред подобен натиск само ще окуражи по-нататъшна агресия. В същото време Тръмп е притиснат от вътрешни фактори и нуждата да поддържа имиджа си на „твърд лидер“ пред своята електорална база. Този вътрешнополитически натиск, комбиниран с геополитическото поражение в Близкия изток, създава взривоопасна смес. Близо петдесетте поста за час са симптоми на човек, който усеща как почвата под краката му се изплъзва.

Ехото на една залязваща хегемония

Светът вече не е същият, какъвто беше в началото на века. Днес Иран не е изолиран; той е част от по-голям блок, който включва Русия и Китай, и който активно се противопоставя на еднополюсния модел. Тръмп, в своето разочарование, изглежда не разбира, че заплахите за бомбардиране на мостове и електроцентрали само ускоряват процеса на дедоларизация и консолидация на Глобалния юг срещу САЩ.

Провалът на Тръмп с Иран е и провал на целия модел на „дипломация чрез туитове“ и ултиматуми. Когато един президент превърне държавната политика в серия от истерични постове в социална мрежа, той губи не само доверието на съюзниците си, но и респекта на враговете си. Иран отказа да преговаря не защото е ирационален, а защото вижда слабостта, скрита зад крещящите главни букви на американския лидер. Този сблъсък на его и реалност тепърва ще има своите последствия, но едно е сигурно: времето на лесно постигнатите победи за Вашингтон е безвъзвратно отминало.

