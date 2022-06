/Поглед.инфо/ Американците засега все още не могат да компенсират произтичащите от това стратегически уязвимости

В първите дни на юни 2022 г. имаше много ясни сигнали, изразяващи изключителната загриженост на Съединените щати по въпросите на стратегическата стабилност. Така на 2 юни профилният асистент на държавния секретар Малори Стюарт по време на годишната среща на Асоциацията за контрол на въоръженията във Вашингтон каза:

„Искаме да запазим ограниченията за руските системи, които са предвидени в новия START, след 2026 г. Искаме да има ограничения за новите видове системи, които Русия разработва." Според Стюарт новото споразумение трябва да вземе предвид не само МБР, но и такива с по-малък обсег, тъй като Русия „е по-вероятно... да използва такива оръжия в конфликт“. Отново "Хайли лайкли".

Тази мъдра жена засегна и темата за санкциите. Според нея санкциите трябва да помогнат "за провеждане на добросъвестен диалог". Значи смятат себе си за честни? Всъщност съвестта им отдавна е в списъците на „геройски загиналите“.

Като цяло американската страна изведнъж си спомни за Договора СНВ (START) - 3. Пълното заглавие на този документ е: „Договор между Съединените американски щати и Руската федерация за мерките за по-нататъшно намаляване и ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения, СТАРТ III“(на англ. Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START).

Споразумението беше подписано от президентите Дмитрий Медведев и Барак Обама на 8 април 2010 г. в Прага. Той е влязъл в сила на 5 февруари 2011 г. Имаше промяна в Договора START-I (изтекъл през декември 2009 г.) и Договора за намаляване на стратегическите настъпателни потенциали (изтекъл на 24 май 2002 г.). Договорът START-3 е разработен за 10 години с възможност за удължаване по взаимно съгласие на страните за пет години.

На 27 януари 2021 г. Държавната дума и Съветът на федерацията ратифицираха споразумението между Русия и САЩ за удължаване на СНВ до 5 февруари 2026 г. Руският президент Владимир Путин два дни по-късно (29 януари) подписа закона за удължаване на Договора. Имайте предвид, че съответните споразумения, одобрения и подписвания се състояха точно преди края на новия START. И двете страни се отнасяха много внимателно към споразумението. Така е правилно.

По-специално споразумението предполагаше, че всяка от страните ще намали разположените ядрени бойни глави до 1550 единици; МБР, балистични ракети за изстрелване от подводници и тежки бомбардировачи до 700 единици. По някое време бяха достигнати нивата на въоръжение, определени от договора. Установен е известен паритет в стратегическите настъпателни оръжия. Но, както винаги, имаше неуточнени ситуации и паритет беше постигнат само между Русия и Съединените щати.

Почти веднага след сключването на договора британците обявиха намерението си да увеличат размера на своя ядрен арсенал. Умен ход, господа. Отново удължаването на Договора се случи преди планираната агресия на режима в Киев срещу републиките на Донбас.

Но не всичко е толкова тъжно. На сцената се появи споменатата вече хиперзвукова противокорабна крилата ракета "Циркон" с морско базиране. Според източник от военно-промишления ни комплекс „изстрелването на „Циркон“ на максималния му обхват е завършило успешно цикъла на държавните изпитания на ракетата от надводен носител“.

Руското министерство на отбраната обясни в съобщението си: „Фрегата проект 22350 „Адмирал на флота на Съветския съюз“ Горшков изстреля ракета „Циркон“ от Баренцово море по морска цел в Бяло море на разстояние около 1000 км. Според обективни контролни данни, ракетата е поразила успешно морската цел, полетът отговаря на посочените параметри“.

Тук отново е необходимо да се изясни един момент. По-рано беше съобщено за полетите на "Цирконии" на разстояние около 500 км. Сега стана ясно, че реалният му обхват на полета е точно два пъти по-голям. Много добър резултат.

Каква е новата тъжна новина за Кошчей? Всички негови крайцери, разрушители и фрегати, оборудвани със система за противоракетна отбрана Aegis, могат да бъдат бракувани. Или да ги използват като мишени на полигоните. Но те не са основните мишени тук. Главните цели са самолетоносачите, въпреки че Цирконите успешно работят и по наземни цели.

Ако по-рано американците можеха да разчитат на корабите за противоракетна отбрана на ВМС, включително и тези, разположени край нашите брегове, сега до голяма степен може да се разчита само на кораби за противоракетна отбрана, разположени в близост до техните индиански брегове. При условие, че не са "получили" ракети от нашите подводници. Оказва се, че сухопътните и морските компоненти на американската система за противоракетна отбрана се оказаха безсилни срещу руския хиперзвук. Е, те бяха предупредени.

Предполага се, че логиката на протичащите събития все пак принуди Съединените щати да признаят провала на своята стратегическа уязвимост.

През последните няколко седмици се наблюдава леко намаляване на агресивността на антируската реторика. В големите западни медии се появиха статии с подобни оценки – по-нататъшната ескалация на конфликта може да доведе до война между НАТО и Русия, при това под НАТО се подразбира преди всичко САЩ; Украинската победа е нереалистична; страните трябва да се споразумеят; Украйна ще трябва да се откаже от част от територията; в антируската политика британците поемат водеща роля.

Това включва и видеоконферентната реч на бившия държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър на Световния икономически форум в Давос (22-26 май, Швейцария). Той заяви, че „страните трябва да се включат в мирните преговори през следващите два месеца... Западът трябва да спре да се опитва да постигне военно поражение на Русия в Украйна, а последната да направи териториални отстъпки“.

Изпълнението му обаче не се превърна в мейнстрийм. Съобщава се, че значителна част от присъстващите са били по-възприемчиви към призива на стар финансов спекулант и самохвалко Джордж Сорос, който, за да запази „нашата” цивилизация, призова „да победим Путин възможно най-скоро”.

Но това все още са думи, които могат да бъдат приписани на усилията да се „напомпа“ ситуацията, за да се определи реакцията на третата страна. Което, между другото, веднага беше демонстрирано от гражданина Зеленски, който отприщи яростни критики срещу Кисинджър.

А ето и думите, както изглежда, на по-отговорни и загрижени военни "другари". Командирът на Северното командване на САЩ (USNORTHCOM) и Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) четиризвездният генерал Глен Ванхерке направи нова оценка на повишената заплаха за стратегическата сигурност на САЩ в речта си пред Конгреса.

Той каза, че Русия и Китай са ускорили разполагането на оръжия, които заплашват Съединените щати. Той смята Русия за "главната военна заплаха". Генералът беше загрижен за хиперзвукови оръжия, новите МБР, подводниците от клас Ясен и крилатите ракети с голям обсег.

Според него в такива условия е необходимо решаването на „най-динамичния и стратегически сложен набор от задачи в историята“. В същото време „способността за изпълнение на мисиите, възложени на USNORTHCOM и NORAD е отслабнала и продължава да отслабва“. Кощей е нервен, влошава се. Върхът на ценната игла вече е между пръстите на Иван.

Малко връщане към миналото. Договорът СТАРТ не отчита следното важно обстоятелство: противопоставящият ни се военно-политически блок на НАТО включва три държави, притежаващи ядрено оръжие. Нека оставим САЩ на мира засега. Нека си спомним ядрените бойни глави на Великобритания и бойните глави на Франция.

Може, разбира се, да се спекулира, както направи бившият президент на САЩ Тръмп, че ограниченията на американския арсенал трябва да бъдат свързани с броя на бойните глави на Русия и Китай. Китай, между другото, тогава отговори - намалете вашите, тоест американски, бойни глави /блокове/ до нашите, тоест китайските, до 350, тогава ще говорим. Американците бяха „отнесени от вихъра.“

Само една точка – ние (все още?) не сме част от военен блок с Китай. Но съюзниците от НАТО достатъчно ни късат нервите. Трябва да изхождаме от най-лошото - в този случай те ще използват оръжията си срещу нас. Друг вариант не се вижда.

Следователно трябва да се оттеглим от Договора START-3, поне по отношение на броя на разгърнатите бойни глави. Сега те трябва да бъдат изчислени по следната формула: американски бойни глави (приблизително, и евентуално минимум, 1400) плюс британските блокове (260) плюс френските глави (290) са равни на 1950. Това е само за междуконтиненталните ракети. И отново, ако вярвате на статистиката от другата страна. А има и още боеприпаси, които не са взети предвид от Договора, /съхранявани в складовете/, така нареченият „ответен потенциал“.

Освен това същата Франция разполага с ядрени крилати ракети за петдесет самолета - носители. Всичко това, можете да сте сигурни, в този случай ще лети изключително до нас. Те ще се ръководят от доктрините на НАТО. Не от израелските, нито индийски, нито китайски. Може би дори не пакистанските.

Отделен въпрос за ядрените оръжия във Великобритания. Въпреки опасенията на Русия, че Съединените щати и Великобритания, като съюзници, са надхвърлили ограниченията на СТАРТ в количествен размер, Държавният департамент на САЩ отхвърли твърденията, позовавайки се на „независимия характер на британския ядрен потенциал“. По някаква причина се съгласихме и искът беше оттеглен. Чудя се защо?

Някои технически и организационни подробности. Британски ядрени бойни глави, всъщност американски, са инсталирани на ICBM Trident-2, закупени от САЩ. От своя страна Tridents са инсталирани на британски ПЛАРБ от клас Vanguard, направени като копия на американските подводници от съответния тип. Тоест там няма нищо британско.

Наред с това върховният орган на управление на НАТО е Северноатлантическият съвет, на който като комитет е подчинена Групата за ядрено планиране (ГЯП, NPG). Задачите на ГЯП са да решава въпроси от ядрената политика на НАТО. Председател на групата е главния секретар на блока. В работата й участват министри на отбраната и постоянни представители на участващите страни, с изключение на представители на Франция. Подчинените комитети на ГЯП са Групата на високо ниво (NSG/HLG) и Групата на персонала на NSG, също без френско участие. Групата NSG/HLG има председател само от САЩ.

Сега си струва да помислим колко независими наистина са британците от САЩ по въпросите на планирането/използването на ядрени оръжия. Отговорът е само един – те са 100% зависими. И те ще го използват изключително в съответствие с плановете на американското командване.

Защо, за бога, да не вземем предвид „британския“ арсенал? Да кажем, че можете да си затворите очите за френския. Но какво да кажем за британците? Така се оказва, че имаме директен път до изхода от START-3. Това е особено актуално във връзка със ситуацията около Украйна.

Оценката на случващото се показва, че на всички фронтове се води необявена война срещу Русия. Наскоро директорът на Националната агенция за сигурност (АНБ), който е и командир на киберкомандването на САЩ и ръководител на Централната служба за сигурност (CSS), генерал Пол Накасоне, в интервю за Sky News каза, че Американските разузнавателни агенции провеждаха офанзивни кибероперации срещу Русия.

Според него агенти на НСА действат в 16 държави, на които САЩ предават разузнавателна информация, включително информация, свързана с Русия. Една от кибероперациите е извършена в Украйна. Тя продължи около три месеца и беше завършена малко преди началото на нашата СВО.

За информация: Централната служба за сигурност (англ. Central Security Service, CSS) е подчинена на Министерството на отбраната на САЩ и се занимава с електронно разузнаване, взаимодействайки, включително с NSA и Cryptographic Service (SCE) на въоръжените сили на САЩ.

CSS си сътрудничи и със специалната служба за събиране (SCS) на САЩ и там вече е близо до съответните звена на ЦРУ. Именно SCS подслушва мобилния телефон на тогава още действащият германски канцлер Ангела Меркел. Ето как всичко е здраво обвързано. И тук вече не е до шеикалкавене. Трябва да се действа твърдо. Включително и по отношение на постигнатите по-рано, както изглеждаше непоклатими, споразумения.

Засега може да се каже, че потенциалният враг започва да се изнервя, преоценявайки надолу своите отбранителни способности. Причината за отслабването са увеличените способности на руските въоръжени сили. Същите американци все още не могат да ги надминат. Сега те работят усилено върху собствените си хиперзвукови оръжия, въпреки че все още не са постигнали впечатляващи резултати. Може би въз основа на идеята все пак да ги получат, те забавят разрешаването на украинската криза.

Невъзможно е еднозначно да се разбере какво всъщност движи ръководството на Съединените щати. Но никой не може да попречи на анализа на проблема.

Сега е установено, че сигурността на САЩ на стратегическо ниво е значително намалена. Русия в момента е в много изгодна позиция. Американците не могат да променят ситуацията. Затова в близко бъдеще трябва да очакваме опити от другата страна да покани руските представители на масата за преговори.

Но тук възниква един въпрос. Има ли смисъл да вървим към Запада по време на тези преговори? Като се има предвид сегашното и дори предишното влошаване на отношенията, това не може да се направи нито сега, нито някога в бъдеще. Историята безкрайно учи – след като вървим към тях, ако не ни седнат на врата, те поне ще ни плюят в гърба. Припомнете си поне историята на обединението на ГДР и ФРГ. Къде е благодарността? Шолц само се присмива на формулировката „геноцид на рускоговорящите“. Какво да говорим с такива фигури? Уморих се да виждам как нашето благородство се възприема като слабост.

От друга страна, съгласявайки се на преговори, Русия може да издигне искания от ултиматичен характер. Например да се иска пълно премахване на всички санкции като цяло, връщане на международните резерви с поклони и извинения и с плащане на глоба в двоен размер на пропуснатите ползи. В Украйна - нито една, дори оскъдна отстъпка. Като цяло да се действа изключително настъпателно. Който бие с чука, не жали наковалнята.

