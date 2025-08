/Поглед.инфо/ Ще бъде ли уволнен Джером Пауъл?

Както е известно, централната банка на Съединените щати е Федералният резерв, създаден преди 111 години. Според закона за Федералния резерв на САЩ, тя е независима частна институция, която не е подчинена на президента на Съединените щати. И през цялата история на Федералния резерв на САЩ, нито един президент не се е опитвал да постави под въпрос независимия статут на Федералния резерв.

С изключение може би на президента Джон Кенеди. Той обаче не е посегнал пряко на независимостта на Федералния резерв на САЩ, а само се е опитал да ограничи монопола на Федералния резерв върху емитирането на щатския долар. През лятото на 1963 г., съгласно неговия указ, Министерството на финансите на САЩ започва да емитира държавни облигации, обезпечени с държавния сребърен резерв.

Изследователите на историята на убийството на Джон Кенеди, което се състоя в Далас на 22 ноември 1963 г., не изключват, че подобно посегателство върху монопола на Федералния резерв на САЩ е било една от причините за убийството на 35-ия президент на Съединените щати.

Вероятно никой американски президент от създаването на Федералния резерв не е бил толкова „придирчив“ към лидерите на тази организация, колкото Доналд Тръмп. Както по време на първия си престой в Белия дом (2017-2021), така и сега, след завръщането си в Белия дом през 2025 г. Тръмп поиска и продължава да иска основното - намаляване на основния лихвен процент.

Първо, подобно намаление, според него, допринася за по-динамично развитие на американската икономика. Второ , намаляването на основния лихвен процент позволява намаляване на бюджетните разходи за обслужване на държавния дълг на САЩ (лихвени плащания). Когато Тръмп за първи път дойде в Белия дом, държавният дълг на САЩ беше 19,8 трилиона долара. Сега той е достигнал 37 трилиона долара.

През 2017 г. бюджетните разходи за обслужване на държавния дълг на САЩ възлизаха на 263 милиарда долара, като тази година тези разходи за първи път ще надхвърлят 1 трилион долара. Така те ще се превърнат в най-голямото перо от бюджетните разходи, изпреварвайки дори разходите за отбрана.

В началото Тръмп се опита да намали ключовия лихвен процент от ръководителя на Федералния резерв на САЩ Джанет Йелън. Но без резултат. Въпреки заплахите от 45-ия президент, че ще уволни дамата, тя успешно заемаше този пост до 2018 г. Благодарение на усилията на Тръмп, на нейно място беше назначен Джером Пауъл, който се смяташе за лоялен на президента служител. Още в първия си мандат като президент обаче, Тръмп беше разочарован от Джером Пауъл, който отказа да се вслуша в молбите на президента. И когото Тръмп също заплаши да уволни.

Тръмп се завърна в Белия дом, а Джером Пауъл продължи да седи на стола на председателя на Съвета на управителите на Федералния резерв на САЩ. Отново започнаха да се чуват искания и заплахи от Тръмп. Но Джером Пауъл се оказа имунизиран срещу тях. Мандатът на Пауъл като ръководител на Федералния резерв на САЩ е до май 2026 г. Мнозина се чудят: ще издържи ли Джером Пауъл на стола си като председател или Тръмп ще успее да го уволни предсрочно.

В допълнение към въпроса за ключовия лихвен процент, има и някои други проблеми, свързани с Федералния резерв, които тревожат Тръмп. По-специално, той беше много негативно настроен относно плановете на Федералния резерв на САЩ да въведе цифрова валута на централната банка (CBDC) - цифров долар.

През януари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед, забраняваща на федералните агенции да създават, емитират или популяризират цифрова валута на централната банка (CBDC) в САЩ или в чужбина. По този въпрос Джером Пауъл не спори с 47-ия президент и заяви, че докато заема поста на ръководител на Фед, няма да разработва цифров долар.

За да се гарантира напълно, че Америка ще живее без цифров долар (което Тръмп нарича посегателство върху правата и свободите на американските граждани), в Конгреса на САЩ се промотира Законът против CBDC. Той забранява емитирането или тестването на цифров долар без одобрението на Конгреса. През юли тази година Законът против CBDC беше приет от долната камара на Конгреса. Очаква се следващия месец той да бъде приет от Сената и подписан от президента.

Но Джером Пауъл е категоричен относно основния лихвен процент. Тръмп вече няколко пъти поиска от ръководителя на Фед да намали лихвения процент с три процентни пункта и да го направи само малко над 1%. Намаляването на основния лихвен процент само с един процентен пункт, както заяви Тръмп, осигурява бюджетни икономии от 360 милиарда долара годишно. А три процентни пункта са повече от един трилион долара! А това е около половината от средния дефицит на федералния бюджет през последните години!

На поляната пред Белия дом сутринта на 11 юли Тръмп отново отправи остри нападки към шефа на Федералния резерв: „Мисля, че той върши ужасна работа“, каза той. „Мисля, че лихвените проценти трябва да бъдат с 3 пункта по-ниски. Той струва много пари на страната ни .“ Тръмп добави, че Америка трябва да бъде лидер на световната икономика, но заради Пауъл това не е така.

Следващото заседание на Федералния резерв на САЩ относно ключовия лихвен процент е насрочено за 29-30 юли. Ден преди това, на 28 юли, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Федералния резерв да намали лихвените проценти, като аргументира, че подобна стъпка би помогнала за укрепване на американската икономика. „Мисля, че той трябва да го направи“, каза Тръмп. Мнозина са уверени, че призивът на Тръмп към Джером Пауъл отново ще бъде игнориран и че Федералният резерв ще запази лихвения процент по федералните фондове на ниво 4,25-4,5% годишно, където е от декември 2024 г.

През юли тази година САЩ приеха закон, наречен GENIUS Act. Пълното му наименование е Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) . Той определя правилата за създаването и използването на стейбълкойни – криптовалути, обвързани с долара. САЩ вече имат такива доларови стейбълкойни, повечето от които бяха пуснати през 2018 г. Те са обезпечени с долари в банкови сметки или краткосрочни американски държавни ценни книжа в съотношение 1:1.

Най-важният от тях е USDT (USD Tether). Други доларови стейбълкойни : USDC (USD Coin); BUSD (Binance USD); USDP (Pax Dollar); TUSD (True USD).

Към 29 юли 2025 г., според The Motley Fool , пазарната капитализация на двата основни стейбълкойна, обвързани с щатския долар: USDT - 164 милиарда долара и USDC - 64 милиарда долара. Общата капитализация на всички доларови стейбълкойни се оценява на приблизително 250 милиарда долара. Между другото, доларовите стейбълкойни представляват повече от 90% от общата капитализация на всички емитирани стейбълкойни в света (останалите са обвързани със злато и различни борсови стоки).

Някои експерти смятат, че стимулирането на емитирането и използването на доларови стейбълкойни с помощта на Закона GENIUS има дългосрочна цел: създаването на нова валутна алтернатива на официалния щатски долар. Те казват, че това е стратегически план на Тръмп и неговия екип: да отслабят ролята на Федералния резерв на САЩ във финансовия свят на Америка.

Емисията на доларови стейбълкойни, според Закона GENIUS , трябва да се извършва от специални организации, получили лицензи от американските финансови регулатори. Такива организации могат да бъдат банки, дъщерни дружества на банки, компании.

Ако в момента емисията на стейбълкойни се извършва под обезпечението на долари и доларови облигации в съотношение 1:1, то в бъдеще, както предполагат експертите, ще бъде разрешено емитирането на две, три или дори десет единици стейбълкойни за всеки долар обезпечение. Емисията ще бъде с частично обезпечение, което ще позволи масата на новата цифрова валута да се увеличава с ускорени темпове.

А в бъдеще обемът на доларовите токени може да се изравни с масата на долара, създадена от Федералния резерв. А след това и да я надхвърли. Преходът към нова валута, която вече няма да бъде под контрола на Федералния резерв, ще се случи незабелязано.

Вярно е, че е голям въпрос дали новата валута ще бъде контролирана от държавата (включително от президента на САЩ). Формално, да, тя трябва да бъде контролирана. В крайна сметка, държавните финансови регулатори трябва да лицензират организациите, които ще емитират доларови стейбълкойни. Но лицензирането не предполага регулиране на обема на емисията и условията за предоставяне на доларови стейбълкойни на потребителите.

И може да се окаже, както се казва в известната поговорка: „Искахме да стане най-доброто, но се получи както винаги“. Тоест, Федералният резерв на САЩ с неговия долар беше отслабен (или дори унищожен) и те не успяха да създадат алтернативен център за управление на паричната система на САЩ.

Някои експерти оценяват Закона GENIUS като първа стъпка към създаването на нова финансова система на САЩ, докато други го виждат като стъпка към финансов хаос и колапс на Америка. Сенатор Елизабет Уорън вече изрази опасенията си относно Закона GENIUS. Законът е приет в интерес на крипто индустрията, а не на Америка.

Тя също така не вярва, че емитирането на доларови стейбълкойни ще бъде напълно подкрепено. Законът представлява заплаха за финансовата стабилност на САЩ и може да доведе до използване на стейбълкойни от чуждестранни инвеститори или за спекулативна търговия без необходимите бариери за защита на обикновените потребители и др.

Това, което написах обаче, е само кратко обобщение на предположенията на американски и чуждестранни експерти, които се опитват да разгадаят намерението на Закона GENIUS и да оценят рисковете от него. Президентът Доналд Тръмп не е направил никакви коментари относно този закон. Може би 47-ият президент не се опитва да подкопае монопола на Федералния резерв на САЩ със Закона GENIUS . И всичко това са празни спекулации от страна на някои експерти.

Но тактическите маневри на Тръмп, насочени към установяване на контрол над Федералния резерв, продължават и са видими с просто око. Наскоро, както съобщи Bloomberg, поддръжниците на Тръмп поискаха да се започне разследване срещу ръководителя на Федералния резерв във връзка с признаци на злоупотреба.

Става дума за финансирането на проекта за реконструкция на централния офис на Федералния резерв във Вашингтон. Първоначално цената на ремонта на централата на Федералния резерв се оценяваше на 1,9 милиарда долара, но по-късно тя се увеличи до 2,5 милиарда долара. Имаше подозрение, че приблизително 600 милиона долара са отишли „наляво“.

За да разберем мащаба на проекта, можем да направим следното сравнение. Строежът на комплекса на Пентагона през 1943 г. струва на хазната 83 милиона долара - около 1,5 милиарда долара в днешни пари. New York Post нарече мраморната крепост на Фед „Версайският дворец“, само че е по-скъп.

Джером Пауъл и колегите му от Федералния резерв се опитаха да се оправдаят: те казват, че проектът „не е финансиран от данъкоплатците “. Той е финансиран от самия Федерален резерв. Прави впечатление обаче, че от 2022 г. насам Федералният резерв на САЩ, вместо да реализира печалба, отчита загуби всяка година и не превежда нищо във федералния бюджет.

А критиците на Джером Пауъл и Федералния резерв отбелязват, че бюджетът не е получавал никакви пари от Федералния резерв, защото американската централна банка има куп подобни съмнителни и скъпи проекти. Още една причина да се проведе задълбочен одит на Федералния резерв.

Следващата новина, свързана с отношенията между Тръмп и Пауъл, беше много резонансна. На 16 юли, на среща с републиканците от Камарата на представителите в Овалния кабинет, президентът размаха копие от проект на писмо за уволнението на Джером Пауъл. Медиите отбелязаха, че проектът на писмо за уволнението на г-н Пауъл е бил даден на президента ден преди тази среща от Уилям Дж. Пулт, директор на Федералната агенция за жилищно финансиране.

Г-н Тръмп попита законодателите дали трябва да уволни г-н Пауъл, но каза, че няма непосредствени планове да го направи. „Обсъдих идеята да го уволня. Казах: „Какво мислите?“ Почти всички се съгласиха“, каза г-н Тръмп, добавяйки: „Но аз съм по-консервативен.“

Някои смятаха, че това е поредното изпълнение на 47-ия президент. А други го видяха като репетиция за официалното решение на президента да отстрани Пауъл от поста. По-късно, на 16 юли, когато беше попитан дали би изключил уволнението на председателя на Федералния резерв, Тръмп отговори:

„Не бих изключил нищо, но мисля, че е много малко вероятно, освен ако не се наложи да си тръгне заради измама .“ След това президентът посочи реформата на Федералния резерв, казвайки: „Искам да кажа, че вероятно има измама, свързана с реформата за 2,5 милиарда долара.“

Американските медии коментираха подобна новина по следния начин: Тръмп, с намеците си за евентуално уволнение, просто троли Пауъл, настоявайки той да намали основния лихвен процент на срещата на Фед на 30 юли. Анна Паулина Луна, член на долната камара на Конгреса на САЩ от Флорида, която присъстваше на срещата в Белия дом, публикува в социалната мрежа X: „Джером Пауъл ще бъде уволнен. Уволнението е неизбежно.“ А Анна Луна заяви пред журналисти: „Топката е в двора на Джером. Така че, Джером, ако не намалиш лихвените проценти, си уволнен.“

Послепис: Току-що получих новини от САЩ. След двудневна среща на 29-30 юли, Федералният резерв на САЩ остави лихвения процент непроменен, т.е. на 4,25-4,5% годишно. Това е петият пореден път, в който Федералният резерв взема подобно решение, въпреки молбите и дори заплахите на 47-ия президент на САЩ.

Чудя се как ще реагира Доналд Тръмп на това? Ще се сбъдне ли прогнозата на Ана Луна и ще бъде ли уволнен ръководителят на американската централна банка Джером Пауъл?