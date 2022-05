/Поглед.инфо/ В Деня на победата на СССР над фашизма на 9 май Байдън подписа „Закона за ленд-лиз в защита на демокрацията в Украйна от 2022 г.“

По-старото поколение от нашите хора започнаха да забравят какво е ленд-лиз. А младите хора изобщо не са чували такава дума. Комбинацията от две английски думи: lend (даване на заем) и lease (даване под наем, лизинг) е ключовият термин на „ Акт за насърчаване на отбраната на Съединените щати“, приет от Конгреса на САЩ на 11 март 1941 г. По-често се нарича "Закон за ленд-лиза" ( Lend-Lease Act ). Този акт предвиждаше възможността за прехвърляне от Съединените щати на оръжия, оборудване, гражданско имущество, храни, суровини и енергийни ресурси, лекарства и други стоки на съюзническите държави в борбата им срещу фашистка Германия.

Част от доставките (храна, облекло, лекарства) са предоставени като безвъзмездна помощ. Разходите за доставка на други стоки трябвало да се заплащат на вноски. За да направят това, САЩ биха могли дори да предоставят дългосрочни заеми. И накрая, военното и гражданското имущество, което е било запазено в добро и задоволително състояние, трябвало да бъде върнато на Съединените щати след края на войната. Основните получатели на доставки по Закона за ленд-лизинг са страните от Британската общност на нациите и СССР.

Протоколът за доставките по ленд-лиз в Съветския съюз е подписан на 1 октомври 1941 г. Като цяло СССР получава помощ през 1941-1945 г. за 9,4 милиарда долара, от които 41,15% е военна техника. С транспортните разходи помощта на Съединените щати достигна 11,3 милиарда долара.

Няма съмнение, че доставките по ленд-лизинг улесниха Съветския съюз да води война, но в края на войната Съединените щати представиха на СССР сметка в размер на $2,6 млрд. Съветският съюз не разполагаше с такива пари. Преговорите продължиха дълго, усложнени от факта, че вече ни беше обявена студена война, а след това спряха напълно за дълго време.

И накрая, през 1972 г. е сключено споразумение между САЩ и СССР за процедурата за погасяване на дълговете по ленд-лиза. Съгласно това споразумение СССР се задължава да плати 722 милиона долара до 2001 г., включително лихвите.

След известно време започна ново влошаване на съветско-американските отношения и изплащането на дълга спря. Смята се, че историята с ленд-лиза приключи за нас „само“ половин век след войната, когато през 2006 г. Русия, като наследник на СССР, изплати остатъка от дълга.

И сега, повече от осемдесет години след тогавашния Lend-Lease, Lend-Lease 2.0 излиза на сцената. На 19 януари 2022 г. Джон Корнин , републикански сенатор от Тексас, представи документа „ Закон за ленд-лизинг за отбрана на демокрацията в Украйна от 2022 г. “ (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) за разглеждане от комисията по външни отношения на Сената на САЩ.

Той също така има по-пълно заглавие: „ Закон за предоставяне на президента на разширени правомощията за сключване на споразумения с правителството на Украйна за предоставяне или отдаване под наем на отбранителни средства на това правителство за защита на цивилното население на Украйна от руската военна инвазия и за други цели “ (An Act To provide enhanced authority for the President to enter into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine from Russian military invasion, and for other purposes).

Този закон предвижда украинското правителство да бъде снабдявано с военно и гражданско имущество, различни ресурси, подобно на закона за ленд-лиз по време на Втората световна война. Законът има за цел да опрости бюрократичните процедури за вземане на бързи решения за доставка на оръжия, друго имущество и материални ресурси от САЩ на правителствата на Украйна и източноевропейските страни, в случай че последните бъдат засегнати от нахлуването на Русия в Украйна.

Документът също така посочва, че нахлуване е не само директното преминаване на държавната граница, но и „всяка кибератака срещу критични украински инфраструктурни съоръжения“ ще се счита за „инвазия“ в Украйна от Русия .

В началото редица сенатори имаха съмнения относно уместността на такъв закон. През третата десетдневка на февруари обаче скоростта на движение на документа в горната камара на Конгреса се увеличи значително. На 6 април законопроектът беше единодушно подкрепен от всички сенатори и внесен за разглеждане в долната камара на Конгреса. На 28 април Камарата на представителите одобри законопроекта с мнозинство (417 за, 10 против). И на 9 май Джо Байдън подписа закон за Lend-Lease 2.0.

В навечерието на гласуването на закона в долната камара на Конгреса беше получена информация, че в Щутгарт, в зоната на отговорност на Европейското командване на Съединените щати, е започнал да работи контролен център за доставка на военна помощ за Украйна функция.

Експерти твърдят, че след влизането в сила на закона за ленд-лизинг Украйна ще получи приблизително същите оръжия, както преди, но в големи количества. Оръжията се стичаха в широк поток към Украйна още през март, а доставките продължиха през април. На 15 април Следственият комитет на Русия съобщи, че разполага с данни за доставките на оръжие за Украйна от 25 държави, 21 от които са страни от НАТО. Сред тях САЩ са на първо място.

Ето само част от новините, свързани с американските военни доставки за Украйна.

На 15 март президентът на САЩ Джо Байдън подписа законопроект за финансиране на федералното правителство до края на фискалната 2022 година, в който са включени 13,6 милиарда долара военна и хуманитарна помощ за Украйна и съседните й страни.

На 5 април Байдън подписа указ за допълнителна военна помощ за Украйна в размер на $100 млн. Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен уточни , че в тази помощ ще бъдат включени противотанкови системи.

На 6 април Блинкен каза, че общата военна помощ за Киев след избирането на президента Джо Байдън възлиза на 2,4 милиарда долара, от които повече от 1,7 милиарда долара са от началото на руската специална операция за защита на Донбас.

На 13 април беше съобщено, че Байдън е одобрил допълнителен пакет за военна сигурност за Украйна от $800 млн. Според президента на САЩ новият пакет за подкрепа включва вече предоставени оръжейни системи, както и артилерийски системи, бронетранспортьори и хеликоптери.

На 17 април стана известно, че в Украйна започва да пристига нова военна помощ като част от последния приет пакет за доставка на американско оръжие. За първи път Съединените щати се съгласиха да предоставят на Киев мощни оръжия, включително 11 хеликоптера Ми-17, 18 155 мм гаубици и 300 дрона Switchblade , съгласно съобщението на източник от Белия дом .

На 25 април държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен и американският министър на отбраната Лойд Остин , по време на преговорите с Владимир Зеленски , обявиха, че на страната ще бъде предоставена военна помощ на стойност около 465 милиона долара.

В същия ден, когато Конгресът гласува Lend-Lease 2.0 (28 април), Джо Байдън подписа искане до Конгреса за помощ от 33 милиарда долара за Украйна. 20 милиарда от тях ще бъдат предоставени на страната под формата на военна помощ, останалите пари ще бъдат отпуснати за икономическа и хуманитарна подкрепа.

„Искането на президента за финансиране е това, което смятаме, че е необходимо, за да се гарантира успеха на Украйна през следващите пет месеца на тази война. И имаме всички основания да очакваме, че нашите партньори и съюзници, особено от Г-7, както и много други страни, ще продължат да предоставят съпоставими нива на помощ “, каза американски служител пред Ройтерс , пожелал анонимност .

На 29 април председателят на Държавната дума Вячеслав Володин коментира приемането на американския закон за ленд-лиз за Украйна . Той обърна внимание на икономическите последици от Lend-Lease 2.0: „Мотивите на Съединените щати са ясни: Lend-Lease ще увеличи печалбите на американските военни корпорации няколко пъти. Така беше и по време на Втората световна война. Ленд-лизингът е стоков заем и не е евтин. За всички боеприпаси, храна и оборудване, които ще доставят САЩ, ще плащат много поколения украински граждани. Зеленски вкарва Украйна в дългове“ .

Бившият командир на групата руски войски в Чечения генерал-лейтенант от резерва Константин Пуликовски също обърна внимание на икономическите аспекти на закона за ленд-лизинг: „Доставката на оръжие за Украйна е... бизнес проект! Първо им дайте всичко старо и ненужно. Второ, рестартирайте военно-промишления комплекс в техните страни, за да могат да произвеждат по-нови оръжия и да заменят това, което ще бъде унищожено.

Чарли Ладерман , професор по международна история в Кралския колеж в Лондон , подчертава геополитическото измерение на американското законодателство. Той прави определени паралели между Lend-Lease 1.0 и 2.0: „ За Хитлер законът за Lend-Lease беше равносилен на влизането на САЩ във войната - дори без официално съобщение". И професорът заключава, че действащият закон за ленд-лизинг означава за В. Путин влизане на САЩ във войната – дори и без официално съобщение.

По мнението на Ладерман, сега Западът трябва внимателно да следи реакцията на Русия към Lend-Lease 2.0. Професорът смята, че Вашингтон не може да не разбира последствията от приемането на закона за ленд-лиз 2.0 и умишлено провокира раздуването на конфликта, което е част от стратегията на САЩ.

Правейки правилните паралели между Lend-Lease 1.0 и 2.0, професор Ладерман обаче не посочи тяхната фундаментална разлика. Lend-Lease 1.0 в крайна сметка беше насочен срещу фашизма (предимно немски), а Lend-Lease 2.0 работи в подкрепа на фашизма (украински и не само).

С подписването на „ Закона за ленд-лизинг в защита на демокрацията в Украйна от 2022 г. “, не по някое време, а на Деня на победата, на повърхността се изважда стар пропаганден трик - отъждествяването на фашизма и съветския комунизъм. Drang nach Osten придобива нов облик.

