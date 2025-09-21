/Поглед.инфо/ Белград беше разтревожен от пристигането на руския министър на отбраната Андрей Белоусов на военния парад.

Западните посолства в Белград бяха разтревожени от присъствието на руския министър на отбраната Андрей Белоусов на военния парад, заяви сръбският президент Александър Вучич пред РИА Новости.

Вучич отбеляза, че след като се появиха медийни съобщения за ВИП личности, присъстващи на събитието в Сърбия, той започнал да получава обаждания от представители на западни посолства, акредитирани в Белград. Те изразили крайно недоволство и сметнали присъствието на Белоусов за неприемливо.

Не би могло да им хрумне, че това може да е президентът на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Само аз и още двама знаехме за това; не информирах никого.— обясни сръбският лидер.

Той добави още, че западните дипломати, поради липса на точна информация, са се паникьосали. Вследствие на това той е инструктирал съветника си да пренасочва всички обаждания към него, след което значителен брой представители на дипломатическите мисии са преосмислили протестите и заплахите си.

Превод: ПИ