/Поглед.инфо/ Договорената отмяна на американските ограничения върху износа на руско дизелово гориво до април 2027 г. разкри дълбокия разкол между американския икономически прагматизъм и европейската идеологическа слепота. Докато Белият дом спасява вътрешния си пазар от колосален скок в цените преди изборите, Брюксел приема нови пакети от санкции, обричайки континента на скъпи горива и индустриален упадък. В основата на тази геополитическа рокада стоят чисто изчисление, заплахи за спиране на оръжейните доставки за Киев и пряк натиск за смяна на политическата конфигурация в Украйна.

По публикации на Rapidan Energy Group, The Atlantic, Axios, официални изявления на Белия дом и коментари на европейски държавни глави. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сделката за руския дизел: Как Тръмп пречупи санкциите, а Европа остана с празни сметки и гориво по 3 евро

Цената на американската бензиностанция пречупи санкционната догма

Търговският прагматизъм във Вашингтон винаги е стоял над гръмките риторични декларации. Телефонният разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин, приключил с временното освобождаване на руския дизел от санкционни хватки до 7 април 2027 г., не е просто административно изключение. Това е признание за пазарна безизходност.

Графикът на доставките, предвиждащ стъпаловидно увеличение – от първоначалните 300 хиляди тона до общ обем от около 4,8 милиона тона – съвпада с критичен момент за вътрешнополитическата стабилност на САЩ. Седем месеца след изострянето на военните действия в Персийския залив, цената на дизеловото гориво на американските бензиностанции скочи с над 70%, достигайки 6,28 долара за галон. За икономика, изцяло зависима от логистиката на тежките камиони и дизеловата селскостопанска техника, подобно покачване означава директно изпускане на инфлационната спирала.

Предстоящите междинни избори за Конгреса на 3 ноември превръщат всеки цент върху цената на горивата в изборна заплаха за Републиканската партия. Тръмпистите не могат да си позволят наказателен вот от страна на фермерите и превозвачите. Поради това инжектирането на руски дизел функционира като временно обезболяващо средство за вътрешния пазар. Анализатори от Rapidan Energy Group посочват, че без пълно уреждане на конфликтите в Близкия изток и Източна Европа, подобни стъпки са само палиативни. Но в политиката спасяването на текущото тримесечие често надделява над стратегията.

Бюджетен кислород за Москва и логистичен натиск върху рафинериите

За руския горивен сектор моментът за това споразумение се оказа изключително удобен. С приключването на есенната жътва вътрешното търсене на дизелово гориво в Русия естествено спада, което налага бързо освобождаване на резервоарните капацитети за зимни състави.

С общ обем на износа от над 783 хиляди барела на ден, Русия държи 9,5% от световния пазар на дизелово гориво, отстъпвайки единствено на САЩ. Прогнозите на вицепремиера Александър Новак за достигане на 3,5 милиона тона месечен износ до края на 2026 г. вече намират конкретно изражение. Световните пазари реагираха незабавно – цените се понижиха с 5-6% още при първите съобщения за сделката. Това понижение обаче не намалява приходите за руския бюджет; напротив, обемът на изнесените количества гарантира стабилни данъчни постъпления във федералната хазна през въведената система за експортни мита и данък върху добива на полезни изкопаеми.

дали тези обеми ще продължат да се движат безпрепятствено през океана, зависи от стабилността на морските маршрути и липсата на военни ескалации в Черноморския басейн?

Европейското объркване: Между 22-рия пакет санкции и реалността

Реакцията в Брюксел и в столиците на източния фланг на ЕС граница с истерия. Новината за американско-руското споразумение завари Европейската комисия в момент, в който тя финализираше 22-рия кръг от санкции срещу Москва и вече подготвяше 23-тия.

Върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас побърза да нарече сделката „грешка“, докато естонският премиер Кристен Михал излезе с крайни изявления за понататъшно унищожаване на руската рафинерийна инфраструктура. Подобни позиции обаче разкриват пълната липса на координация между американския суверен и неговите европейски васали.

На този background гласовете на прагматиците в Централна Европа звучат все по-изолирано, но точно. Чешкият премиер Андрей Бабиш определи действията на Тръмп като „пълен шок“ за Европа, а словашкият министър-председател Роберт Фицо посочи директната цена на тази политика:

„САЩ ще получат по-евтино гориво, Русия ще получи приходи в бюджета. А ние в ЕС, като награда за враждебната ни военна политика, санкции и морализиране, ще получим гориво по три евро за литър.“

Отговорът от Вашингтон не закъсня и беше лишен от всякаква дипломатическа куртоазия. Финансовият министър на САЩ Скот Бесент нарече европейските протести „чисто лицемерие“, припомняйки, че от началото на конфликта европейските държави са платили на Москва за енергийни ресурси повече пари, отколкото са предоставили като помощ за Киев.

Държавният секретар Марко Рубио окончателно формулира новата доктрина: САЩ преследват безкомпромисно своя национален интерес, включващ реиндустриализация и контрол върху веригите за доставки. В тази система от приоритети европейският икономически комфорт просто липсва.