Българската независимост от 1908-1909 г. Политически акт, международно признаване и финансова цена

/Поглед.инфо/ Българската независимост от 1908 г. обикновено се представя чрез един емблематичен момент — на 22 септември княз Фердинанд прочита Манифеста във Велико Търново и провъзгласява България за независимо царство. Този подход обаче представя само една част от процеса. В действителност трябва да се разграничат два различни, макар и непосредствено свързани акта.

/Поглед.инфо/ Българската независимост от 1908 г. обикновено се представя чрез един емблематичен момент — на 22 септември княз Фердинанд прочита Манифеста във Велико Търново и провъзгласява България за независимо царство. Този подход обаче представя само една част от процеса. В действителност трябва да се разграничат два различни, макар и непосредствено свързани акта.

Първият е едностранното провъзгласяване на независимостта на 22 септември 1908 г. Вторият е международноправното признаване на новия статут, което започва в следващите месеци и намира ключов израз в признаването от Османската империя на 6 април 1909 г.

Следователно независимостта трябва да се разбира като процес, включващ политическо решение, дипломатическа подготовка, демонстрация на военна готовност, международни преговори и сложна финансова договореност. Това е много важно: независимостта е процес, а не е еднократен акт

Особено важен е финансовият аспект. В популярния исторически разказ често се среща твърдението, че България е платила на Османската империя 125 млн. франка за независимостта. Но картината е значително по-сложна. България не превежда директно 125 млн. франка на Османската империя. Русия се отказва от 125 млн. франка от свое вземане към Османската империя, докато България поема към Русия задължение от 82 млн. франка.Тъкмо това финансово-дипломатическо устройство е един от централните въпроси в дадения материал.

България след Берлинския договор/диктат/ — фактическа автономия без пълен суверенитет

За да бъде разбрано значението на 22 септември 1908 г., необходимо е да се изясни държавноправното положение на България след Руско-турската Освободителна война от 1877–1878 г. Санстефанският договор предвижда създаването на голяма автономна България, но Берлинският договор от 1878 г. променя тази конструкция. Създаденото Княжество България получава широка вътрешна автономия, собствено правителство, армия и администрация, но формално остава под върховенството на султана.

Князът е избран от българите, но изборът му трябва да бъде одобрен от Великите сили и султана. България запазва собствено управление и постепенно развива институциите на модерна държава, но формално продължава да има зависимост от Османската империя и да плаща трибут.

Трибутът (или ежегодният данък), който части от българските земи плащат на Османската империя след Освобождението, е финансово и васално задължение, наложено по силата на Берлинския договор от 1878 г.Това плащане произтича от факта, че международното право по това време не признава пълна независимост на българската държава, а я разделя на две юридически обвързани с империята зони: Княжество България (което е трибутарно, т.е. данъкоплатно васално княжество) и Източна Румелия (автономна провинция под директната политическа и военна власт на султана).

Фактически съществуват две форми на плащане към Цариград.Финансовата тежест е разделена на две според статута на българските територии:

Ежегоден данък (трибут) на Княжество България: Като васално княжество, България е задължена да плаща годишен данък на султана. Поради политически спорове и умишлено забавяне от българска страна, точният размер на този данък така и не е окончателно фиксиран от Великите сили в годините след Освобождението. В резултат на това Княжеството практически не плаща директен ежегоден трибут на султана, но натрупва огромни задължения по споразуменията за окупационните разходи към Руската империя.

Източнорумелийският устав (излишък): За разлика от Княжеството, Източна Румелия има строго определен бюджетен суверенитет. Съгласно Органическия устав на провинцията, тя е длъжна да внася в османската хазна 3/10 (30%) от своите общи приходи (наречени източнорумелийски трибут или излишък). Първоначално сумата е фиксирана на около 240 000 златни турски лири годишно.

След Съединението през 1885 г. Княжество България поема върху себе си дълговете и финансовите ангажименти на Източна Румелия. С подписването на Топханенския акт (1886 г.) българското правителство се съгласява да продължи да изплаща румелийския данък.За младата и икономически неукрепена българска държава това плащане е огромен финансов товар, който изсмуква значителна част от държавния бюджет и спира средства, необходими за модернизация, инфраструктура (железници) и армия. Затова България редовно закъснява с плащанията или преговаря за намаляването им.

Така или иначе, но в резултат на Берлинския договор или поточно диктат се формира своеобразно противоречие между фактическото положение и юридическия статут. България функционира до голяма степен като самостоятелна държава, но не притежава пълния международноправен суверенитет на независима държава.

В този смисъл 22 септември 1908 г. не създава българската държава от нищото. Българската държава вече съществува и през трите десетилетия след Освобождението изгражда свои политически, административни, военни и икономически институции. Независимостта премахва последната формална зависимост от Османската империя.

Предпоставките за независимостта през 1908 г.

Изборът на 1908 г. не е случаен. Международната обстановка създава благоприятен момент за предприемане на действия. През лятото на 1908 г./м. юли/ в Османската империя избухва Младотурската революция.Възстановяването на конституционния режим от 1876 г. и вътрешнополитическите промени поставят империята в период на сериозна трансформация.

За българското правителство това представлява възможност. Османската държава е концентрирана върху вътрешните си проблеми, а това създава впечатление, че моментът е подходящ за решителна стъпка.

Паралелно с това Австро-Унгария подготвя анексирането на Босна и Херцеговина. Така през есента на 1908 г. две държави предприемат действия, които на практика ревизират установения след Берлинския конгрес международен ред.

Българската независимост и австро-унгарската анексия на Босна и Херцеговина се развиват почти едновременно. Това превръща Балканите в център на международна криза и поставя Великите сили пред необходимостта да реагират на променящия се статут на територии и държави.

Следователно българското решение трябва да се разглежда не само като национална инициатива, а и като част от по-широката международна трансформация на Балканите.

Гешовият инцидент и железопътният въпрос

Непосредствен повод за изострянето на българо-османските отношения става т.нар. Гешов инцидент. Българският дипломатически представител в Цариград Иван Евстратиев Гешов не е поканен на официално мероприятие, на което са поканени представителите на независими държави. Това се възприема като демонстрация на факта, че България продължава да бъде разглеждана като зависимо от султана княжество.

Инцидентът има символно значение. Той показва противоречието между реалното положение на България и формалния ѝ международноправен статут. Въпреки това той е по-скоро повод, отколкото истинската причина за решението за независимост.

Друг важен фактор е железопътният въпрос.В Южна България действат Източните железници — железопътна система, свързана с Османската империя и с европейски капитал. През септември 1908 г. железопътните служители започват стачка. Българското правителство се намесва и фактически поема управлението на железопътните линии на българска територия. Става дума за приблизително 310 км железопътна мрежа.

Това действие има значение не само за транспорта, но и за държавния суверенитет. Българското правителство демонстрира, че е готово да упражнява ефективна власт върху инфраструктурата на собствената си територия, независимо от формалните ограничения на Берлинския договор.Железопътният въпрос впоследствие се превръща и във важен елемент от финансовото уреждане на кризата.

Решението на българското правителство и провъзгласяването на независимостта

На 16 септември 1908 г. българското правителство взема решение да бъде обявена независимостта.В подготовката участват правителството на Александър Малинов, княз Фердинанд и българската дипломация. След завръщането на Фердинанд в България започва непосредствената подготовка на акта.

На 21 септември Фердинанд и министрите пътуват с влак към Търново. Според някои лични свидетелества именно във влака, на гара Две могили, Александър Малинов написва текста на Манифеста.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново, след молебен в църквата „Св. 40 мъченици“, Фердинанд провъзгласява България за независимо Българско царство.Този акт има няколко измерения:

Първо, България едностранно премахва формалната зависимост от Османската империя.

Второ, държавният глава променя своя статут — от княз Фердинанд става цар на българите.

Трето, държавата вече се определя като Царство България.

Оттук нататък обаче възниква фундаменталният въпрос: ще бъде ли признат този едностранен акт от Османската империя и Великите сили? Именно това превръща 22 септември в начало на нов етап, а не в окончателен край на процеса.

Провъзгласяване и международноправно признаване — две различни неща

След 22 септември 1908 г. България вече се определя като независима държава, но международноправното положение все още не е окончателно уредено. Османската империя не признава веднага новия статут. Възниква и опасност от военен конфликт. Българската армия е мобилизирана. Османската империя също разполага с възможност за мобилизация. Балканите се оказват в непосредствена близост до нова война.

В този момент значението на българската военна готовност е съществено. България не разчита единствено на дипломатически аргументи, а демонстрира готовност да защити своя акт. Мобилизацията и военната готовност укрепват позицията на България при последвалите преговори.

В същото време международната обстановка прави войната нежелателна и за Османската империя. Тя се намира под натиска на вътрешни политически проблеми, Младотурската революция, финансови затруднения и едновременното развитие на кризата около Босна и Херцеговина.Така постепенно се оформя възможност за дипломатическо и финансово решение вместо за война.

Финансовите претенции на Османската империя

В хода на преговорите Османската империя предявява значителни финансови претенции към България. Появява се сумата от 125 млн. франка. Тази сума обаче не трябва да бъде разбирана като проста „цена за независимостта“. В нея са включени различни финансови и имуществено-правни отношения. Според протокола от 3 март 1909 г. сумата е разпределена приблизително по следния начин:

40 млн. франка — задължение на Източна Румелия;

40 млн. франка — Източните железници в Източна Румелия;

2 млн. франка — линията Белово–Вакарел;

43 млн. франка — османски държавни имоти в България и Източна Румелия;

Общо — 125 млн. франка.

Тази структура показва, че финансовото уреждане включва не само последиците от самото провъзгласяване на независимостта, но и по-широк комплекс от наследени финансови и имуществено-правни отношения.

Русия и финансовото уреждане на независимостта

Централният финансов въпрос е свързан с ролята на Русия. Османската империя има старо финансово задължение към Русия, произтичащо още от Руско-турската Освободителна война от 1877–1878 г.

Вместо България да плати на Османската империя 125 млн. франка в брой, Русия се съгласява да намали със същата номинална стойност своето вземане към Османската империя. Така се създава сложна тристранна финансова конструкция:

Русия намалява със 125 млн. франка вземането си към Османската империя;

Османската империя се отказва от финансовите си претенции към България и признава новото положение;

България поема задължение от 82 млн. франка към Русия.

Сумата 82 млн. франка не е произволно определена и не е първоначалната османска претенция. Тя произлиза от сумата, която българското правителство е било готово да плати като окончателно финансово уреждане на Цариград, след което Русия превръща тази сума в българско задължение към Руската империя.

Следователно е неточно да се казва, че България е платила 125 млн. франка на Турция.

Също толкова неточно е да се твърди, че Русия просто е „подарила“ 125 млн. франка на България. По-точно е финансовата операция да се разбира като уреждане на насрещни вземания между трите държави.

Защо 82 млн. франка?

Един от ключовите въпроси е защо българското задължение към Русия е 82 млн. франка, след като османските претенции са оценени на 125 млн. Разликата е 43 млн. франка. Тя не означава просто, че Русия „подарява“ 43 млн. франка на България. Двете суми имат различен характер. 125 млн. франка представляват стойността на османските финансови и имуществено-правни претенции. 82 млн. франка представляват договореното българско задължение към Русия като част от цялостното международно финансово уреждане.

Следователно финансовата схема не е проста размяна „125 срещу 82“, а комплекс от: османски претенции → руско опрощаване → българско задължение към Русия → отказ на Османската империя от претенциите → признаване на независимостта.Това разграничение е фундаментално за правилното разбиране на финансовата страна на независимостта.

Договорът за 82 млн. франка

На 6 април 1909 г. България признава задължение към руското императорско правителство от 82 млн. франка. Договорните условия са:

главница — 82 млн. франка;

лихва — 4,75% годишно;

срок — 75 години;

годишен анюитет/поредица от равни по размер парични плащания, които се правят през равни интервали от време/ — 4 025 600 франка;

първо плащане — 1 октомври 1909 г.;

възможност за предсрочно погасяване;

плащанията се извършват в Париж по нареждане на Императорската руска банка.

Особено важно е, че договорът не представлява стандартен банков заем, при който Русия превежда 82 млн. франка в българската хазна. По-скоро става дума за финансово уреждане и признаване на задължение, свързано с международната сделка. Затова е неточно да се представя механизмът като: Русия → дава 82 млн. на България → България → плаща 82 млн. на Турция. По-точно е:

Русия → отказва 125 млн. от османския дълг → Османската империя → отказва претенциите към България → България → признава 82 млн. задължение към Русия.

Железниците като отделен финансов проблем

Железопътният въпрос представлява втори важен елемент от финансовото уреждане. Българското правителство вече е поело управлението на част от Източните железници. Следователно възникват отношения с:

Османската държава;

Железопътната компания;

Частните собственици;

Притежателите на инфраструктурата;

Експлоатационните структури.

В общата финансова конструкция за железниците е отделена сума от 40 млн. франка. Според изложеното в текста през юни 1909 г. са изплатени 42 млн. франка като компенсация за железниците, като средствата са били осигурени от руското правителство, а впоследствие Османската държава компенсира самата железопътна компания. Това показва, че финансовият въпрос на независимостта не се свежда единствено до 82-милионното задължение. Железопътната инфраструктура е част от по-широкото преразпределение на собственост, права и финансови задължения след промяната на международноправния статут на България.

Международното признаване на България

След финансовото и политическото уреждане започва постепенното международно признаване. Ключовата дата е 6 април 1909 г., когато с Българо-турския протокол Османската империя признава „новото политическо състояние на България“. Следват и други признания:

Русия — 5 февруари 1909 г.;

Османската империя — 6 април 1909 г.;

Сърбия и Черна гора — 7 април;

Великобритания, Франция и Италия — 10 април;

Германия и Австро-Унгария — 16 април;

САЩ — 24 март 1910 г.

Така едностранният акт от 22 септември 1908 г. постепенно се превръща в международноправно признат факт. Следователно процесът може да бъде представен в три последователни етапа:

22 септември 1908 г. — България създава политическия факт.

1908–1909 г. — България защитава факта чрез дипломация и военна готовност.

1909–1910 г. — Великите сили и Османската империя признават новия статут.

Ролята на Русия — между подкрепа и собствен геополитически интерес

Руската роля е един от най-важните и същевременно най-сложните елементи в изложението. Необходимо е да се избегнат две крайности. Първата е твърдението, че Русия „подарява“ независимостта на България. Втората е противоположното твърдение, че Русия няма съществена роля. И двете опростяват историческата картина.

България сама провъзгласява независимостта си. Българското правителство предприема политическата инициатива, а България демонстрира готовност да защити акта си. Но след провъзгласяването Русия играе съществена роля в международното и финансовото уреждане. Русия:

посредничи между България и Османската империя;

се отказва от 125 млн. франка от османския дълг;

улеснява премахването на финансовата претенция на Османската империя;

участва в процеса на международното признаване;

получава 82 млн. франка вземане към България.

Следователно руската политика може да се разглежда едновременно като подкрепа за българската независимост и като действие, съобразено със собствените руски стратегически интереси. Балканите са зона на конкуренция между Русия, Австро-Унгария, Германия, Великобритания и Франция. Русия има интерес да ограничи разширяването на австро-унгарското влияние и да запази собствената си позиция в региона. Поради това финансовата сделка не трябва да се разглежда само като акт на двустранна солидарност, а и като геополитическа операция.

Военната готовност като фактор за успеха на българската политика

Независимостта не се основава единствено на дипломатически преговори. Българската армия представлява важен фактор за убедителността на българската позиция.След провъзгласяването е извършена мобилизация. Това показва на Османската империя, че България не възнамерява да се откаже от своя акт при евентуален натиск. Военната готовност има и дипломатически ефект. Тя увеличава цената на евентуална османска военна реакция.

В същото време самата Османска империя се намира в сложна международна и вътрешна ситуация. Тя трябва да се съобразява едновременно с България, Австро-Унгария, вътрешните политически промени и възможната намеса на Великите сили.

В крайна сметка се избира дипломатическо-финансово решение вместо война.

Финансовата цена на независимостта

Един от най-интересните раздели на текста е количествената оценка на финансовата тежест.Основната сума е 82 млн. франка.За да се разбере нейното значение, тя трябва да бъде сравнена не само с днешната стойност на парите, но и с размера на българската икономика и държавните финанси около 1909–1910 г.

Историческите оценки на БВП не могат да бъдат толкова точни, колкото съвременните национални сметки. Ще използваме реконструкция, според която около 1910 г. БВП на човек е приблизително 307,23 франка, а населението — около 4,34 млн. души. Така се получава: 307,23 × 4,34 млн. ≈ 1,334 млрд. франка БВП. Съотношението е:

82 млн. / 1,334 млрд. ≈ 6,15%.

Следователно централната оценка е, че номиналната стойност на задължението е била приблизително 6,1% от годишния БВП. При използване на по-консервативни оценки за дохода на човек се получава разумен диапазон приблизително 6–7,5% от БВП. Тук, обаче, е необходимо важно методологическо уточнение. Не е правилно да се казва:

„България е дала 6% от БВП за независимостта.“ 82 млн. франка са дълг, а не еднократен бюджетен разход.Правилната формулировка е, че номиналната стойност на задължението, поето във връзка с финансовото уреждане на независимостта, е била приблизително 6,1% от годишния БВП.

Съотношението между дълга и държавните приходи

Още по-показателно е сравнението с държавните приходи. За 1909 г. в текста са посочени:

обикновени приходи — 645,107 млн. франка;

извънредни приходи — 150,109 млн. франка;

общо — 795,216 млн. франка.

При тези стойности: 82 / 795,216 × 100 ≈ 10,3%. Спрямо обикновените приходи:

82 / 645,107 × 100 ≈ 12,7%. Следователно 82 млн. франка представляват:

приблизително 10,3% от всички държавни приходи;

приблизително 12,7% от обикновените държавни приходи.

Или казано по-просто — номиналният размер на задължението е приблизително равен на една десета до една осма от годишните държавни приходи.Това показва, че макар 6% от БВП да изглеждат сравнително ограничени от гледна точка на съвременните стандарти за държавен дълг, за държавните финанси на България през 1909 г. сумата е значителна.

Голям номинален дълг, но ограничено годишно обслужване

Договорът предвижда годишен анюитет от 4,0256 млн. франка.Това означава:

4,0256 / 795,216 × 100 ≈ 0,51% от общите държавни приходи. Спрямо обикновените приходи: 4,0256 / 645,107 × 100 ≈ 0,62%.Следователно годишното обслужване на конкретното задължение е приблизително 0,5–0,6% от държавните приходи.

Тук се проявява важна разлика между размера на дълга и годишната фискална тежест. 82 млн. франка са значителен номинален дълг, но договореното годишно обслужване е сравнително ограничено спрямо размера на държавния бюджет.Това позволява да се направи по-прецизна оценка на финансовото значение на независимостта: тя създава голямо номинално задължение, но непосредствената годишна бюджетна тежест на този конкретен дълг е относително малка.

Задължението от 82 млн. франка не съществува изолирано

Друг важен извод от текста е, че не трябва да се разглеждат 82-те млн. франка като единствения или основния източник на българската задлъжнялост.

България не започва 1909 г. с празна финансова сметка. В периода 1901–1912 г. страната сключва множество външни заеми и аванси, а именно:

1902 г. — 106 млн. лв.;

1904 г. — 100 млн.;

1907 г. — 145 млн.;

1909 г. — 82 млн. за независимостта;

1909 г. — още 100 млн.;

следват нови задължения през 1911–1912 г.

Следователно 82-милионното задължение е част от по-широк процес на увеличаване на държавното задлъжняване. Причините са свързани с:

модернизацията на армията;

строителството на железници;

инфраструктурните инвестиции;

военната подготовка;

увеличаването на държавните разходи;

общата модернизация на българската държава.

Това е важно, защото предотвратява прекомерното приписване на последвалата финансова тежест единствено на независимостта.

Лихвата и общият номинален размер на плащанията

Договорът предвижда лихва от 4,75% годишно. При главница 82 млн. франка първоначалната годишна лихва е приблизително: 82 млн. × 4,75% = 3,895 млн. франка.

Годишният анюитет е 4,0256 млн. франка, което означава, че в началото по-голямата част от плащането представлява лихва, а сравнително малка част — погасяване на главницата.

Ако договорът беше изпълнен в продължение на целия 75-годишен срок, номиналният поток на плащанията би бил: 4,0256 млн. × 75 = 301,92 млн. франка.

От тях 82 млн. представляват първоначалната главница, а разликата от приблизително 219,92 млн. франка би представлявала номиналният лихвен компонент за целия период. Но тази сума не трябва да се интерпретира като чиста печалба на кредитора. Плащанията са разпределени в продължение на 75 години, поради което тяхната настояща стойност е различна от простия сбор на номиналните плащания.

Златният еквивалент — полезен, но ограничен показател

Какъв е златният еквивалент на сумите.Френският златен франк съдържа приблизително 0,290322 грама чисто злато. При това съотношение: 82 млн. франка ≈ 23,8 тона злато. 125 млн. франка съответстват приблизително на: 36,3 тона злато. Тези стойности позволяват да се представи мащабът на сумите по интуитивен начин.

Но златният еквивалент не трябва да се бърка със съвременната покупателна стойност на парите. Ако 23,8 тона злато бъдат оценени по съвременната цена на златото, получаваме съвременна пазарна стойност, но не и еквивалент на тогавашната икономическа покупателна способност.Следователно златният метод е илюстративен, а не достатъчен сам по себе си за определяне на реалната икономическа цена на независимостта.

Какво се случва с дълга след Великата Октомврийска революция през 1917 г.?

Това е един от най-интересните последващи моменти. Договорът предвижда 75-годишно изплащане, но историческите събития прекъсват неговото действие. През 1917 г. Руската империя рухва. След революцията новата съветска власт отказва да признае значителна част от финансовите задължения на царската държава. През 1918 г. е издаден декрет за анулиране на държавните заеми на стария режим.Това променя радикално финансовия резултат от сделката от 1909 г.

В българската историческа литература се среща оценката, че България е изплатила около 11,33 млн. франка от първоначалното задължение от 82 млн. преди прекратяването на задължението. Самият текст обаче правилно поставя предупреждение относно точността на тази цифра. Необходима е реконструкция по първичните бюджетни и банкови документи за периода 1909–1917 г., за да се установи точно колко е било платено, каква част е била лихва и каква част — главница. Това е важен пример за необходимостта да се различават:

договорно задължение,

действително извършени плащания,

остатък по задължението

и последващо политическо анулиране на вземането.

Парадоксът на руската финансова политика

Тук се появява своеобразен исторически парадокс. През 1909 г. Руската империя играе централна роля за създаването на финансовата схема, чрез която се урежда българската независимост. България признава 82 млн. франка задължение към руското императорско правителство. Само осем години по-късно Руската империя престава да съществува.

През 1918 г. новата съветска власт анулира външните държавни задължения на стария режим. Така договорът, който първоначално е предвиден за 75 години, не функционира през целия си договорен период. Това променя реалната финансова цена за България.Номинално договорената стойност е 82 млн. франка главница и потенциално 301,92 млн. франка общи плащания за 75 години. Историческият резултат обаче е различен поради революционните събития в Русия.

Независимостта като политическа печалба и финансова зависимост

В цялостната ситуация съществува своеобразен парадокс: България става политически независима, но едновременно с това поема финансово задължение към Русия. Това не означава, че България се превръща в руски протекторат. Но създава реална финансова връзка между двете държави. От гледна точка на международното право България получава значителни нови възможности:

пълноправно сключване на международни договори;

самостоятелни дипломатически отношения;

независима външна политика;

по-пълна финансова автономия;

самостоятелна митническа политика;

възможност да участва като суверенен субект в международната система;

пълно право да води война и да сключва мир.

Следователно политическата стойност на независимостта не може да бъде измерена само чрез финансовите параметри.Финансовата сделка е част от цената на международното признаване, но самото съдържание на независимостта е много по-широко.

Независимостта и геополитическият баланс на Балканите

Събитията от 1908–1909 г. трябва да се разглеждат и в по-широкия контекст на международните отношения. Балканите са зона на съперничество между Великите сили.

Русия се стреми да запази влиянието си, Австро-Унгария разширява позициите си, Германия и Великобритания имат свои стратегически интереси, а Франция също участва в европейския баланс. Австро-Унгарската анексия на Босна и Херцеговина почти едновременно с българската независимост показва, че Берлинската система вече се променя. Българската независимост е част от тази трансформация. Тя не трябва да бъде изолирана от по-широкия процес на разпадане на стария османски политически ред и постепенното утвърждаване на националните държави на Балканите. 1908–1909 г. по този начин се оказва своеобразен преломен момент непосредствено преди Балканските войни.

Историческият смисъл на независимостта

Независимостта има значение, което далеч надхвърля финансовите отношения.С нея България окончателно излиза от държавноправната система, установена след Берлинския договор. Тя вече може да действа като пълноправна държава в международната система.Това е завършване на процес, започнал още с изграждането на българската държавност след Освобождението. Съединението от 1885 г. е важна стъпка към национално обединение. Независимостта от 1908 г. е следващата стъпка — премахване на формалната международноправна зависимост.В този смисъл 22 септември трябва да бъде разглеждан не изолирано, а като кулминация на тридесетгодишно изграждане на българска държавност.

Основният исторически извод

Основният извод може да бъде формулиран чрез разграничаването на политическия акт от финансово-дипломатическото му международно легитимиране. На 22 септември 1908 г. България сама създава политическия факт на независимостта.Правителството на Александър Малинов и княз Фердинанд предприемат решителния акт, подкрепен от дипломатическа подготовка и военна готовност.

След това започва вторият етап — международното уреждане.Османската империя предявява финансови претенции, които достигат 125 млн. франка. Русия се намесва като посредник и се отказва от 125 млн. франка от османския дълг към нея. В замяна България признава задължение от 82 млн. франка към Русия. На 6 април 1909 г. Османската империя признава независимостта на България. Следват признанията на останалите Велики сили.Следователно 22 септември 1908 г. е датата на политическото провъзгласяване, а 1909 г. е годината на международното и финансовото оформяне на независимостта.

Заключение

Историята на българската независимост от 1908–1909 г. представлява сложен процес, в който се преплитат национална политика, международни отношения, военна готовност, дипломация, железопътни интереси и международни финанси.България не получава независимостта си като едностранен подарък от Русия или Османската империя. На 22 септември 1908 г. българската държава сама провъзгласява своята независимост.Този акт обаче трябва да бъде защитен и превърнат в международноправно признат факт.

Именно тук ролята на Русия става решаваща. Финансовото уреждане не представлява директно плащане на 125 млн. франка от България на Османската империя. Русия се отказва от 125 млн. франка от старото си вземане към Османската империя, а България поема 82 млн. франка задължение към Русия. Това задължение има номинален размер, равен на приблизително 6,1% от годишния български БВП около 1910 г., и приблизително 10–13% от годишните държавни приходи. Същевременно годишният анюитет от около 4,0256 млн. франка представлява само около 0,5–0,6% от държавните приходи. Следователно трябва да се прави разграничение между номиналния размер на задължението и реалната годишна фискална тежест.

Още по-важно е, че задължението не трябва да бъде разглеждано изолирано от останалата финансова политика на България. В началото на XX век страната активно се модернизира, инвестира в армия и инфраструктура и натрупва значителни други външни задължения. Накрая Октомврийската революция от 1917 г. и анулирането на царските външни дългове през 1918 г. променят първоначално предвидения финансов резултат.

Така историческата картина може да бъде обобщена в три етапа:

Първи етап — създаване на факта: 22 септември 1908 г. — България провъзгласява независимостта.

Втори етап — защита на факта: мобилизация, военна готовност и дипломатически натиск.

Трети етап — международно признаване: руско посредничество, финансово уреждане, отказ на Османската империя от претенциите и признаване на независимостта на 6 април 1909 г.

В този смисъл най-точното обобщение е:

Българската независимост е политически акт, извършен от самата българска държава през септември 1908 г., който през 1909 г. е превърнат в международноправно признат факт чрез дипломатическо, военно и финансово уреждане.

Финансовата страна на процеса показва, че независимостта има цена, но тази цена не е 125 млн. франка, платени от България на Османската империя. Реалното българско задължение по основната финансова схема е 82 млн. франка към Русия.

Следователно историческият смисъл на независимостта не може да бъде сведен до една парична сума. Финансовата сделка е инструментът, чрез който се урежда международният конфликт около вече създадения от България политически факт.Тъкмо съчетаването на политическа инициатива, дипломатическо действие, военна готовност и финансово уреждане превръща 22 септември 1908 г. в едно от ключовите събития в българската история от началото на XX век.





