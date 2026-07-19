/Поглед.инфо/ Днес ставаме свидетели на изменения в климата, които нерядко водят до редица природни бедствия, такива като: Увеличаване на интензивността и честотата на горещи вълни, в резултат на което се случват продължигелни суши, които предизвикват пожари; Обилни валежи с внезапни наводнения на местно ниво; В зимните месеци нерядко се наблюдават макар и краткотрайни снежни бури и ветрове, придружени с обилни снеговалежи и заледявания, причинени от замръзнали водни площи. Тъй като в съвременни условия значителна част от населението живее в градовете, тези аномалии излагат гражданите на особен риск.

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/Поглед.инфо/ Днес ставаме свидетели на изменения в климата, които нерядко водят до редица природни бедствия, такива като:

Увеличаване на интензивността и честотата на горещи вълни, в резултат на което се случват продължигелни суши, които предизвикват пожари;

Обилни валежи с внезапни наводнения на местно ниво;

В зимните месеци нерядко се наблюдават макар и краткотрайни снежни бури и ветрове, придружени с обилни снеговалежи и заледявания, причинени от замръзнали водни площи.

Тъй като в съвременни условия значителна част от населението живее в градовете, тези аномалии излагат гражданите на особен риск.

Концепцията „Град-гъба“ е модел за градско планиране, базиран на природата, който използва ландшафтна архитектура (ЛА) за устойчиво управление на водите. Вместо да разчита на традиционната „сива инфраструктура“ (като бетонни тръби и язовири), която отвежда водата възможно най-бързо извън града, «Градът-гъба» работи с природата, за да абсорбира, съхранява и използва повторно дъждовната вода там, където тя падне, т.е. използва се т.нар. «синя инфраструктура» и «зелена инфраструктури».

Целта е да се намалят щетите от наводнения, да се подобри задържането на вода за да се преодоляват продължителни засухи, както и да се създадат по-зелени и съответно по-прохладни градски пространства през лятото и по-умерени и устойчиви температури през зимата.

Казано накратко „Градът-гъба“ е градска зона със «зелена и синя инфраструктура». Тя трябва да се справя с прекомерните валежи, използвайки различни техники. Тази зона смекчава/предотвратява градските наводнения, като предоставя на района способността да абсорбира водата по естествен път. Намалява обхвата на непропускливите повърхности и увеличава количеството абсорбираща земя: зелени повърхности, зелени стени, био-блата, езера в центъра на града, дъждовни градини, пропускливи настилки. Допълването на този подход със системи за канализиране и съхранение също помага за противодействие на недостига на вода.

Концепцията за "град-гъба" (sponge city, 海绵城市, pinin Hǎimián chéngshi) е създадена в Китай. Тя е разработена от китайския ландшафтен архитект и урбанист Юй Конджиан (Kongjian Yu), професор в Пекинския университет и основател на дизайнерската фирма „Turenscape“.

Идеята се оформя в началото на 2010-те години като отговор на честите наводнения в китайските градове, причинени от бързата урбанизация, бетонирането на естествени водосборни площи и остарялата дъждовна канализация. Концепцията предлага градовете да функционират като "гъба" — да поглъщат, задържат и пречистват дъждовната вода чрез зелени пространства, влажни зони, проницаеми настилки, зелени покриви и естествени водни басейни, вместо просто да я отвеждат бързо чрез бетонни канали.

През 2013 г. китайското правителство официално приема концепцията като национална политика, а през 2015 г. стартира пилотна програма в десетки китайски градове за нейното прилагане. Оттогава идеята се разпространява и извън Китай, вдъхновявайки подобни подходи за градско управление на водите в различни страни по света.

Философия, основни принципи и стратегия на концепцията «Град-гъба»

Основната философия на "град-гъба" е градът да работи с природата, а не срещу нея, при управлението на дъждовната вода — тоест водата да се поглъща, задържа, филтрира и бавно освобождава на място, вместо бързо да се отвежда чрез бетонни тръби и канали.

Основни принципи

1. Забавяне вместо ускоряване на оттока

Традиционната инфраструктура е проектирана да отведе дъждовната вода възможно най-бързо. «Sponge city“ прави обратното — забавя движението на водата, за да намали пиковото натоварване на канализацията и риска от наводнения надолу по течението.

2. Работа с естествените процеси

Използване на почвата, растителността и топографията за естествено пречистване и просмукване на водата, вместо изцяло инженерни решения.

3. Многофункционалност на пространствата

Зелените площи, паркове и водни обекти изпълняват едновременно естетическа, рекреационна и хидрологична функция.

4. Децентрализация

Вместо няколко големи съоръжения (язовири, огромни колектори), се изгражда мрежа от множество малки, разпределени решения из целия град.

Основни стратегии и оперативни елементи

1.Задържане при източника: Използване на елементи като:

Пропускливи настилки за незабавно попиване на вода, т.е. тротоари, паркинги и алеи, изработени от материали, пропускащи водата в почвата, вместо да я отвеждат по повърхността;

Зелени покриви — растителност върху сградите, която абсорбира дъждовна вода и намалява топлинния остров;

Дъждовни градини и биофилтри (bioswales) — вдлъбнати озеленени зони, които събират и филтрират повърхностния отток от улици и покриви;

Влажни зони и изкуствени водни басейни, включително т.нар. «био-блата» — за временно съхранение на излишната вода при силни валежи и постепенното ѝ освобождаване.

2Забавяне на потока:

Възстановяване на реки и езера — премахване на бетонни корита в полза на естествени брегове, които могат да поемат по-голям обем вода;

Резервоари за задържане на вода — подземни или надземни съоръжения, събиращи вода за повторна употреба (напр. напояване);

Създаване на естествени, криволичещи потоци и био-блата, за да се намали скоростта на оттичане.

3.Адаптивни пространства:

Проектиране на многофункционални паркове-влажни тераси, които действат като обществени пространства за отдих в сухи сезони и басейни за управление на наводненията по време на обилни дъждове.

Зелени коридори и градски паркове, проектирани да действат като буферни зони при наводнения.

4. Презареждане и пречистване:

Създаване на възможност водата да се филтрира през почвата и растителността, което я почиства естествено, преди да презареди подземните водоносни хоризонти;

Повторно използване на водата — събраната дъждовна вода се пречиства и използва за напояване, охлаждане или дори битови нужди.

Целта е градовете да могат да задържат и използват значителна част (в китайските стандарти често се цитира стойност от порядъка на 70-80%) от годишния обем дъждовна вода на място, вместо тя да се превръща в отпадъчен повърхностен отток.

Мащаби на внедряване

1. Ниво сграда/парцел (микро)

Отделни елементи като зелени покриви, дъждовни варели, проницаеми настилки на частен имот или единична сграда. Това е най-малката и най-лесна за прилагане единица.

2. Ниво квартал/улица (мезо)

Дъждовни градини покрай тротоари, биофилтърни ивици, малки паркове и площади, проектирани да поемат оттока от прилежащите улици и сгради. Тук ефектът вече е забележим за локалната дренажна система.

3. Градско ниво (макро)

Интеграция на зелена и синя инфраструктура (паркове, езера, реки, влажни зони) в цялостния градски план, съчетана с подземни резервоари и обновена канализационна мрежа. На това ниво се задават конкретни цели — напр. процент от площта на града, който трябва да отговаря на "гъбени" стандарти до определена година.

4. Регионално/речно-басейново ниво

Координация между няколко града по протежение на една речна система, за да се управлява водният цикъл на по-голяма територия — включително възстановяване на естествени заливни зони извън градските граници.