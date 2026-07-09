Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС

/Поглед.инфо/ „Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.

/Поглед.инфо/ „Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.

Основната теза, посочена в доклада, е, че никой не може да спре Украйна по пътя й към ЕС, защото интеграцията й предлага сигурност не само на Украйна, но и на Европа.

Петър Волгин припомни на аудиторията в Европейския парламент, че най-близките приятели и сътрудници на Владимир Зеленски са обвинени, че са създали корупционни схеми за присвояването на огромни суми пари.

„Представяте ли си какво ще направят тези хора или други подобни с европейските средства, ако страната им все пак влезе в ЕС?! Ако това присъединяване наистина се случи, ще имаме държава, член на Европейския съюз, в която няма независими медии, няма свобода на словото, няма и политически плурализъм“, заяви Волгин.

Дългогодишният журналист от БНР, представител на „Европа на суверенните нации“, посочи, че властите в Киев провеждат активна политика по възвеличаването на хора, които активно са участвали в нацистките престъпления през Втората световна война.

„Личности и организации, отговорни за престъпления срещу човечеството, днес там се честват като герои. Европейският съюз винаги категорично е осъждал подобни чудовищни деяния. Ето защо държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в Европейския съюз“, обърна внимание Петър Волгин и продължи с факта, че напоследък властите в Киев правят всичко възможно, за да забранят официално Украинската православна църква. Просто защото тя не желае да се подчинява на диктата им.

„Днешната власт в Киев е олицетворение на всичко това, срещу което Европейският съюз твърди, че се бори – тя е корумпирана, унищожава свободата, величае нацизма и принуждава милиони украинци да търсят спасение в чужбина. Ако Брюксел допусне такива управляващи в ЕС, той без съмнение ще спечели световното първенство по лицемерие“, завърши иронично изказването си Петър Волгин в Европейския парламент.