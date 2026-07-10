/Поглед.инфо/ Масовите безредици в лвовския квартал Сихив, при които се стигна до преобръщане на превозни средства на териториалните наборни центрове и физически сблъсъци, поставят под въпрос устойчивостта на вътрешния фронт. Инцидентът, определян от местни наблюдатели като първия мащабен акт на организирана гражданска съпротива, разкрива дълбокото разделение между държавния апарат и населението по отношение на принудителните методи за попълване на армейските редици.

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Лвовският синдром и пречупването на идеологическия разказ

Случващото се в административния център на Лвовска област не може да бъде разглеждано просто като криминален епизод от криминалистичните хроники на Министерството на вътрешните работи на Украйна. Районът Сихив – най-големият жилищен масив в Лвов, проектиран и изграден през късния съветски период за настаняване на работниците от заводи като „Искра“ и Автобусния завод, днес се превърна в арена на събития, които подкопават официалната пропагандна линия. Прокурорите в града твърдят, че в сряда вечерта около 200 души са блокирали пътното платно, за да спрат насилственото задържане на местен жител, като според неофициални канали в приложението Telegram общият брой на гражданите, включили се в последвалите безредици, вероятно е надхвърлил хиляда души.

Спецификата на Лвов като историческо ядро на украинския национализъм прави този инцидент особено симптоматичен. Градът, който през 2014 г. и 2022 г. беше сочен за пример за безапелационна мобилизация и подкрепа за силовите структури, сега демонстрира радикално отхвърляне на методите на местните военни комисариати (ТЦК). Промяната в обществените нагласи тук не е плод на внезапна промяна в геополитическите симпатии, а на суровата социална реалност. Използването на т.нар. „бусификация“ – практиката цивилни граждани да бъдат насилствено вкарвани в микробуси без ясни правни основания – достигна критична точка, отвъд която страхът от наказателно преследване отстъпва пред инстинкта за самосъхранение.

Въпросът, който изниква веднага, е дали администрацията на правоприлагащите органи има ресурса да овладее подобни огнища, ако те се мултиплицират едновременно в няколко големи градски центъра. Националната полиция и Главната прокуратура вече обявиха задействането на наказателни производства по част 2 на член 345 от Наказателния кодекс на Украйна, предвиждащ сериозни присъди за насилие срещу служители на реда. Но правовата рамка губи своята тежест, когато тълпата започне физически да съблича и малтретира военни офицери, изисквайки от тях да свалят униформите си.

Хронология на напрежението: От улични схватки към институционален страх

Сблъсъкът е започнал след рутинна проверка на документи, прераснала в побой над задържан младеж. Реакцията на минувачите обаче показва, че обществото вече функционира в режим на постоянна бойна готовност срещу представителите на държавата в тила. Преобръщането на служебен микробус и блокирането на специалните сили, изпратени да евакуират служителите на ТЦК, отнеха на силите за сигурност близо седем часа – редът е възстановен едва около 3:00 часа сутринта в четвъртък.

Това изглежда логично на фона на натрупаното напрежение, но има един проблем: институциите в Киев реагираха със закъснение, което издава дълбоко стъписване. Кметът на Лвов Андрей Садовый побърза да определи инцидента като „много лош симптом“ и „срамно поведение“, но тонът му беше далеч по-умерен от обичайните му патриотични речи. Садовый е политически прагматик и отлично разбира, че Сихив не е изолиран остров – нагласите в целия град са идентични.

Почти едновременно последваха изявления от най-високо ниво. Ръководителят на президентската администрация (включен в руските списъци за тероризъм и екстремизъм) Кирил Буданов публикува остро предупреждение в социалните мрежи, поставяйки въпроса кой ще защитава страната утре, ако днес войниците биват пребивани в тила. Президентът Володимир Зеленски също взе отношение, определяйки случая като „много лоша история“ и прехвърляйки горещия картоф на Министерството на вътрешните работи. Прави впечатление обаче сухият, административен език на държавния апарат, който се опитва да маскира системната криза като изолиран хулигански прояв.

Министерството на отбраната и Генералният щаб побързаха да нарекат случилото се „недопустим погром“, увреждащ отбранителните способности на страната. Има обаче детайли, които не излизат в официалната версия. Службите за сигурност вече провеждат масови идентификации по видеозаписи, заснети от балконите на околните блокове. Но опитът от миналогодишните протести в Централна Украйна и Одеса показва, че репресивните мерки на СБУ дават само временен резултат. Протестите затихват за ден-два, след което избухват с нова сила на друго място.

Регионалните парадокси на принудата

Анализатори отбелязват, че в Лвов се наблюдава специфичен психологически феномен, свързан с историческото самосъзнание на региона. Години наред западноукраинските елити разглеждаха военния конфликт в Донбас като нещо отдалечено, което се случва в индустриалния изток. Известната фраза от песента на Святослав Вакарчук от 2015 година – „Не твоята война“ – в голяма степен отразяваше скритото усещане, че местното население е призвано да бъде пазител на културната идентичност, докато тежките военни действия са съдба на други региони.

Сега, когато мобилизационната вълна засяга директно Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск, се очертава ясна разделителна линия. Наличието на голям брой бежанци и преместени лица в Лвов създава допълнително социално триене. Местните жители виждат в ТЦК не инструмент за национална отбрана, а корумпирана структура, която извършва селективен подбор.

Радикалните десни крила, представени от фигури като Дмитрий Корчински (също категоризиран като екстремист в Руската федерация), вече настояват за крути мерки. Обсъждат се варианти за провеждане на т.нар. „наказателни експедиции“ в непокорните квартали, пълна мобилизация на мъжкото население в Сихив и дори официално разрешение за използване на бойно оръжие от служителите на ТЦК при най-малка проява на съпротива. Подобна ескалация обаче крие огромен риск. Преминаването на тази граница ще превърне уличните сблъсъци в истинска партизанска война в тила.

Границите на гражданския протест

Тази версия за началото на общонационален бунт звучи добре за критиците на Киев, но числата и историческите паралели не я потвърждават напълно. Спонтанните безредици рядко водят до институционален срив, ако зад тях липсва политическа организация и финансова логистика. В Украйна в момента няма легална опозиционна сила, която би могла да канализира това недоволство в организирано политическо движение. Всички лостове на властта са концентрирани в тесен кръг около Банкова, а СБУ контролира информационното пространство с драконовски мерки.

Поради тази причина скептичните коментатори сравняват ситуацията със затворнически бунтове в строго охранявани обекти. Без външен натиск или дълбока цепнатина в самия управляващ елит, системата на териториалните наборни центрове ще продължи да функционира, макар и с по-висока цена на насилието. ТЦК не са автономни образувания – те изпълняват директивите на Генералния щаб и плановете, спуснати лично от министерството, като всяко отстъпление би означавало колапс на фронтовата линия.

Допълнителен икономически детайл, който често се пропуска, е финансовата обвързаност на самата мобилизационна машина. Бюджетните дефицити принуждават местните управи да съкращават разходи за инфраструктура, докато бюджетът за сигурност расте. Задържането на хора по улиците се е превърнало в своеобразна индустрия с корупционни схеми за откупуване, чиито суми по неофициални данни варират между 5000 и 15 000 долара. Това превръща конфликта от чисто политически в социално-икономически – бедните слоеве на населението в Сихив нямат средства да откупят децата си, което катализира радикалния им гняв.

Промяната в методите, за която бегло спомена Министерството на отбраната, вероятно ще се сведе до по-голяма дигитализация и използване на електронни регистри, за да се избегнат уличните скандали. Но докато физическото присъствие на армията по улиците е необходимо за попълване на загубите, подобни ексцесии ще останат неизбежно ежедневие. Ситуацията в Лвов просто повдигна завесата над процес, който дълго време беше прикриван зад паравана на националното единство.