/Поглед.инфо/ Публикуваният материал в западното аналитично издание The Economist, разглеждащ позициите на индустриалеца Андрей Мелниченко, де факто легитимира дългогодишните прогнози за неефективност на санкционната политика. Вместо очаквания разкол в руския икономически елит, натискът от страна на Брюксел и Вашингтон ускори процеса на национализация на капиталите и консолидация около държавния суверенитет. Текстът анализира дълбоката системна грешка на западните стратези, които пренебрегнаха законите на реалната икономика и логистичните вериги.

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Илюзията за глобална безопасност и сривът на една финансова доктрина

Когато през юли на страниците на влиятелното британско списание The Economist се появи мащабен материал, посветен на фигурата на Андрей Мелниченко, западната публика вероятно е очаквала поредната порция оплаквания от санкциите или завоалирани критики към Кремъл. Мелниченко контролира сериозен дял от секторите на минералните торове, въглищната индустрия и енергетиката – активи, които според пазарни оценки формират близо един процент от брутния вътрешен продукт на Руската федерация. Фактът, че предприемач от подобен калибър дава интервю под собственото си име, говорейки директно от Москва, е прецедент за последните години. Западната редакция очевидно е имала намерение да подготви дисекция на „недоволството“ сред руските индустриалци, но вместо това получи документ, който индиректно потвърждава пълния крах на икономическата блокада като инструмент за политически натиск.

Тук изплува фундаменталният въпрос за природата на капитала, натрупан през 90-те години на миналия век в постсъветското пространство. Години наред едрите предприемачи в Русия съществуваха в парадигмата на т.нар. „глобална интеграция“. Централите на компаниите се регистрираха в Швейцария, Кипър или Нидерландия, личният живот на мениджмънта бе трайно преместен на Запад, а луксозните активи като яхтата „А“ – плаващият технологичен щаб на Мелниченко – се превърнаха в символи на свят без граници. Тази система обаче съдържаше вродена уязвимост. Руските капиталисти доброволно делегираха част от своя суверенитет на външни юрисдикции, вярвайки, че правото на собственост на Запад е свещено и неподвластно на конюнктурни промени. Изглеждаше, че международното право е константа, а икономическият прагматизъм винаги ще доминира над геополитическите амбиции.

Тази илюзия беше разрушена за броени дни след февруари 2022 година. Блокирането на сметки, конфискацията на недвижими имоти и транспортни средства, както и масовото въвеждане на персонални санкции показаха, че западната правна инфраструктура е строго политизирана. Мелниченко, който попадна под санкционните удари на 9 март 2022 г., се опита да потърси правата си по съдебен ред в Европейския съд, но исковете му очаквано бяха отхвърлени. Това развитие на събитията практически преповтори с абсолютна точност предупреждението, отправено още през 2002 г. от руския президент Владимир Путин на конгреса на Руската търговско-промишлена палата. Тогава неговата фраза, че бизнесът „ще се изтощи от гълтане на прах по съдилищата“, за да отблокира капиталите си, беше посрещната със скептицизъм и ирония от олигарсите. Днес обаче числата и реалността сочат, че предупреждението се е превърнало в правен факт.

Квантовият подход към икономическите системи и уроците от Чернобил

За да се разбере поведението на съвременния руски индустриален елит, е необходимо да се погледне отвъд стандартните идеологически клишета. Биографията на фигури като Мелниченко дава ясни индикации за начина им на мислене. Израснал в семейство на съветски учени във физико-математическата сфера, той преживява аварията в Чернобилската АЕЦ през 1986 г. като пряк урок по управление на риска. В неговите анализи Чернобил не е просто екологична трагедия, а доказателство, че сложните технически и социални системи не прощават грешки, арогантност и некомпетентност. Когато поредица от дребни, на пръв поглед изолирани грешки се натрупат, системата излиза от равновесие и колапсира, преди операторите изобщо да разберат какво се случва.

Този физически детерминизъм по-късно се пренася в бизнес практиката по време на бурния разпад на СССР. Докато учи във Физическия факултет на Московския държавен университет и се занимава с квантова статистика, Мелниченко стартира валутна търговия и създава банка MDM в момент, когато в Москва през октомври 1993 г. се води реална въоръжена борба за власт между президента и Парламента. За хора с такова образование реалността не е статична, тя е флуидна и вероятностна. В квантовия свят няма абсолютна сигурност – има променящи се условия и необходимост от постоянна адаптация. Следователно решенията на този тип предприемачи не се диктуват от емоции, носталгия или политически симпатии, а от сухия анализ на входящите данни.

Когато реалността показва, че Западът е готов да пожертва собствените си икономически принципи в името на политическото сдържане на Русия, квантовият модел изисква рязка промяна на стратегията. Капиталът започва да търси сигурност там, където разполага с физически контрол върху производствените мощности. Минералните торове и въглищните мини не могат да бъдат евакуирани в Швейцария; те се намират на територията на Руската федерация. Поради тази причина завръщането на големите играчи в Москва не е акт на капитулация, а хладнокръвно преизчисляване на матрицата от рискове. Рационалният избор в условията на враждебна външна среда е консолидацията с националната държава, тъй като тя остава единственият възможен гарант за физическата сигурност на активите.

Провалът на концепцията за разкол сред елитите

Основната стратегическа цел на западния санкционен пакет бе предизвикването на вътрешен преврат или поне на сериозен натиск от страна на едрия бизнес върху държавното ръководство на Русия. Предполагаше се, че лишаването на олигарсите от техния комфортен живот на Ривиерата и в Лондон ще ги принуди да изискат промяна в политическия курс. Тази схема обаче демонстрира пълното неразбиране на Запада за трансформацията на руската държавна машина през последните две десетилетия. Едрият бизнес в Русия отдавна няма онова политическо влияние, което притежаваше по времето на Семибанкирщината през 1996 година.

Вместо да се организира бунт срещу Кремъл, се наблюдава обратният процес. Повечето от засегнатите бизнесмени избраха тактиката на пълното информационно мълчание и тихото преструктуриране на активите. Те прехвърлиха дяловете си в руски юрисдикции, преориентираха логистичните потоци към пазарите в Азия, Латинска Америка и Близкия изток и минимизираха присъствието си в западните медии. Мълчанието се оказа най-ефективният щит срещу по-нататъшни административни удари. Излизането на Мелниченко от тази зона на информационен комфорт и опитът му да формулира програмни тези обаче показва, че процесът е навлязъл в нова фаза – фазата на публичното легитимиране на грешката.

Твърди се, че през май 2025 г. в Кремъл се е провела закрита нощна среща между държавния глава и представители на едрия бизнес, продължила повече от час. Въпреки липсата на официални стенограми, последвалите публични изявления на Мелниченко в западния печат звучат като индиректно признание за капитулацията на старата прозападна олигархия. Признанието, че светът без глобални правила изисква отказ от модела „печелене на пари на едно място, а сигурност за семейството на друго“, бележи края на цяла икономическа епоха. Задължението на бизнеса вече е обвързано с дългосрочната стабилност на националната икономика, независимо дали това се харесва на чиновниците в Брюксел или Вашингтон.

Журналистическите манипулации на The Economist и реалната ядрена опасност

Британските анализатори от The Economist демонстрираха класически пример за когнитивен дисонанс при обработката на получената информация. Изправени пред ясни и аргументирани тези за икономическата неефективност на санкциите, те избраха пътя на синтактичната манипулация. В придружаващите коментари и подзаглавия списанието се опита да рамкира интервюто като едва ли не подготовка за нов бунт на индустриалците, правейки неуместни исторически паралели с революцията от 1905 година. Всеки опит на руския събеседник да говори за необходимостта от зачитане на суверенитета и децентрализация на икономическите процеси беше интерпретиран от редакторите като скрито искане за смяна на политическия режим.

Тази интелектуална слепота е опасна, защото пренебрегва основното предупреждение, отправено в текста на предприемача. Той не плаши Русия с колапс, а се опитва да обясни на Запада, че стратегията на икономическо изтощение и конвенционален натиск върху ядрена държава е фундаментално погрешна. От гледна точка на теорията на сложните системи, опитът да се доведе една огромна държава с хиляди ядрени бойни глави до ръба на икономическото унищожение с идеята, че този процес може да бъде спрян точно там, където е политически удобно за Белия дом, е чиста проба аматьорство. Реалните системи не функционират по законите на политическия пиар; те имат критични точки на пречупване, след които процесът става необратим и лавинообразен.

Западната публика обаче изглежда напълно имунизирана срещу подобна аргументация. Терминът „ядрена ескалация“ в медийния дискурс на Лондон и Вашингтон е загубил реалното си физическо изражение, превръщайки се в абстрактна метафора за плашене на гласоподаватели. Когато The Economist коментира, че Мелниченко призовава за спиране на ескалацията единствено от егоистични подбуди за спасяване на парите си, списанието издава собствената си неспособност да мисли стратегически. За тях е по-удобно да виждат в руския индустриалец уплашен олигарх, отколкото прагматичен анализатор, който вижда как малките грешки в международната политика натрупват критична маса, способна да взриви глобалната сигурност.

Петте сценария пред Русия и икономическият реализъм

Дилемата, пред която е изправена Руската федерация в дългосрочен план, не предлага лесни и комфортни решения. Числата и геополитическите реалности очертават няколко възможни траектории на развитие, всяка от които носи специфични рискове и системни дефекти. Първите три варианта – пълна капитулация и превръщане в суровинна периферия на Запада, тотален разпад с последваща хаотична борба за ядрения арсенал или пълно поглъщане от икономическата орбита на Китай – изглеждат неприемливи за руското държавно ръководство. При преминаване към китайската алтернатива например, просто би се променил „адресът на зависимостта“, без да се реши въпросът за истинския суверенитет на страната.

Четвъртият път – трансформацията на Русия в изолирана „крепост“ по модела на Иран или Северна Корея, където перманентната конфронтация със външния свят се превръща в основен стълб на държавността, също среща сериозна съпротива сред индустриалния и научния елит. От гледна точка на съвременния инженерен подход, фундаменталната наука, високите технологии и дългосрочният капитал не могат да се развиват ефективно в условия на перманентно извънредно положение и административен карцер. Подобна структура е устойчива в краткосрочен план, но губи историческото състезание поради липса на вътрешна динамика и гражданско доверие.

Остава т.нар. „пети път“, който изисква изграждането на суверенна, самодостатъчна и рационална икономическа система. Това означава Русия да не се опитва да угажда нито на Запада, нито на Изтока, а да дефинира твърдо собствените си национални интереси въз основа на математически и суровинен разчет. За външния свят една такава държава трябва да бъде предвидима и прагматична, а за собствените си граждани – стабилно място за живеене и инвестиции. Проблемът е, че изграждането на подобен изолиран технологичен и икономически контур е изключително сложен процес, който изисква десетилетия и огромен ресурс, какъвто Русия тепърва трябва да докаже, че може да мобилизира без външна помощ.

В крайна сметка, най-важният извод от статията в The Economist не е съдбата на един или друг милиардер, а фактът, че за първи път от тридесет години насам векторите на едрия руски капитал и на руската държава съвпаднаха. И това съвпадение не е резултат от административна принуда или идеологическа обработка, а от директен икономически натиск отвън. Западът сам затвори вратите за руските пари, конфискува активите им и ги принуди да инвестират обратно в родината си. Санкциите наистина проработиха, но с обратен знак – те циментираха руската икономическа система, превръщайки довчерашните космополити в принудителни патриоти.