Русия планира изграждането на изцяло собствен арктически флот за втечнен газ до 2026 година

/Поглед.инфо/ Американските санкции срещу руския сектор за втечнен природен газ (ВПГ) принудиха Москва да промени изцяло индустриалната си стратегия, залагайки на пълна технологична независимост в Арктика. На изложението „Инопром 2026“ премиерът Михаил Мишустин обяви планове за самостоятелно проектиране и производство на газовози от най-високия ледов клас Arc7. Това изисква бързо разработване на местни корабни двигатели и алтернативи на френските мембранни системи GTT, тъй като флотът на „Арктик ВПГ 2“ в момента изпитва остър недостиг на съдове за транспортиране на суровината до купувачите в Азия, главно Китай.

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Сблъсъкът в Арктика и корабостроителният капан на корейските комплекти

Стратегическият залог на Москва в полярните ширини вече не е въпрос на абстрактни геополитически амбиции, а на чисто инженерно и финансово оцеляване. Твърди се, че първоначалният план за разгръщане на капацитета на „Ямал СПГ“ и последвалия го „Арктик ВПГ 2“ е бил изцяло обвързан с международната кооперация – схема, която след 2022 година беше буквално взривена от регулациите на Министерството на финансите на САЩ (OFAC). Заводите за втечнен природен газ, конструирани върху вечната замръзналост на полуостров Гидан, изискват специфична логистична логика. Обикновените LNG танкери, които наводняват терминалите в Катар или Тексас, са напълно безполезни в Карско море от ноември до юни, когато ледената покривка налага преминаването на съдове с ледово подсилване от най-висок клас.

Тук изплува първото голямо противоречие в руската индустриална история от последното десетилетие. Когато „Новатек“ започваше експлоатацията на първите фази, руската корабостроителница „Звезда“ в град голям колкото голямо село в Приморския край – Голям Камен, все още се намираше в процес на мащабна модернизация и фактически не разполагаше с технологичен капацитет за сухо строителство на подобни гиганти. Решението тогава беше прагматично, но както се оказа впоследствие, дълбоко рисково – поръчките бяха изнесени към южнокорейски корабостроителници (основно Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, сега Hanwha Ocean). По-късно схемата беше променена: „Звезда“ трябваше да сглобява 15 танкера Arc7, но чрез готови корейски корабни комплекти. Санкциите обаче спряха доставките по средата, оставяйки пет готови корпуса блокирани в Южна Корея без право на предаване на руския поръчител.

Корейците не могат да продадат тези кораби на никой друг, защото по света просто липсват други заводи за втечнен газ, разположени в толкова свиреп климат. Това е класическа патова ситуация, при която и двете страни губят милиарди, но политическият натиск от Вашингтон остава по-силен от търговската логика. Има обаче индикации, че чрез офшорни компании от трети страни се подготвят схеми за препродажба, за да се заобиколи правният вакуум, макар че подобна информация не може да бъде независимо потвърдена към този момент.

Френският монопол върху мембраните и руският инженерен отговор

Най-критичната точка в цялата корабостроителна верига не са огромните стоманени корпуси, а технологията за съхранение на самия втечнен газ при температура от минус 163 градуса по Целзий. Световният пазар в този сегмент се контролира почти на 100% от френската инженерна компания Gaztransport & Technigaz (GTT), която държи патентите за специалните мембранни системи. Тези мембрани предотвратяват термичното разширение и разрушаването на корпуса на кораба. Когато GTT обяви оттеглянето си от руския пазар в началото на 2023 г., доставките за „Звезда“ спряха рязко – френско оборудване беше получено само за три кораба от новата партида.

В момента „Звезда“ е доставила два от тези кораби, а третият се очаква да влезе в експлоатация в края на годината. Какво се случва с останалите корпуси? Появиха се неофициални и силно оспорвани от западни анализатори съобщения, че руски научноизследователски институти, съвместно с „Криловския държавен научен център“, са успели да разработват и дори да акредитират собствена мембранна система от неръждаема стомана и инвар. Проблемът тук е, че едно е да тестваш лабораторен модел, а съвсем друго е да изградиш херметичен резервоар с обем 170 000 кубически метра, който да издържи на огромното хидродинамично натоварване при движение в арктически лед.

Освен мембраните, руските проектанти са изправени пред необходимостта да конструират мощни двугоривни корабни двигатели, работещи на изпаряващ се газ и дизел. Досега заводите в Брянск и Коломенск са произвеждали основно среднооборотни двигатели за локомотиви и по-малки военни кораби. Мащабирането на това производство до размерите, изисквани за арктически гиганти, ще отнеме години, което означава, че графикът за пускане на останалите фази на „Арктик ВПГ 2“ остава под сериозен въпрос. Числата са безмилостни: двете работещи фази на проекта изискват поне 14 специализирани съда за осигуряване на ритмичен експорт, докато реално в наличност има само три, с изглед да станат четири до декември.

Китайският хъб и сивата логистика в Южнокитайско море

Въпреки катастрофалния недостиг на флот, търговската блокада вече показва първите си сериозни пробойни на Изток. Когато през август миналата година първите товари от „Арктик ВПГ 2“ потеглиха по Северния морски път, международните застрахователи прогнозираха, че нито един голям купувач няма да рискува да приеме санкционираните молекули. Реалността обаче се оказа различна. Пекин, след като договори сериозни ценови отстъпки спрямо индекса JKM (Japan Korea Marker), не просто започна да приема танкерите, но и предприе инфраструктурни мерки за дългосрочно сътрудничество.

Според доклади на корабодневници, Китай е заделил един специализиран терминал в провинция Гуандун, който работи изключително с руски втечнен газ, без да се съобразява с американските заплахи за вторични санкции. Нещо повече – в момента се подготвя пускането на втори такъв терминал в Източен Китай. Това показва, че Азия е готова да абсорбира руския ресурс, стига цената да компенсира политическия риск. Логистичната схема обаче остава сложна и скъпа: ледововите газовози Arc7 транспортират газа само до свободните от лед води на Баренцово море или Камчатка, където товарът се прехвърля на конвенционални танкери (т.нар. ship-to-ship трансфер), за да се пести скъпоценният ресурс на арктическия флот.

Тази схема работи, но тя оскъпява логистиката с няколко долара на милион британски термични единици (BTU). Въпросът е дали Русия ще успее да изгради пълния цикъл на заводите си без западни турбини. Защото освен кораби, за самите заводи са необходими мощни газови турбини за втечняване, каквито преди се доставяха от американската Baker Hughes. Сега се разчита на китайски аналози и руските турбини „Ладога“, чиято надеждност при непрекъснат режим на работа тепърва ще бъде подложена на индустриален тест в суровите полярни условия.