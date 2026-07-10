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Русия

Яков Кедми: Русия трябва да приложи много по-голяма сила, ако иска мир при свои условия

/Поглед.инфо/ В това интервю разговарям с Яков Кедми за внезапната промяна в поведението на Доналд Тръмп, за сигналите, които Вашингтон изпраща към Москва, и за това защо според него Русия все още не използва пълния си военен потенциал. Обсъждаме стратегията на Кремъл, ролята на НАТО, перспективите за преговори и защо Европа продължава да увеличава военното напрежение вместо да търси политическо решение. Според Кедми следващите месеци могат да се окажат решаващи за развитието на конфликта.

д-р Владимир Трифонов 12304 прочитания
Втората част утре вечер:

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