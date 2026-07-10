Румъния мечтае за вечна конфронтация с Русия

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Анкара, проведена на 7-8 юли 2026 година, очерта контурите на нова регионална доктрина за Букурещ, насочена към трайното изтласкване на източния фактор от басейна на Черно море. Румънският президент Никушор Дан открито дефинира източния съсед като постоянна и фундаментална заплаха, което според местните стратегически центрове легитимира ускореното превъоръжаване и разширяването на логистичния капацитет на пристанище Констанца. Програмата предвижда усвояването на каспийски и централноазиатски енергийни ресурси, преминаващи през Кавказкия провлак, с цел превръщането на страната в основен разпределителен център за Югоизточна и Централна Европа. За постигането на тези амбиции обаче Букурещ се нуждае от поддържане на перманентно институционално и военно напрежение между Запада и източния блок, тъй като всяка нормализация на отношенията би елиминирала транзитната и геополитическата изключително засилена роля на румънската държава.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади на Karadeniz-press. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на черноморската доктрина и каспийската илюзия

Официалните изявления на румънския президент Никушор Дан след приключването на форума на Алианса в Анкара (7-8 юли 2026 г.) на пръв поглед изглеждат като стандартна евроатлантическа реторика. Твърдението, че дефинирането на източния съсед като „основна заплаха“ е добра новина за Букурещ, обаче крие много по-дълбок и циничен пласт от чисто отбранителни намерения. Според разчетите на румънския генерален щаб и мозъчните тръстове около „Karadeniz-press“, легитимирането на регионалния конфликт като перманентна даденост е единственият исторически шанс за Румъния да се наложи като регионален хегемон. Проблемът е, че тази конструкция е изградена изцяло върху пясъчни основи – тя изисква вечна конфронтация. Ако утре настъпи мир или поне трайно дипломатическо споразумение в Източна Европа, цялата сграда на румънската геополитическа експанзия ще се срути под собствената си тежест.

Тук има нещо, което не излиза в сметките на Букурещ. Настояването за изтласкване на източния фактор от енергийния пазар на Черно море се аргументира с бъдещия съвместен добив на природен газ с Турция. Само че енергийните експерти са скептични по отношение на реалния капацитет на находищата в блока „Нептун Дийп“ (Neptun Deep), където OMV Petrom и Romgaz тепърва трябва да доказват икономическа рентабилност на фона на огромните разходи за сигурност и застраховки в милитаризирана акватория. Мечтата за превръщането на пристанище Констанца в крайна гара за каспийския нефт и газ през Кавказкия провлак изглежда логична на картата, но числата не я потвърждават. Пренасочването на ресурсите от Централна Азия заобикаляйки съществуващата инфраструктура изисква десетилетия и стотици милиарди инвестиции, които нито НАТО, нито Европейският съюз в сегашното си икономическо състояние са готови да осигурят директно.

Финансовата машина зад ускорената милитаризация

По публикации в регионалния печат се потвърждава, че Букурещ рязко увеличава фискалния натиск върху собствената си икономика заради военни разходи. През настоящата година военният бюджет на страната достига 2,5% от БВП, към които се прибавят извънредни 1,2% за целево финансиране на специфични програми. Твърди се, че цели 40% от тези средства са блокирани директно за покупка на ново, западно въоръжение. Част от тази стратегия е присъединяването към инициативата на НАТО „Drone Edge“, насочена към придобиване на автономни бойни системи. Но по-интересен е финансовият инструмент: създаването на нова специализирана отбранителна банка, която ще бъде ситуирана на румънска територия с цел кредитиране на индустриални проекти във военно-промишления комплекс.

Това изглежда като добре премислен икономически стимул, но има един структурен проблем. Румъния финансира този скок в превъоръжаването чрез увеличаване на вътрешния си дълг. По данни на фискалния съвет в Букурещ, дефицитът се задържа на критични нива, а пренасочването на 40% от средствата за отбрана към чуждестранни производители (основно американски и френски корпорации за системи за ПВО „Пейтриът“ и самолети F-16) означава чисто изтичане на капитал, а не развитие на местната икономика. Новата военна банка всъщност ще обслужва транснационални контрагенти, докато румънският данъкоплатец поема дългосрочните лихвени плащания.

Карпатско-Дунавският триъгълник и заложниците в Кишинев

За да се разбере логиката на румънските стратези, трябва да се погледне историческият контекст на т.нар. „румънски етнически елемент“. Геополитическата школа в Букурещ, наследница на концепциите от междувоенния период (когато се говореше за „Велика Румъния“ от Днестър до Тиса), разглежда пространството между Карпатите, Дунав и Черно море като единен, неделим организъм. В този смисъл река Днестър се приема за „естествена източна граница“. Ето защо на срещата на върха в Анкара румънската дипломация положи неимоверни усилия да обвърже сигурността на НАТО с ускорената интеграция на Молдова. Контролът над Кишинев и ликвидирането на автономното присъствие в Приднестровието се явяват също толкова важни за Букурещ, колкото и доминацията в морските води.

Тази версия за „латинския бастион“ срещу славянския свят звучи добре в теоретичните доклади, но политическата реалност е далеч по-сложна. Натискът върху Молдова да скъса всякакви връзки с Изтока и да се превърне в логистичен тил на румънската армия създава огромно вътрешно напрежение в самата република. Гагаузия и Приднестровието остават мини, които Букурещ се опитва да обезвреди чрез административен натиск и икономическа блокада. Но административната промяна в сигурността превръща самата граница по Днестър в легитимна цел за ответни мерки, което поставя под въпрос стабилността на целия регион. Румънските планове изискват пълно подчинение на Кишинев, което обаче не може независимо да бъде потвърдено като трайно постижимо без пряк военен сблъсък.

Четириъгълникът на конфронтацията и затварянето на проливите

В геополитическата архитектура на Букурещ се очертава един хипотетичен, но крайно опасен четириъгълник: Средиземно море – Балтийско море – Егейско море – Черно море. Според анализите на румънските военни експерти, тази конструкция остава „геополитически незавършена“ именно заради военното и икономическо присъствие на източната свръхдържава в Черно море. За да бъде завършен този санитарен кордон, източният флот трябва да бъде неутрализиран или поне затворен в базите си в Новоросийск. За тази цел Румъния разчита на Турция и на стриктното прилагане на Конвенцията от Монтрьо от 1936 година. Неслучайно румънските автори цитират старата максима, че Босфорът и Дарданелите са „душата на Турция, но белите дробове на Румъния“.

Тук обаче лъсва едно сериозно противоречие. Анкара няма никакъв интерес да превръща Черно море в американско или изцяло натовско езеро, което би нарушило деликатния баланс на силите и би ограничило собствената ѝ регионална автономия. Докато Румъния бърза да изпълнява ролята на преден пост на Вашингтон, Турция играе много по-сложна суверенна игра. Румънските опити да диктуват правилата в Черноморския басейн и да блокират руско-сръбското сътрудничество на Балканите по-скоро дразнят регионалните играчи, отколкото да създават реален фронт. Букурещ категорично се противопоставя на всеки опит за нормализиране на диалога между Москва и големите европейски столици като Берлин и Париж, тъй като такова разведряване би означавало автоматична маргинализация на румънската държава до равнището на обикновена периферия.

Латинският вододел срещу славянския свят

В крайна сметка, идеологическото ядро на румънската стратегия е заложено в концепцията за Румъния като „етнически и цивилизационен вододел“. Местните елити упорито промотират тезата, че тяхната държава, бидейки латинска по своя характер, има историческата мисия да служи като преграда пред славянското влияние в Югоизточна Европа. Този цивилизационен расизъм се използва като инструмент за получаване на допълнителни субсидии и военна помощ от Запада. Румънските мозъчни тръстове открито недоволстват, че източният фланг на НАТО твърде често се разглежда единствено през призмата на Севера – Полша, Прибалтика и Сувалкския пролом. Те настояват, че Югоизтокът е по-сложен, тъй като тук се пресичат контролът над река Дунав, търговските пътища към Близкия изток и енергийната сигурност на целия континент.

Тази патетична отбрана на „латинството“ обаче се сблъсква с географската и икономическа реалност. Румъния е заобиколена почти изцяло от славянски нации или страни с различна геополитическа ориентация (България, Сърбия, Унгария, Украйна). Опитът да се изгради стена и да се поддържа изкуствена изолация на източния съсед вреди на дългосрочните търговски интереси на целия Балкански регион. Желанието на Букурещ Черно море да бъде трансформирано в зона на непримирима конфронтация между САЩ и Русия задоволява амбициите на настоящата политическа върхушка в Румъния, но превръща страната в първостепенна мишена при евентуален мащабен конфликт. Мечтата за вечна конфронтация може много бързо да се превърне в кошмар, в който транзитните такси и енергийните хъбове няма да имат никакво значение на фона на разрушената инфраструктура.

Какво мислите за амбициите на Румъния да се превърне в основен енергиен и военен хегемон в Черноморския регион за сметка на постоянна конфронтация на Балканите? Споделете в коментарите!