Кой ще пише правилата на изкуствения интелект? Властта над алгоритъма: кой ще определя истината, закона и допустимото

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече навлиза в институции, които доскоро се смятаха за запазена територия на човешката преценка. Той подпомага военни щабове, съдилища, училища, медии, администрации и предизборни кампании. Затова спорът около него не се изчерпва с бързината на моделите или размера на инвестициите. Става дума за много по-съществено разпределение на властта — кой ще определя критериите, по които системите оценяват човека, кои решения ще бъдат допустими и кой ще носи отговорността, когато алгоритмичната препоръка се превърне в институционална заповед.

Бъдещият политически ред няма да бъде променен само от машините, а от правилата, вградени в тях. Те ще бъдат писани от държави, корпорации, военни структури, регулатори и международни организации, всяка със собствен интерес и собствено разбиране за свобода, сигурност и обществен ред. Технологията ще изглежда универсална, но нормите зад нея няма да бъдат. От сблъсъка между тези различни режими ще зависи не просто развитието на ИИ, а границата между помощта, зависимостта и новата форма на власт.

Основният въпрос не е кой ще създаде най-добрия изкуствен интелект. Технологичното лидерство е важно, но е променливо. Един модел изпреварва друг, нова архитектура обезценява милиарди инвестиции, а предимство, изглеждало непреодолимо, може да изчезне за няколко месеца. По-трайна е властта на онзи, който определя правилата.

Кой решава каква информация да бъде включена в обучението на системата? Кои исторически събития ще бъдат представени като безспорни и кои ще бъдат обозначени като спорни? Кои политически възгледи ще се приемат за допустими, кои за опасни, а кои изобщо няма да достигат до потребителя? Кой ще определя как един алгоритъм оценява човешкото поведение, риска, вината, надеждността или обществената приемливост?

Зад техническия език за безопасност, прозрачност и отговорно използване вече се оформя нова система на власт. Тя няма непременно да отменя държавата, съда, училището или медиите. По-вероятно е да се вгради в тях, да подготвя решенията им, да подрежда информацията, която получават, и постепенно да очертава границите, в които хората формално ще продължават да избират.

Това е по-тиха и по-сложна промяна от обикновеното завземане на властта. Няма преврат, няма нова конституция, няма момент, в който обществото ясно да разбере, че нещо е било отнето. Отговорността остава човешка на хартия, но интелектуалната работа, предхождаща решението, все по-често се прехвърля към машина.

Депутатът гласува, съдията подписва, генералът издава заповед, редакторът одобрява публикацията. Преди това обаче алгоритъмът е подбрал фактите, оценил е риска, предложил е възможните варианти и е отхвърлил онова, което системата смята за малко вероятно, неуместно или опасно. Човекът запазва подписа. Властта над рамката, в която подписва, започва да се мести другаде.

Правилата винаги са били по-важни от машините

Историята на големите технологични промени обикновено се разказва като история на изобретатели, машини и научни пробиви. Политическата действителност е по-прозаична. Едно изобретение придобива историческа сила едва когато около него бъдат изградени институции, собственост, закони, производствени мощности и система за принуда.

Барутът сам по себе си не изгражда централизирана държава. Той дава предимство на владетелите, които могат да финансират артилерия, да поддържат постоянни армии и да събират достатъчно данъци. Парната машина не създава автоматично Британската империя. Необходими са флот, банки, застрахователни дружества, колониална администрация и закони, защитаващи търговските интереси. Телеграфът не управлява колониите, но позволява на имперския център да съкрати времето между информацията и заповедта.

Интернет първоначално беше представян като пространство на свобода, което ще обезсили границите и старите йерархии. Получи се нещо по-неприятно. Границите не изчезнаха, а над тях се появиха огромни частни информационни територии. Няколко компании започнаха да контролират достъпа до аудитория, рекламните приходи, видимостта на политическите послания и подреждането на новините. Държавата не беше премахната, но се оказа принудена да преговаря с платформи, чиито ресурси, данни и технологични възможности надхвърлят тези на мнозинството национални администрации.

При изкуствения интелект зависимостта може да стане по-дълбока. Интернет разпределяше и филтрираше произведена от хора информация. Новите системи я създават, обобщават, пренареждат и тълкуват. Те не са само канал между автора и читателя, институцията и гражданина, командира и войника. Започват да се превръщат в участник при формирането на самото решение.

Затова правилата за изкуствения интелект не са обикновена техническа регулация. Те ще определят кой има право да проектира допустимото поведение на системите, които ще обслужват държавното управление, икономиката и обществения живот.

Регламентът на Европейския съюз за изкуствения интелект вече използва подход, основан на степента на риска, като поставя различни изисквания пред забранени, високорискови и по-слабо рискови приложения. Сред областите с особена чувствителност са критичната инфраструктура, образованието, заетостта, правоприлагането, миграцията и правосъдието. Самата конструкция на европейския закон показва, че спорът отдавна е напуснал света на технологичните демонстрации. Става дума за достъп до права, обществени услуги и институционални решения.

Съветът на Европа избра още по-пряк език. Рамковата конвенция за изкуствения интелект обвързва жизнения цикъл на тези системи с човешките права, демокрацията и върховенството на закона. Документът е първият международен правно обвързващ договор от този тип, а Европейският съюз го ратифицира през май 2026 година.

Зад тази юридическа архитектура стои простото признание, че алгоритъмът вече може да засяга права не по-малко от администрацията. Само че администрацията има адрес, началник, процедура за обжалване и поне формална политическа отговорност. При сложната автоматизирана система веригата се размива между разработчика, доставчика на данни, държавната институция, оператора и служителя, който е натиснал последния бутон.

Удобна среда за безотговорност.

Новата инфраструктура на държавната власт

Властта никога не се състои само в правото да бъде издадена заповед. Тя зависи от способността да се събира информация, да се класифицират хора и събития, да се предвижда поведението им и да се разпределят ресурси. В продължение на векове държавата изгражда регистри, архиви, преброявания, кадастри, полицейски досиета и статистически служби. Без тях модерното управление би било невъзможно.

Изкуственият интелект събира тези отделни механизми в система, която може да обработва огромни масиви от данни почти незабавно. Държавната администрация получава възможност да открива данъчни измами, да разпознава подозрителни финансови операции, да прогнозира натоварването на здравната система, да управлява трафика или да разпределя социални помощи.

Ползите са реални. Не е сериозно всяка автоматизация да бъде обявявана за настъпление на тоталитаризма. Неефективната администрация също потъпква права — когато забавя лечение, допуска измами, губи документи или принуждава гражданите да доказват неща, които държавата вече би трябвало да знае.

Проблемът възниква, когато инструментът за подпомагане на решението започне да определя какво изобщо се смята за разумно решение. Служителят разполага с ограничено време и рядко има техническата подготовка да оспори алгоритмичната препоръка. Ако системата е дала висока оценка на риска, човешкият подпис често се превръща във формалност. Малцина чиновници биха поели отговорността да пренебрегнат компютърна оценка, представена като резултат от анализ на милиони случаи.

Така автоматизацията поражда особен вид институционална страхливост. Човекът запазва длъжността си, но се прикрива зад системата. При грешка разработчикът твърди, че моделът е бил използван неправилно. Администрацията посочва, че е разчитала на сертифициран продукт. Политическото ръководство обяснява, че не се намесва в индивидуални решения.

Гражданинът остава сам срещу резултат, който никой не признава напълно за свой.

Още по-сериозен е въпросът за данните. Системата не получава своите представи за обществото от природата. Някой избира информацията, с която тя се обучава, начина на нейното обозначаване и целите, които трябва да бъдат постигнати. Ако миналата административна практика съдържа пристрастия, алгоритъмът може да ги възпроизведе с много по-голяма последователност. Ако критериите бъдат променени политически, системата може да наложи новия курс без шумната съпротива, която обикновено съпровожда законодателната промяна.

Един парламент може да приеме закон след публичен спор. Алгоритмичният модел може да промени реалното прилагане на същия закон чрез нови тегла, прагове и критерии, които почти никой извън тесен кръг специалисти не разбира. Формално законът остава същият. Практически държавата вече действа другояче.

Властта се премества от текста на нормата към архитектурата на изпълнението.

Армията и съкращаването на времето за решение

Военната област показва най-ясно защо правилата не могат да бъдат оставени единствено на инженерите. Съвременните армии използват изкуствен интелект за разузнавателен анализ, откриване и проследяване на цели, логистика, киберзащита, автономна навигация и подпомагане на командването. При огромен поток от сателитни изображения, радиосигнали, данни от безпилотни системи и разузнавателни източници човекът физически не може да обработи всичко навреме.

Алгоритъмът обещава да съкрати интервала между откриването на заплахата и нанасянето на удар. От военна гледна точка това е предимство. От политическа гледна точка то може да стане капан.

Колкото по-кратко е времето за решение, толкова по-слаба става възможността за проверка, съмнение и политическа преценка. Машината предлага цел, оценява вероятността тя да бъде военен обект и изчислява очакваните съпътстващи щети. Командирът трябва да реши за минути, понякога за секунди. Формално човекът остава в цикъла. Реално способността му да разбере и оспори препоръката може да бъде минимална.

НАТО прие принципи за отговорно използване на изкуствения интелект в отбраната — законност, отговорност, обяснимост, надеждност, управляемост и ограничаване на пристрастията. Преработената стратегия на Алианса от 2024 година поставя ударение и върху защитата срещу враждебното използване на ИИ.

Принципите звучат разумно. Военната конкуренция обаче има лошия навик да наказва онзи, който се движи по-бавно. Ако едната страна ограничава автономността, а другата я разширява, натискът за ускоряване става почти непреодолим. Никой генерален щаб не желае да обяснява след поражение, че е спазвал по-висок етичен стандарт от противника.

Тук има реално противоречие. Пълната забрана може да се окаже неизпълнима, а липсата на правила създава риск решенията за живот и смърт постепенно да бъдат прехвърлени към системи, чието поведение не винаги може да бъде предвидено дори от разработчиците им.

При ядрените сили опасността е още по-голяма. Изкуственият интелект може да подпомага ранното предупреждение, анализа на сателитни данни и разпознаването на военна подготовка. Грешна оценка, манипулирани данни или кибератака срещу такава система биха могли да произведат убедителна, но невярна картина на предстоящо нападение. Политическият лидер ще получи не суровите данни, а вече обработено заключение, придружено с проценти и моделирани сценарии.

Цифрите създават усещане за точност. Понякога фалшиво.

Най-опасният момент няма да настъпи непременно когато машината получи формално право сама да изстрелва оръжие. Достатъчно е нейната оценка да бъде възприемана като по-надеждна от човешката, а времето за реакция да е съкратено до степен, при която политическото решение се превръща в одобряване на вече изчислена необходимост.

Съдът между помощта и скритата присъда

Съдебната система изглежда естествен кандидат за използване на изкуствен интелект. Огромни масиви от закони, решения, експертизи и доказателства могат да бъдат преглеждани по-бързо. Системите могат да откриват противоречива практика, да подпомагат подготовката на документи и да улесняват достъпа до правосъдие.

В държави с бавни и претоварени съдилища това не е малко. Човешката грешка, произволът и корупцията не са по-морални само защото са човешки.

Опасността започва при оценката на конкретния човек. Алгоритъмът може да изчислява вероятност от повторно престъпление, риск от укриване, достоверност на свидетелство или подходящ размер на наказанието. Подобни системи не „виждат“ личността. Те работят с категории, статистически зависимости и сходства с предишни случаи.

Правосъдието обаче не е статистическо управление на населението. Вината е индивидуална. Човек не трябва да получава по-тежко отношение заради поведението на група, към която системата го е причислила, нито защото живее в район с по-висока престъпност, има определена трудова биография или прилича по набор от показатели на хора, извършили друго престъпление.

Още по-труден е въпросът за обяснението. Съдебният акт трябва да съдържа мотиви, които могат да бъдат разбрани и оспорени. Ако препоръката идва от сложен модел, защитен с търговска тайна или технически неразбираем за страните, правото на обжалване става кухо. Не може да бъде оспорено съображение, което никой не е длъжен да разкрие.

Европейският подход поставя редица приложения в правосъдието и правоприлагането сред високорисковите системи именно поради възможното въздействие върху основни права. Това е необходима предпазна мярка, но не решава централния проблем: колко дълго съдията ще остане действителен автор на решението, ако институцията постепенно започне да измерва качеството и бързината на работата му спрямо алгоритмичните препоръки?

Първоначално системата ще помага. После отклонението от нея ще трябва да се мотивира. Накрая самото отклонение може да започне да изглежда като професионален риск.

Не е нужно алгоритъмът официално да стане съдия. Достатъчно е човешкият съдия да бъде наказван институционално всеки път, когато не го послуша.

Образованието и правото да се определя знанието

В училището и университета изкуственият интелект обикновено се обсъжда през преписването, автоматичното писане на работи и необходимостта учениците да бъдат подготвени за новия пазар на труда. Това са видимите проблеми. Същинската промяна е по-дълбока.

Образованието никога не е било само предаване на информация. То подрежда знанията, определя кое е съществено, създава историческа памет и формира езика, чрез който младият човек разбира обществото. Учебната програма винаги съдържа политически избор, дори когато е представяна като неутрална.

Когато ученикът започне да получава отговорите си от персонализиран цифров наставник, посредникът между него и знанието вече няма да бъде единствено учителят или учебникът. Системата ще преценява кое обяснение е подходящо, кои източници са надеждни, каква трудност да предложи и кои теми да избегне. Тя ще запомня слабостите, интересите, поведението и ритъма на работа на всяко дете.

Това може да подобри обучението. Дете, което изостава, може да получи внимание, каквото претовареният учител не успява да му даде. Материалът може да бъде адаптиран, преведен или обяснен по различни начини.

Същият механизъм позволява ранно класифициране на учениците. Системата може да прогнозира кой има шанс за определена професия, кой вероятно ще отпадне и в кого инвестицията не изглежда достатъчно рентабилна. Подобни прогнози лесно се превръщат в самосбъдващи се присъди. Детето получава по-малко сложни задачи, по-ниски очаквания и по-тесен хоризонт, защото моделът е открил статистическа вероятност.

Кой ще притежава натрупаните данни за интелектуалното, емоционалното и социалното развитие на едно поколение? Държавата, училището или частният доставчик? Ще могат ли тези профили по-късно да бъдат използвани от университети, работодатели, банки и застрахователи? Забраната на хартия не е достатъчна, ако образователната система зависи от инфраструктура, която сама не контролира.

Не по-малко политически е подборът на знанията. Един и същ исторически конфликт, обществен спор или философски въпрос може да бъде представен по коренно различен начин. Отговорът на системата ще зависи от обучителните данни, редакционните правила, националното законодателство и корпоративната политика.

В миналото държавата контролираше учебната програма. В новата среда тя може да се окаже само един от участниците, докато действителният достъп на ученика до знание се управлява от чужда платформа. Една страна би могла формално да запази своята образователна политика, а практически да възпитава децата си чрез алгоритъм, обучен в друга културна, политическа и историческа среда.

Това вече е въпрос на суверенитет.

Медиите и невидимият редактор

Старият медиен ред беше далеч от съвършенството. Собственици, държави, рекламодатели и партийни централи винаги са упражнявали натиск. Имаше обаче видима редакция. Читателят поне приблизително знаеше коя медия е подбрала информацията и кой носи публична отговорност за нея.

Платформите разрушиха тази относителна яснота. Те не произвеждаха непременно новините, но определяха кой ще ги види. Алгоритмичната препоръка се превърна в редактор без име, подпис и обяснение. Формално не забранява публикацията. Просто я прави невидима.

Генеративният изкуствен интелект добавя още един пласт. Все повече хора няма да търсят първоизточници, а ще задават въпрос и ще получават готов синтезиран отговор. Системата избира кои факти да включи, на кои източници да се довери, как да формулира спорните въпроси и какво да пропусне.

Разликата е съществена. Търсачката показваше списък, макар и подреден според непрозрачни критерии. Генеративният модел предлага завършена картина. Потребителят често няма да вижда конкуриращите се версии, защото те вече са обобщени вместо него.

Така възниква частна власт над публичното знание. Компанията може да определя правилата за допустимо съдържание, държавата може да настоява за ограничения, а различни групи могат да упражняват натиск върху обучителните данни и отговорите. Всичко това ще бъде представяно като борба с дезинформацията, защитата на безопасността или спазване на закона. Част от мерките ще бъдат оправдани. Няма общество, което да оставя напълно без ограничения измамата, насилието, престъпните инструкции или манипулирането на деца.

Политическият въпрос е кой определя границата и как тя може да бъде оспорена.

Понятия като „вредно съдържание“, „обществен риск“ и „надежден източник“ не са чисто технически. Те съдържат оценки, интереси и идеологически предпоставки. При липса на прозрачна процедура частната модерация може да изпълнява функциите на цензура, без да носи ограниченията, които конституциите поставят пред държавната власт.

Пазарната конкуренция донякъде ограничава този риск, но не го премахва. Изграждането на водещи модели изисква огромни изчислителни ресурси, данни, електроенергия и капитал. Малко компании могат да участват на това равнище. Ако обществената информация премине през няколко глобални системи, плурализмът ще зависи не само от броя на медиите, а от политиките на посредниците, чрез които читателят стига до тях.

Една медия може да продължи да съществува. Ако алгоритъмът не я цитира, не я препоръчва и не я допуска до видимост, нейното формално право на слово ще има все по-малко практическо значение.

Изборите след края на масовата пропаганда

Политическата пропаганда дълго работеше с големи групи — класи, професии, региони, етнически и възрастови общности. Телевизионното послание беше едно и също за милиони зрители. Социалните мрежи позволиха по-прецизно насочване, но генеративният изкуствен интелект отваря възможност за индивидуално политическо въздействие в огромен мащаб.

Всеки избирател може да получи различно послание, съобразено с неговите страхове, доходи, семейно положение, потребителско поведение и политически колебания. Една и съща партия може да говори като социална сила пред едни граждани, като защитник на бизнеса пред други и като консервативно движение пред трети. Несъвместимите обещания вече няма да се срещат непременно в общото публично пространство.

Това разрушава една от предпоставките на демократичния спор — възможността обществото да види какво политикът обещава на различните групи. При индивидуализираната пропаганда всеки получава собствена версия на кандидата.

Изкуственият интелект прави производството на такива послания евтино. Текст, видео, изображение и глас могат да бъдат създавани почти мигновено, тествани върху аудиторията и коригирани според реакциите. Кампанията вече не просто убеждава избирателя. Тя непрекъснато го измерва и приспособява политическия образ към него.

Съществува и по-грубата заплаха от фалшиви видеа, имитирани гласове и автоматизирани информационни операции. Те са опасни, но поне са разпознаваем проблем. По-трудно се вижда законното, професионално и масово психологическо моделиране, извършвано чрез реални данни и послания, които не съдържат нито една буквална лъжа.

Един избор може да остане формално свободен, а информационната среда преди него да бъде толкова персонализирана, че гражданите вече да не участват в общ политически разговор. Те ще гласуват в различни версии на една и съща държава.

Кой ще контролира този процес? Избирателните комисии нямат технологичния капацитет на платформите. Партиите ще настояват, че използват законни средства. Компаниите ще твърдят, че предоставят инструменти, а не носят отговорност за политическите цели на клиентите. Държавите ще обвиняват чужди сили, докато собствените им кампании използват сходни методи.

Организацията на обединените нации вече разглежда международното управление на ИИ като самостоятелен глобален проблем. Докладът „Управление на ИИ в полза на човечеството“ предлага по-широка архитектура за сътрудничество, оценка на рисковете и споделяне на ползите. През юли 2026 година в Женева се проведе първата сесия на Глобалния диалог на ООН за управлението на изкуствения интелект.

Международният диалог е необходим, но разпределението на властта остава неравно. Държавите, които не разполагат със собствени модели, облачна инфраструктура, полупроводници и достатъчно енергийни ресурси, ще участват в изработването на принципи, докато други ще притежават системите, върху които тези принципи трябва да бъдат приложени.

Международното право често описва равенство. Технологичната зависимост го опровергава всекидневно.

Три модела и нито един невинен

В глобалното съревнование постепенно се очертават три основни подхода. Разделението не е абсолютно, но показва различни представи за връзката между технологията и властта.

Американският модел е изграден около частната корпорация, рисковия капитал и технологичното превъзходство. Неговата сила е бързината. Компанията експериментира, привлича специалисти и внедрява продукта, преди държавната администрация да е разбрала напълно последиците. Този модел произвежда иновации, но концентрира огромна власт в дружества, които не са избирани от никого и чието първо задължение е към собствениците и инвеститорите.

Китайският модел поставя изкуствения интелект в рамките на държавната стратегия, националната сигурност и икономическото планиране. Той позволява координация на ресурси, инфраструктура и дългосрочни цели, каквато западните икономики трудно постигат. Цената е по-силен държавен контрол върху данните, съдържанието и общественото поведение.

Европейският съюз се опитва да компенсира технологичното си изоставане чрез регулаторна сила. Брюксел няма водещите глобални платформи на Съединените щати и индустриалната концентрация на Китай, но разполага с голям пазар и способност да налага стандарти. Европейският регламент може да повлияе върху практиките извън Съюза, защото компаниите често предпочитат да съобразят глобалните си продукти с достъпа до европейския пазар.

Този подход защитава права, но крие друга опасност. Регулацията може да укрепи именно най-големите компании, които имат юридически екипи, капитал и техническа инфраструктура да изпълнят сложните изисквания. Малките разработчици могат да бъдат изтласкани, а Европа да остане строг регулатор на технологии, създадени и притежавани другаде.

Нито един от трите модела не е неутрален. Американският дава предимство на корпоративната власт, китайският — на държавната, европейският — на административно-правната. Всеки обещава безопасност и обществена полза. Всеки едновременно защитава собствения си институционален интерес.

Разказът за универсални правила прикрива факта, че различните цивилизационни центрове нямат еднакво разбиране за свободата, сигурността, личните данни, политическата стабилност и допустимата намеса на държавата. Затова светът едва ли ще получи единен режим за изкуствения интелект. По-вероятно е да възникнат съперничещи технологични пространства със собствени модели, стандарти, информационни ограничения и системи за сертифициране.

Цифровите граници няма да бъдат по-малко реални от географските.

Суверенитет без собствена технология

За по-малките държави въпросът е особено неприятен. Те могат да приемат закони, но ако администрацията, училищата, болниците, банките и медиите им използват чужди системи, националният суверенитет ще остане частичен.

Не е необходимо България да създаде глобален модел, способен да се съревновава с най-големите корпорации. Подобна цел би била скъпа и в голяма степен нереалистична. Но държава, която няма собствен експертен капацитет, защитена инфраструктура, достъп до изчислителни ресурси и ясни правила за публичните данни, ще бъде принудена да приема условията на доставчика.

Особено чувствителни са системите в отбраната, правосъдието, здравеопазването, образованието и вътрешната сигурност. При тях не е достатъчно продуктът да бъде удобен и евтин. Трябва да е ясно къде се обработват данните, кой има достъп до тях, как се променя моделът и как държавата може да продължи да функционира, ако доставчикът прекрати услугата или попадне под чужда политическа забрана.

Зависимостта рядко се усеща, докато всичко работи. Тя става видима при криза.

Една държава може да открие, че критична административна система не може да бъде проверена без съгласието на частна компания. Че данните ѝ са обработвани в чужда юрисдикция. Че обновяване на модела е променило резултатите, без националната институция да е участвала в решението. Или че политически санкции могат да ограничат достъпа до технология, върху която вече зависи цял сектор.

Суверенитетът в епохата на изкуствения интелект няма да означава непременно производство на всичко в национални граници. Ще означава способност държавата да разбира, проверява, заменя и при необходимост да отказва система, която засяга основни обществени функции.

Без такава способност законът се превръща в декларация, а технологичният договор — в действителна конституция.

Кой носи последната отговорност

Защитниците на ускореното внедряване имат сериозен контрааргумент. Алгоритмите могат да намалят човешкия произвол, да обработят повече информация и да откриват зависимости, които един човек пропуска. Лекарят греши, съдията има предубеждения, генералът може да вземе паническо решение, а редакторът да бъде политически зависим. Няма основание човешката преценка да бъде идеализирана.

Това е вярно.

Изводът обаче не е, че машината трябва да замени човека, а че властта над системата трябва да бъде по-ясно организирана от властта над обикновения инструмент. Колкото по-голяма е способността на алгоритъма да влияе върху права и решения, толкова по-строги трябва да бъдат изискванията за проверка, обяснение и отговорност.

Човешкият контрол не може да се изчерпва с присъствието на служител, който формално одобрява резултата. Той трябва да има знанията, времето и правото да оспори системата, без автоматично да поема цялата вина за отклонението. Гражданинът трябва да знае кога срещу него е използван алгоритъм, какви данни са били обработени и пред кого може да обжалва.

Търговската тайна не може да бъде универсално оправдание, когато частна система изпълнява функция, близка до публична власт. Нито държавата може да се освобождава от отговорност с аргумента, че е закупила сертифициран продукт.

Някой трябва да носи последната отговорност. Не колективно, не абстрактно и не след години съдебни спорове между институцията и доставчика.

Иначе ще получим управление, при което все повече решения за човека се вземат от система, а при грешка всички замесени ще обясняват, че само са изпълнили своята малка част от процедурата.

Новият суверен няма непременно да има лице

Основната битка за изкуствения интелект няма да приключи с приемането на един регламент, международна конвенция или етичен кодекс. Тя ще се води непрекъснато — при избора на данни, при разработването на стандартите, при обществените поръчки, при обучението на държавните служители и при всяка промяна на системите, които навлизат в институциите.

С висока вероятност изкуственият интелект няма да замени изцяло човешката власт през обозримото бъдеще. По-реалистичният сценарий е друго: институциите ще запазят имената, сградите и процедурите си, но все повече ще зависят от алгоритмични препоръки. Парламентът ще приема законите, съдът ще произнася решенията, а правителството ще носи политическата отговорност. Пространството на възможния избор обаче ще бъде предварително подредено от системи, които малцина разбират и още по-малко хора контролират.

При средна вероятност светът ще се раздели на няколко големи режима за управление на ИИ — американски, китайски, европейски и вероятно други регионални варианти. Държавите ще бъдат принуждавани да избират не само технологии, а политическата и правната среда, която идва заедно с тях.

С по-ниска, но заслужаваща внимание вероятност може да се стигне до положение, при което най-мощните частни разработчици ще разполагат с толкова голяма информационна и инфраструктурна власт, че националните правителства ще могат да ги регулират само чрез преговори, а не чрез едностранна държавна воля. Подобни признаци вече съществуват, макар да е рано да се твърди, че корпорациите са изместили държавата.

Решаващият политически въпрос следователно не е дали изкуственият интелект ще бъде добър или лош. Подобно разделение е удобно, но детинско. Технологията ще служи едновременно за лечение и наблюдение, за образование и манипулация, за по-точно правосъдие и за автоматизиран произвол.

От значение е кой задава целите, кой определя забраните, кой проверява резултатите и кой може да спре системата.

Суверенът в новата епоха няма непременно да бъде онзи, който официално издава последната заповед. Суверенът ще бъде онзи, който предварително е определил вариантите, измежду които останалите имат право да избират.

Ако обществата оставят тази власт да се формира без политически спор, правилата пак ще бъдат написани. Само че няма да бъдат написани от гражданите.

Ще бъдат написани за тях.







