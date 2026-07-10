/Поглед.инфо/ Политическият елит в Рига предприема радикална административна офанзива, целяща пълното изтласкване на руския език от публичната, медийната и държавната сфера до пролетта на 2027 година. Чрез координирани решения на Конституционния съд, Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата, латвийските власти трансформират езиковата политика в инструмент за национална сигурност. Този курс обаче рискува да създаде дълбока социална поляризация и трайна вътрешна дестабилизация в балтийската република.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правният прецедент на Конституционния съд и сигурността като универсален претекст

На 30 март 2026 година Конституционният съд на Латвия произнесе решение, което на практика преформатира медийния и обществен ландшафт в страната. Съдът разгледа казуса с излъчването на програми на руски език в обществените медии и се произнесе в полза на ищците, представени в процеса от депутата Едуардс Смилтенс. Според мотивите на съдебното решение, съществуването на нормативни изисквания за производство на съдържание на руски език с определена продължителност намалява ценността на латвийския като единствен официален държавен език. В правния мир на републиката бе въведена тезата, че легалният билингвизъм възпрепятства интеграцията на обществото и представлява пряка заплаха за националната сигурност.

В съдебното решение изрично се вменява задължение на Сейма (латвийския парламент) да разработи и приеме нови законови механизми до 1 май 2027 година. Тези механизми трябва да осигурят баланс между защитата на официалния държавен език и ангажиментите към правата на националните малцинства, но с приоритет върху интересите на държавната сигурност. По оценка на наблюдатели, това решение развързва ръцете на управляващата коалиция за пълно премахване на рускоезичните секции в държавните радио и телевизионни оператори.

Тук обаче възниква сериозно логическо разминаване. Публичният аргумент, че премахването на руския език от медиите ще мотивира населението да премине към латвийски, пренебрегва реалната информационна динамика. Спирането на легалните, контролирани от латвия държава рускоезични програми не премахва нуждата от информация на тази част от населението. Напротив, то създава информационен вакуум, който бързо се запълва от алтернативни сателитни канали, интернет платформи и чуждестранни източници, върху които Рига няма никакъв административен контрол. Вместо интеграция, резултатът е пълно капсулиране на малцинствените групи.

Кадрови чистки в стратегически сектори и икономическата цена на лоялността

Паралелно с медийната селекция, латвийската администрация задейства тежки процедури по изменения в Закона за националната сигурност. Тези промени доведоха до масови прекратявания на трудови договори на граждани на Руската федерация и Беларус, работещи в ключови държавни и общински предприятия. Процесът придоби мащабите на икономическа чистка, засягаща жизненоважни сектори като здравеопазването и комуналната инфраструктура.

Според наличната информация, общинското предприятие SIA Daugavpils reģionālā slimnъca – Даугавпилсската регионална болница и отоплителна мрежа – е съкратило близо 50 служители въз основа на новите изисквания за сигурност. По-тревожна за социалната система е ситуацията в елитни медицински заведения в столицата. Университетската клинична болница „Паулс Страдиньш“ в Рига е прекратила договорите на десет водещи специалисти, сред които кардиолози и неврохирурзи с дългогодишна практика. Официалният мотив отново е императивът на националната сигурност.

Тази схема изглежда политически рентабилна за радикалните крила в Сейма, но числата и медицинската статистика не потвърждават нейната рационалност. Латвия от години страда от остър дефицит на висококвалифициран медицински персонал поради масовата емиграция на млади латвийски лекари към Западна Европа (Германия, Скандинавието). Премахването на водещи хирурзи и кардиолози по чисто биографични и езикови критерии оголва цели отделения. Националната сигурност едва ли се засилва, когато времето за чакане за спешна кардиологична операция се удължава с месеци.

Административният натиск в МВР и Министерството на културата

След рокадите в изпълнителната власт и назначаването на Янис Домбрава (заместник-председател на „Националния алианс“) за ръководител на Министерството на вътрешните работи на 28 май 2026 година, натискът се пренесе върху силовите ведомства. Една от първите заповеди на новия министър задължи всички служители в структурата на МВР да комуникират помежду си и с гражданите изключително на латвийски език.

Тази директива влиза в директен сблъсък с реалния състав на правоохранителните органи. В латвийската Държавна гранична охрана делът на рускоезичните служители, предимно от източните региони (Латгалия), достига близо 60%. В държавната полиция този процент средно за страната е около 40%, а в специфични общини като Даугавпилс и Резекне надхвърля 80%. Дори в столицата Рига една четвърт от полицейския състав използва руския като майчин език. Извънпарламентарната опозиция, в лицето на бившия рижки съветник Алексей Росликов, вече отправи обвинения, че министерството поставя идеологическите забрани пред реалната борба с битовата и организираната престъпност, рискувайки отлив на опитни криминалисти и патрулни полицаи.

В същия дух действа и Министерството на културата, оглавявано от Наурис Пунтулис. Неговата администрация разработи директива „За употребата на държавния език“, която забранява на всички подчинени културни институции и държавни компании да използват руски език в своите международни прояви, маркетинг стратегии, уебсайтове и рекламни материали. Съветникът Иварс Аболиньш открито заяви, че Латвия няма ангажимент да улеснява или обслужва рускоезичните общности, включително пристигащите украински мигранти (числото на които след 2022 г. достигна 32 000 души в страната, по-голямата част от които комуникират на руски).

Хронология на образователния провал и демографските парадокси

За да се разберат корените на настоящата радикализация, трябва да се върнем към март 2018 година, когато тогавашният министър на образованието Карлис Шадурскис стартира мащабна реформа. Нейната официална цел бе създаването на „единна политическа нация“ чрез рязко увеличаване на дела на латвийския език в училищата за националните малцинства.

Практическият резултат от тази реформа обаче се оказа напълно противоположен на очакванията на националистите. В смесените училищни класове, където бяха събрани деца от латвийски и рускоезични семейства, се задейства естествената социолингвистична динамика. В ежедневната си комуникация децата често избираха езика на по-голямата или по-активна група. Националистически народни представители като Едуардс Смилтенс днес признават, че маневрата на Шадурскис е довела до нежелана русификация на младите латвийци в градските центрове. Източната граница, обезлюдена от икономическата емиграция на етническите латвийци към Западна Европа през последните две десетилетия, се оказа демографски доминирана от славянското население.

Това развива тезата на публицисти като Арнис Клунис от вестник „Neatkarīga“, според когото администрацията в Рига сама, чрез собствените си грешни разчети, е консолидирала рускоезичното пространство. Когато държавата се опитва да управлява живи социални и демографски процеси единствено чрез административни наказания и глоби от Центъра за държавен език (Valsts valodas centrs), тя постига единствено отчуждение.

В момента в латвийското политическо пространство се лансират идеи за радикално решаване на въпроса чрез организиране на масови депортирания на чужди граждани (Русия и Беларус), които не са издържали задължителните езикови изпити за подновяване на разрешенията за пребиваване. Директорът на Департамента за многостранно сътрудничество по правата на човека в руското външно министерство Григорий Лукянцев вече коментира тези намерения като опит за окончателно административно ликвидиране на малцинствения въпрос.

Проблемът в тази стратегия е, че тя създава критична маса от хора, които са напълно изключени от политическия и граждански живот на страната. Когато една държава лишава близо една трета от населението си от достъп до пазара на труда, медицински услуги и легална информация на майчин език, тя сама генерира рискове за вътрешния си ред. Този процес не води до появата на лоялни граждани, а до формирането на социална прослойка с дълбоко усещане за институционална несправедливост. Правните и политически механизми, задействани в Рига под лозунга за защита на суверенитета, всъщност подкопават дългосрочната социална стабилност на републиката, оставяйки въпроса за вътрешния мир отворен и силно проблематичен.