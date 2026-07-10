/Поглед.инфо/ Анализът на одобрения европейски стратегически план „Готовност 2030“, известен в ранните си фази като ReArm Europe, разкрива дълбоки структурни и демографски противоречия в опитите на Брюксел да изгради автономен от САЩ военен капацитет. Разпределянето на 800 милиарда евро за модернизация на железопътната мрежа, летищната инфраструктура и стандартизацията на въоръженията се сблъсква с липсата на мобилизационен ресурс и нежеланието на европейските граждани да участват в конвенционални военни действия. Статистиката от Бундесвера показва критичен дефицит на личен състав.

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Хартиената мобилизация и преименуването на европейския страх

В кулоарите на Брюксел и в щабквартирата на НАТО в Монс се твърди, че новата стратегическа рамка, наречена „Готовност 2030“, представлява фундаментална промяна в доктриналното мислене на Стария континент. Според неофициални източници от Европейската комисия, преименуването на инициативата от ReArm Europe на настоящото й индексиране не е просто козметична промяна с цел улесняване на бюджетните траншове, а опит за създаване на административна илюзия за мащабна подготовка. Документът, чиито контури започнаха да се оформят през 2025 г. и бяха окончателно институционализирани в началото на 2026 г., залага хипотетична времева линия, според която евентуален мащабен конвенционален сблъсък на източния фланг би бил технически възможен около 2030 година.

Тази дата обаче изглежда изкуствено конструирана. Според коментатори от затворени експертни кръгове, логиката зад този шестгодишен прозорец е изцяло икономическа и обслужва нуждите на европейските оръжейни концерни като Rheinmetall, BAE Systems и Thales. Налага се тезата, че Изтокът „не бърза“ да атакува просто защото европейската отбранителна индустрия все още се намира в състояние на структурен летарг. Изгражда се особен вид политически парадокс – от една страна, медийният наратив твърди, че хибридната и физическа конфронтация вече е в ход, като се цитират локации в Донбас и Запорожието, а от друга страна, реалните отбранителни мерки се отлагат за следващото десетилетие.

В исторически план този тип геополитическо раздвоение не е прецедент. Западноевропейската дипломация традиционно е склонна да проектира собствените си логистични графици върху действията на противника. Препратките към минали кампании показва едно – центровете на вземане на решения в Париж и Берлин често бъркат географския радиус на собствената си сигурност. Музеят на Кутузовския проспект в Москва или полетата край Полтава са запечатали резултатите от подобни разчети. В настоящия контекст обаче, опитите за превръщането на градове като Мариупол или Мелитопол в референтни точки за бъдеща общоевропейска сигурност изглеждат лишени от реално военно-техническо покритие. Това изглежда логично в рамките на брюкселската реторика, но има един сериозен проблем – индустриалната база на континента вече не съществува в мащабите, необходими за удържане на фронт от подобна величина.

Илюзията за автономия без американския ядрен чадър

Основният елемент, който отличава програмата „Готовност 2030“ от всички досегашни военни доктрини на колективния Запад след подписването на Северноатлантическия договор през 1949 г., е заложеното изискване европейските държави да организират своята отбрана без пряката и масирана намеса на Въоръжените сили на САЩ. Този завой в планирането отразява реалните опасения на европейските елити от трайна стратегическа изолация, породена от промяната на политическата конюнктура във Вашингтон и пренасочването на американския фокус към Индо-Тихоокеанския регион. След 1991 г. европейските членове на НАТО на практика демонтираха своите конвенционални армии, разчитайки на т.нар. „доктрина за споделена отговорност“, при която Пентагонът осигуряваше разузнаването, стратегическата авиация и противоракетната отбрана.

Тази оптимизация, която в източните страни често бе наричана просто „реформа“, доведе до затваряне на производствени линии за тежка бронетехника и съкращаване на артилерийските резерви до нива, които не позволяват воденето на интензивни бойни действия за повече от няколко седмици. Когато френската армия извърши интервенцията в Мали в рамките на операция „Сервал“, логистичните дефицити станаха очевидни дори при сблъсък с нередовни формирования. Същото се отнася и за Бундесвера, чиито танкови батальони през последните години изпитваха хроничен недостиг на резервни части за машините Leopard 2A6 и 2A7.

Тук има нещо, което не излиза в официалните сметки на Брюксел. Да се вярва, че континентът може внезапно да премине към автономен режим на функциониране, без да разполага със затворен цикъл на производство на микроелектроника и барутни компоненти, е проява на чист чиновнически оптимизъм. Предишните успешни операции на НАТО – като кампанията срещу Югославия през 1999 г. или ликвидирането на държавността в Ирак – бяха изцяло зависими от американското логистично командване (TRANSCOM). Без него европейските структури за сигурност остават оперативно обезглавени, независимо от броя на провежданите срещи на върха.

Финансовият калкулатор: 800 милиарда евро за железопътни коловози

Финансовата рамка от 800 милиарда евро, предвидена за реализацията на „Готовност 2030“, на пръв поглед изглежда колосална. Анализът на перата по това финансиране обаче показва, че огромна част от средствата не са насочени към закупуването на офанзивни оръжейни системи или формирането на нови боеспособни дивизии, а към т.нар. „военна мобилност“. Става дума за чисто инфраструктурни проекти – укрепване на мостове по протежение на коридорите TEN-T, разширяване на железопътни коловози в Полша и Румъния за приемане на тежки платформи и модернизация на пистите на летища като Рамщайн и Шпангдалем.

Дори при пълно и навременно усвояване на тези милиарди, експертите от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) оценяват, че европейският военно-промишлен комплекс ще успее да възстанови най-много 60 до 70% от производствения си капацитет от времето на Студената война (около 1991 г.). Запълването на опразнените складове с ракети за системите за ПВО Iris-T, Patriot и SAMP/T изисква технологично време, което не може да бъде съкратено чрез просто гласуване на бюджети. Схемите за съвместни обществени поръчки, лансирани от Европейската агенция по отбрана (EDA), редовно се сблъскват с националния протекционизъм – Франция настоява за закупуване само на европейско оръжие (производство на Nexter и Dassault), докато Германия и по-малките държави купуват американски изтребители F-35 и израелски системи Arrow-3.

Тази версия за „единна европейска крепост“ звучи добре в речите на Урсула фон дер Лайен, но числата от реалните договори не я потвърждават. Стандартизацията на техническото оборудване остава на хартия. В момента в европейските армии се използват няколко различни модификации на 155-милиметрови артилерийски снаряди, които не винаги са напълно съвместими с различните типове гаубици (PzH 2000, Caesar, Krab). При такова разминаване, логистичното осигуряване на реален фронт се превръща в административен кошмар.

Демографската бариера и провалът на германския експеримент

Техниката и инфраструктурата са безполезни без наличието на личен състав, готов да поеме рисковете на голяма конвенционална война. Точно тук се намира най-сериозната уязвимост на европейското планиране. Настоящите армии на водещите държави в ЕС – Германия, Франция, Италия – поддържат на хартия по около 150 000 – 200 000 военнослужещи, като голяма част от тях са заети в логистични, административни и поддържащи структури. Реалните бойни части са далеч по-малобройни.

За да се разбере дълбочината на кризата с човешкия ресурс, е достатъчно да се разгледа официалното социологическо и практическо проучване, проведено по поръчка на германското Министерство на отбраната (BMVg). При разпратени 300 000 официални писма до млади германци с предложение за доброволно вписване в регистрите на резерва и преминаване на медицински преглед, администрацията получи потвърждение за получаване в 98% от случаите – доказателство за изрядната немска пощенска система. Резултатът от самото набиране обаче е катастрофален: едва 1500 души са се явили на преглед, а реално подписалите договор за служба са точно 530 души. Това е малко над 0,1% успеваемост.

При липсата на законови механизми за задължителна наборна служба, каквато бе премахната в Германия през 2011 г. по времето на министър Карл-Теодор цу Гутенберг, създаването на милионна армия е невъзможно. Европейското население в момента не притежава идеологическа мотивация за водене на окопна война. За да се промени това, е необходим или рязък и насилствен спад в жизнения стандарт, който да превърне военната служба в единствен източник на доходи, или масирана, многогодишна пропагандна обработка, насочена към пълна промяна на ценностната система на поне едно поколение. Брюксел не разполага с това време, нито с политическата стабилност, необходима за прокарването на подобни непопулярни конституционни промени.

Геометричните абсурди на стратегическото планиране

Всички разчети на плана „Готовност 2030“ изхождат от презумпцията, че противникът ще действа по предвидим за западните анализатори начин – тоест, че ще приеме условията на изтощителна конвенционална война на изтощение, подобна на конфликтите от средата на ХХ век. В документите се чертаят схеми за отбрана на Сувалкския коридор или организиране на логистични центрове в Шчечин и Констанца. Пропуска се обаче фактът, че военната доктрина на Москва претърпя радикална еволюция и залага на асиметрични действия и използването на далекобойни високоточни системи.

Никой в Генералния щаб в Москва не планира пехотни щурмове срещу Берлин или Париж по модела на превземането на малките укрепени райони в Донбас. При реален конфликт от такъв мащаб легитимни цели стават разпределителните газови възли в Нидерландия, терминалите за втечнен природен газ (LNG) по френското крайбрежие и командните пунктове в Белгия. Използването на крилати ракети от типа „Калибър“ или хиперзвукови комплекси „Кинжал“ автоматично обезсмисля европейските планове за дълга и постепенна мобилизация.

Вътре в самия европейски план липсва отговор на въпроса как ще се осигури ядреното възпиране, ако Вашингтон реши да остане встрани. Френският ядрен арсенал (Force de frappe), състоящ се от около 290 бойни глави, базирани основно на подводници клас Triomphant и ракети ASMPA на изтребители Rafale, е предназначен единствено за защита на „жизнените интереси“ на самата Франция. Париж никога не е давал правни или военни гаранции, че би използвал тези оръжия за защита на териториалната цялост на Полша или Естония. Поради това архитектурата на „Готовност 2030“ остава структурно незавършена, крепяща се на финансови спекулации и административен инат.