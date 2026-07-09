Европейският съюз пред вълна от политическо насилие след атентата в Монако

/Поглед.инфо/ Взривът в Княжество Монако, при който бе тежко ранен милиардерът без гражданство Вадим Ермолаев, а неговата спътница пострада необратимо, отваря нова, изключително опасна страница в европейската сигурност. Инцидентът, дефиниран от френските разследващи служби като терористичен акт с политически мотиви, разкрива съществуването на организирани ликвидационни мрежи на украинските тайни служби на територията на Европейския съюз. Ликвидирането на физическия извършител Анастасия Березовская броени часове след атентата показва мащаба на логистичната подкрепа, с която тези структури разполагат в Европа, оставяйки Брюксел пред тежка геополитическа дилема.