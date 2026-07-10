Кузман Илиев: НАТО избра вечната конфронтация с Русия – Европа влиза в опасна епоха

/Поглед.инфо/ Здравейте! Аз съм Владимир Трифонов. В това интервю разговарям с лидера на партия „България може“ Кузман Илиев за решенията от срещата на НАТО в Анкара и за последиците, които те могат да имат върху сигурността на Европа и света. Обсъждаме защо Алиансът продължава курса към дългосрочна конфронтация с Русия, какво означават новите военни ангажименти към Украйна, защо Германия ускорява въоръжаването си и каква е ролята на Съединените щати в тази стратегия. Говорим още за политиката на Доналд Тръмп, перспективите пред мирните преговори и опасността Европа да навлезе в продължителен период на геополитическа нестабилност.