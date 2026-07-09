/Поглед.инфо/ „Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери.“

/Поглед.инфо/ „Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери.“

Това заяви българският евродепутат Петър Волгин в Европейския парламент в дебати, свързани с подкрепата на демократичните сили и антивоенните активисти в Русия. Според Волгин, нормалните руски граждани отлично разбират, че западните „демократи“ въпреки всичките си високопарни слова, пет пари не дават за демокрацията, свободата и просперитета на Русия. Единственото, което искат, е тотален контрол върху Руската федерация. И да я грабят безнаказано.

„Западът много иска да се повтори ситуацията от 90-те години, когато техният любимец Елцин и приближените му олигарси изпълняваха безпрекословно желанията на чуждите властови центрове и разпродаваха страната си. Днешното ръководство на Русия отдавна отхвърли тази васална зависимост и затова Брюксел и Вашингтон правят всичко възможно, за да го свалят“, посочи българският евродепутат от „Възраждане“. Парадоксът обаче е, че нито наливаните колосални суми, нито истеричната пропаганда постигат тази цел. Чуждестранните агенти на влияние в Русия или бягат при своите покровители, или замълчават засрамени.

„Тотално сбъркана е политиката на колективния Запад по отношение на Русия. Вместо да водят откровен диалог с Москва, западните ръководители решиха, че могат лесно да съсипят тази държавна. Сметнаха, че на безценица ще си купят руския елит така, както са правили западните колонизатори с местното население в Африка и Америка. Повярваха, че днес тлъстите грантове и безплатните воаяжи до Брюксел и Вашингтон за руснаците ще бъдат това, което някога са били искрящите мъниста за американските и африканските племенни вождове. Да, отделни НПО-та и политици се продадоха. Но в крайна сметка се оказа, че огромният финансов ресурс, отделен за антируска пропаганда, не е довел до нищо“, заключи Петър Волгин и констатира допълнително, че продължаването на тази стратегия ще доведе до същия нулев резултат.