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В Инчуан се проведе международен семинар „Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера“

/Поглед.инфо/ На 9 юли в Инчуан, Нинся-хуейски автономен район, се проведе международният семинар „Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера“. Темата на това издание е „Пътят към модернизацията: Уроци от теорията и практиката на Китай за намаляване на бедността“. В него участваха над 120 лидери на чуждестранни политически партии от над 50 държави, посланици в Китай, учени от мозъчни тръстове и представители на медиите.

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В Инчуан се проведе международен семинар „Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера“
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Чуждестранните гости поздравиха горещо по случай 105-годишнината от основаването на ККП, отбелязвайки, че след 18-ия конгрес на ККП, под силното ръководство на генералния секретар Си Дзинпин и неговите идеи за социализма с китайска специфика в новата ера, Китай спечели историческа победа за пълното изкореняване на абсолютната бедност. Това е забележително постижение в развитието на човешката цивилизация. Китай предостави на развиващите се страни богат опит, от който си заслужава да се учи.

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