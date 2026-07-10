В Инчуан се проведе международен семинар „Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера“

/Поглед.инфо/ На 9 юли в Инчуан, Нинся-хуейски автономен район, се проведе международният семинар „Идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера“. Темата на това издание е „Пътят към модернизацията: Уроци от теорията и практиката на Китай за намаляване на бедността“. В него участваха над 120 лидери на чуждестранни политически партии от над 50 държави, посланици в Китай, учени от мозъчни тръстове и представители на медиите.