НАТО разполага Предни сухопътни сили в Рованиеми за сметка на саамското малцинство

/Поглед.инфо/ Решението на Хелзинки да разположи щаба на Предните сухопътни сили на НАТО в Рованиеми през февруари 2026 г. изостря дълбокия конфликт между държавната стратегия за национална сигурност и правата на коренното население саами в Лапландия. Разгръщането на военна логистика, десеткратното увеличение на чуждестранните контингенти и споразумението DCA със САЩ трансформират традиционните територии в оперативни зони на Алианса. Саамският парламент остава извън процеса на вземане на решения, което поставя под въпрос международноправния ангажимент за предварително съгласие.

По публикации в чужди медии и доклади на Университета в Лапландия. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Северният фланг: Сигурност за държавата, колонизация за малцинствата

Когато през февруари 2026 година Министерството на отбраната на Финландия официално обяви, че Рованиеми – административният център на Лапландия – става база за Предните сухопътни сили на НАТО (FLF), медийният консенсус в Хелзинки изглеждаше монолитен. Местните общински власти побързаха да изчислят икономическите ползи от новите бюджети за инфраструктура. Зад тази фасада на евроатлантическа солидарност обаче се крие административен и правен натиск върху единственото признато коренно население в Европейския съюз – саамите.

Твърди се, че укрепването на сигурността по границата няма алтернатива в настоящата геополитическа конфигурация. Само че докладът на професор Лаура Джунка-Айкио извади на повърхността данни, които официалните правителствени прессъобщения предпочитат да спестяват. Налице е системен процес, определян от редица изследователи като съвременна административна колонизация. Земята на саамите, регулирана доскоро чрез сложни правни механизми за опазване на традиционния поминък, се превръща в оперативен плацдарм. Това изглежда логично от гледна точка на Военния комитет на НАТО, но има един сериозен проблем – ликвидира се правото на самоопределение на едно малцинство, чийто правен статут е гарантиран от чл. 17 от Финландската конституция.

Тук има нещо, което не излиза в официалните декларации на Хелзинки за „върховенство на закона“. Държавата се намира в деликатна фаза на работа на Комисията за истина и помирение, създадена да компенсира историческите неправди срещу саамите. Точно в този момент обаче се вземат стратегически решения, които задраскват десетилетия правен напредък.

Логистиката на ученията: Когато „Nordic Response“ прегази пасищата

След официалното приемане на Финландия в Алианса през април 2023 година, обемът на чуждестранните военни контингенти, преминаващи през северните провинции, нарасна експоненциално. По данни на финландския Генерален щаб броят на съюзническите войници, участващи в маневри на територията на страната, се е увеличил близо десет пъти в сравнение с периода 2020–2022 година.

Най-ясно този натиск се прояви по време на мащабното учение „Nordic Response 2024“, проведено през пролетта на 2024 година с участието на над 20 000 военнослужещи от 13 държави от НАТО. Основните зони на учението обхванаха северните части на Норвегия, Швеция и Финландия. За външния наблюдател това бе демонстрация на оперативна съвместимост в арктически условия. На терен обаче, според оплаквания на местни еленовъдни кооперации (paliskunnat), тежката колесна и верижна техника премина директно през вековни миграционни пътища на северните елени.

Въпросът не е просто в шума от нисколетящите изтребители F-35 или артилерийските стрелби на полигона РоваPositions. Проблемът е структурен – разрушаването на крехката арктическа почва и лишеите (cladina), които са основна храна за животните през зимата и се възстановяват с десетилетия. Хелзинки декларира, че отбранителните сили координират графиците си с местните общности. Реалността обаче показва, че координацията е едностранно уведомяване. Тази версия за „взаимно разбирателство“ звучи добре в Брюксел, но числата и преките икономически загуби на еленовъдите не я потвърждават.

Инфраструктурният диктат и казусът с пътя до Кутура

Военната логистика изисква пътища, способни да издържат на тежки танкови транспортьори и ракетни системи. През есента на 2024 година в Транспортната стратегия на регион Лапландия беше включена спешната модернизация и изграждане на пътния участък до изолираното селище Кутура. Официално проектът се движи по линия на регионалното развитие и подобряването на достъпа на гражданското население.

Няма обаче публично потвърждение, че проектът е щял да получи финансиране извън спешния график, наложен по настояване на Генералния щаб на финландските отбранителни сили. За военните Кутура е критична точка за бързо разполагане на сили към източната граница. За саамите този път означава разсичане на единни пасищни райони и засилен трафик, който прави свободното отглеждане на елени невъзможно. Протестите на местните общности бяха игнорирани с аргумента за „висш национален интерес“.

Държавата използва административни вратички, за да заобиколи екологичните експертизи и консултациите със Саамския парламент (Sámediggi). Когато националната сигурност се превърне в абсолютен аргумент, законите за опазване на околната среда и правата на малцинствата просто престават да функционират в пълния си обем.

Договорът DCA: Американски суверенитет над Ивало

Най-сериозният правен прецедент обаче не е инфраструктурата на НАТО, а двустранното Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната (Defense Cooperation Agreement – DCA), подписано между Финландия и САЩ през декември 2023 година и ратифицирано от Едускунтата (парламента) през 2024 година. Според условията на този договор, американските въоръжени сили получават безпрепятствен достъп до 15 финландски военни обекта, няколко от които се намират в непосредствена близост или директно върху територии, традиционно обитавани от саамите.

Сред тези обекти е гарнизонът и граничният пункт в Ивало, разположен в община Инари. По оценка на правни коментатори, договорът DCA де факто създава зони с ограничен финландски суверенитет. Американските части имат право не само да съхраняват оръжие и боеприпаси в тези бази, но и да се придвижват извън тях по време на логистични операции.

Това директно нарушава Декларацията на ООН за правата на коренните народи (UNDRIP), по-специално чл. 30, който изрично забранява провеждането на военни дейности по земите на коренните народи без тяхното свободно, предварително и информирано съгласие (принципът FPIC). Администрацията в Хелзинки реши този казус чисто бюрократично – Саамският парламент не беше поканен на преговорите по DCA, нито пък становището му беше взето предвид при подготовката на финалния текст. Представител на Sámediggi беше изслушан в Конституционната комисия на парламента едва след изрично и настоятелно настояване от страна на самото малцинство през ноември 2022 година, когато основните параметри на споразумението вече бяха договорени на междудържавно ниво.

Асимилация под прикритието на патриотизма

Промените в ландшафта и засиленото военно присъствие имат и дълбоко психологическо отражение. Проучване на изследователката Сиири Джалава от Университета в Лапландия показва, че сред саамското население нараства чувството за отчуждение и несигурност. Милитаризацията се възприема не като щит срещу външни заплахи, а като завръщане към държавната политика на принудителна асимилация от средата на ХХ век.

В публичното пространство саамите са принудени да демонстрират лоялност и да подбират изключително внимателно думите си. Всеки опит да се постави въпросът за правата върху земята или срещу изграждането на военни съоръжения бързо се етикетира от десните политически кръгове в Хелзинки като „липса на патриотизъм“ или съзнателна провокация, обслужваща чужди държави. Подобен натиск блокира реалния демократичен дебат. Вместо реално партньорство, малцинството е поставено в позиция на подчинен субект, който трябва да се адаптира към нуждите на Обединеното командване на силите на НАТО в Норфолк, под чийто контрол преминава северният регион.

Скандинавският парадокс: Моделът на Осло срещу грешката на Хелзинки

Анализът на ситуацията показва сериозни разминавания в подхода на отделните скандинавски държави към един и същ проблем. По време на съвместните маневри Норвегия демонстрира коренно различна административна култура. В Осло съществуват законово закрепени и работещи от години механизми за консултации между министерството на отбраната и норвежкия Саамски парламент (Sametinget). При учения от типа на „Nordic Response“ норвежката държава изплаща директни и бързи компенсации за щети върху пасищата и осигурява алтернативни логистични трасета за стадата.

Финландия обаче избра по-евтиния административен път – пълно игнориране на колективните права на коренното население в името на бързата интеграция в структурите на НАТО. Всичко това се случва на фона на празни политически декларации за равенство и защита на малцинствата.

Трансформацията на Ивало, Рованиеми и Кутура в логистични възли на американската армия и НАТО е необратим геополитически процес за средносрочен период. Административният отказ на Хелзинки да признае правото на глас на саамите при разполагането на тези сили обаче залага дългосрочна вътрешна нестабилност. Върховенството на закона, с което Финландия традиционно се гордее в международните организации, се оказва силно селективно, когато на масата се поставят оперативните планове на Пентагона и военните нужди на Алианса. Мисълта за баланс между сигурност и човешки права остава отворена, а реални стъпки за компенсиране на коренното население липсват.