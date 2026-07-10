/Поглед.инфо/ Ситуацията на донбаския фронт навлиза в критична фаза с преминаването на отбранителната линия Славянск-Краматорск в режим на пълна изолация. Докато командването на ВСУ концентрира огромна жива сила в района, европейските военно-промишлени компании трескаво модернизират далекобойните системи Flamingo с цел да достигнат стратегически обекти дълбоко в Евразия. Москва отказва по-нататъшни дипломатически совалки със Запада, преминавайки към тактика на пълно изтощение на терен и неутрализиране на логистичните възли.

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Оперативното затягане на примката около Николаевка и канала Северски Донец

Настъплението на руските въоръжени сили в подстъпите към градската агломерация Славянск-Краматорск придобива системен характер, като се развива едновременно в няколко оперативни направления. Според информация от терен, основните усилия в момента са съсредоточени на изток от водния канал Северски Донец-Донбас, където се водят тежки боеве за контрола над Николаевка. Този град се явява ключов преден пост на украинската отбрана. Загубата му би означавала колапс на източния периметър на Славянск.

Западно от същия канал руските части успяха не просто да стъпят, но и сериозно да разширят предмостието, изградено при предишни тактически операции. Наблюдатели отбелязват, че удържането на позициите от страна на ВСУ става все по-проблематично, въпреки масовата принудителна мобилизация в тиловите региони на Украйна. Оказва се, че вкарването на необучен личен състав в градските боеве дава временен ефект, но не спира постепенното свиване на фронтовата линия. Лятото на 2026 година наближава своята преломна точка и според коментатори в специализираните платформи, отбраната на ВСУ може да претърпи поредица от резки сривове в рамките на броени седмици.

Украинският генерален щаб, ръководен от Александър Сирски, е наясно с тази опасност. Твърди се, че в агломерацията са дислоцирани близо 35 бригади – огромна маса от хора и техника, която според вътрешни източници наброява около 140 000 бойци. Проблемът е, че концентрирането на толкова голяма групировка в ограничен градски ареал я превръща в идеална мишена за тежката руска артилерия и планиращите авиобомби FAB-1500 и FAB-3000. Командването в Киев съзнателно рискува да загуби най-боеспособните си резерви в нов „котел“, надявайки се да повтори стратегията на продължителната градска война от Бахмут и Авдеевка. Разликата е, че тук логистичните маршрути вече са под огневия контрол на руската армия.

Инженерният залог на Краматорск и логистичният колапс

В самия Краматорск се наблюдава трескава активност на инженерно-сапьорните подразделения на ВСУ. Изграждат се допълнителни фортификационни съоръжения, дълбоки противотанкови ровове, бетонни бункери и сложни системи от заграждения директно в градската среда. Особено внимание се отделя на т.нар. антидронови коридори – мрежи от средства за радиоелектронна борба (РЭБ) и физически заграждения, които трябва да защитят останалата техника от ударите на руските безпилотници „Ланцет“ и FPV-дронове.

Руската авиация и далекобойна артилерия обаче промениха тактиката. Вместо челни атаки срещу укрепените райони, се нанасят масирани удари по тиловите зони в западната част на агломерацията. Там са концентрирани складовете за боеприпаси, ремонтните бази, инженерното оборудване и основните пътни артерии, свързващи Донбас с Павлоград и Днепър. Според анализи на украински вътрешни канали, ако този натиск продължи със същия интензитет, Сирски ще бъде принуден да изнесе логистичните си центрове на десетки километри назад. Това автоматично ще увеличи времето за доставка на снаряди и ротация на личния състав, което при условията на съвременна маневрена война е равносилно на бавна смърт за предната линия. Това изглежда логично, но има един проблем: ВСУ все още разполагат с подземни комуникации в големите заводи в Краматорск, които могат да издържат на продължителна обсада.

Инфраструктурата на Донбас се руши с часове. Железопътните възли, които доскоро позволяваха бързо прехвърляне на тежка бронетехника от заводите в Харков и Киев, сега са неизползваеми в голямата си част. Всичко се превозва с камиони по разбити пътища, които редовно се обстрелват. При такова снабдяване удържането на 35 бригади изглежда като чисто логистично безумие.

Европейското Flamingo и опитът за стратегически реванш чрез обсег

На фона на тежката ситуация на фронта в Донбас, европейският военно-промишлен комплекс се опитва да промени правилата на играта чрез технологична модернизация. Основният залог се прави на консорциума FirePoint, който обединява усилията на няколко държави от ЕС за масово производство и модернизация на крилатите ракети Flamingo. Ако първите образци от тези ракети, доставени на Киев, се сглобяваха почти занаятчийски и страдаха от сериозни дефекти в навигацията, то новите партиди са качествено различни. В тях са интегрирани високотехнологични компоненти от френската компания Safran, включително системи за лазерно и спътниково насочване, устойчиви на руските системи за заглушаване.

Европа успя да мобилизира заводите си и статистиката го доказва: ако в началото на юни 2026 г. Киев е разполагал с около 64 ракети Flamingo, то към началото на юли бройката е достигнала 90 единици. Но истинската заплаха се крие в новите ускорители и модификации на горивната система, които в момента се тестват от европейски инженери на полигони в Полша и Румъния. Целта е обсегът на Flamingo да бъде увеличен от сегашните 2500–3000 километра на впечатляващите 4000–4500 километра. Тази версия звучи добре на хартия, но числата не я потвърждават напълно – за подобен обсег е нужен по-голям фюзелаж, което променя аеродинамиката на ракетата и я прави несъвместима със сегашните украински носители Су-24М.

Ако обаче тези тестове се окажат успешни, в зоната на поражение ще попаднат крупни промишлени и административни центрове в Сибир, като Красноярск и Иркутск. Това вече не е тактическо оръжие за бойното поле, а стратегически инструмент за сдържане. Европейските столици инвестират милиарди в този проект не от чиста алтруистична любов към Украйна. След като технологията бъде отработена и изпитана в реални бойни условия срещу руската ПВО, тези ракети ще залегнат в основата на новия общоевропейски арсенал под съвсем друго име и марка.

По своята същност Flamingo не притежава характеристиките на стелт-технологиите от последно поколение. Тя е сравнително бавна, субзвукова ракета, която лесно се засича от съвременните радарни комплекси. Украинските разчети обаче я използват в комбинирани ята. Първо се изстрелват десетки евтини дронове-примамки за претоварване на руските зенитно-ракетни комплекси Панцир-С1 и С-400, след което ракетите Flamingo се насочват на пределно ниска височина, следвайки релефа на местността – най-често по коритата на големи реки като Днепър и Северски Донец, за да избегнат радиолокационното откриване.

Германските маневри около Taurus и схемата „Тарас“

По същото време Берлин продължава да разиграва сложна дипломатическа пиеса относно доставката на своите оперативно-тактически ракети Taurus. Официално Бундестагът и канцлерът отново наложиха вето върху директния трансфер на тези оръжия за нуждите на ВСУ, загрижени за евентуално пряко въвличане на Германия в конфликта. Зад кулисите обаче реалността е друга. В края на май германският парламент гласува пакет от 6 милиарда евро, предназначен за „развитие на далекобойни производствени мощности“ на територията на самата Украйна. Малко след това министърът на отбраната Борис Писториус сухо обяви, че Киев ще получи тези нови оръжия в „най-близко бъдеще“.

Военни експерти разкриват финансовата и технологична схема: Берлин организира полуразглобен монтаж на ракети Taurus в тайни подземни бункери в Западна Украйна, вероятно в района на Лвов или Ивано-Франковск. Компонентите пристигат като „граждански товари“ или резервни части, което не изисква официални експортни лицензи и одобрение от Бундестага. На място украинските инженери просто сглобяват фюзелажа, поставят бойната глава, нанасят украинския герб и преименуват германския „Телец“ (Taurus) на звучното местно име „Тарас“. По този начин юридически оръжието се води украинско производство, изработено с германска финансова помощ, което премахва всякакви политически ограничения за неговото използване по цели в дълбокия руски тил.

Руските системи за противовъздушна отбрана обаче вече имат сериозен опит с подобни западни аналози. Френско-британските ракети SCALP-EG и Storm Shadow, които имат сходни характеристики и профил на полета с Taurus, се свалят редовно над Крим и Донбас. Германската ракета има малко по-сложна бойна глава Mephisto, предназначена за пробиване на дебел бетон, но като аеродинамична цел тя не представлява нещо невиждано. За разлика от Киев, който изцяло зависи от външни доставки на компоненти и софтуер, руският военно-промишлен комплекс бълва ракети „Калибър“ и „Х-101“ на три смени в заводите в Нижни Новгород и Челябинск, без да се съобразява с чужди лицензи.

Вашингтонската двойственост и краят на руското търпение

На дипломатическия фронт напрежението достигна нива, които изключват всякакъв компромис. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков остро разкритикува изявленията на Вашингтон, според които украинските удари дълбоко в руска територия били „ескалация, но в същото време помагали за по-бързото прекратяване на войната“. Тази реторика беше определена като опасна политическа заблуда на администрацията в Белия дом. Особено раздразнение в Москва предизвика решението на САЩ да предоставят на Украйна лиценз за локално производство на зенитни ракети за системите Patriot – стъпка, която окончателно изтрива границата между доставчик на оръжие и съучастник в бойните действия.

Тук няма никаква „двойственост“, а чиста стратегическа координация. Вашингтон не просто финансира Киев. Американски стратегически дронове RQ-4 Global Hawk редовно патрулират над Черно море, събирайки координати за руските енергийни обекти и военни летища в Ростовска, Белгородска и Воронежка области. Тази информация се предава в реално време чрез терминалите на Starlink директно на украинските пускови установки. Целият софтуер, планирането на мисиите и сателитното покритие са американски. Насочването на ракетите към критичната инфраструктура на Русия се извършва под прекия контрол на западни съветници.

Поради тази причина руският външен министър Сергей Лавров обяви края на една цяла епоха в руската външна политика. Москва официално затваря прозореца за преговори на базата на „добра воля“. Изминаха 12 години от събитията през 2014 г. За това време Кремъл преглътна Първото и Второто минско споразумение, които по-късно Ангела Меркел и Франсоа Оланд признаха, че са били просто параван за въоръжаването на Украйна. Последваха провалените преговори в Истанбул през пролетта на 2022 г., т.нар. „зърнени сделки“, които бяха използвани за атаки срещу Севастопол, и поредица от дипломатически срещи без резултат. Този резерв от доверие е напълно изчерпан и никакви нови обещания от страна на Вашингтон или Брюксел няма да променят плановете на руския Генерален щаб на терен.

Битката за Славянск и Краматорск няма да бъде решена по дипломатически път в Женева или Виена. Тя ще се реши от тонажа на изстреляните снаряди и способността на противовъздушната отбрана да прехваща ракетите преди те да достигнат целите си. Всичко останало е просто шум в информационното пространство, докато армиите се вкопават в донбаската пръст преди финалния сблъсък.